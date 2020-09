Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 30.09.20 | Überblick

Ex-Tennisstar Martina Hingis mit 40: Ich freue mich auf die Zukunft

ZÜRICH: Die einstige Tennis-Weltranglisten-Erste Martina Hingis aus der Schweiz hat ihre Sturm- und Drangphase nach eigenen Angaben erst mit 25 erlebt. Das habe an der «intensiven Jugend» gelegen, in der sich schon früh alles um Tennis drehte, sagte sie der Schweizer Boulevardzeitung «Blick». Am Mittwoch wurde Hingis 40. Geburtstage würden überbewertet, meinte sie, sie bleibe derselbe Mensch. Hingis ist mit einem Arzt verheiratet und hat eine knapp zweijährige Tochter. «Ich freue mich auf die Zukunft», sagte sie.

Hingis galt als Wunderkind. Sie gewann mit zwölf Jahren als jüngste Spielerin ein Junioren-Grand-Slam-Turnier. 1997 wurde sie mit 17 jüngste Weltranglistenerste. Sie habe bei ihrer Mutter, einer Tennislehrerin, schon sehr früh jeden Tag fast sechs Stunden Tennis gespielt. «Als Druck oder Zwang habe ich das aber nie empfunden», sagte sie. Trotzdem trat sie mit 23 zum ersten Mal zurück - weil alles so früh angefangen hatte, wie sie meinte.

Wegen Achillessehnenproblemen: Serena Williams zieht in Paris zurück

PARIS: Serena Williams wird bei den French Open nicht zu ihrem Zweitrunden-Spiel gegen die Bulgarin Zwetana Pironkowa antreten.

Die 23-malige Grand-Slam-Turnier-Siegerin zog sich am Mittwoch kurz vor der Partie wegen Achillessehnenproblemen aus dem Turnier zurück. Damit platzte auch der Traum der 39 Jahre alten Amerikanerin, nach Grand-Slam-Titeln mit der Australierin Margaret Court gleichzuziehen. Williams hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt stand seit der Geburt ihrer Tochter Olympia 2017 vier Mal in einem Grand-Slam-Finale, musste sich aber immer geschlagen geben.