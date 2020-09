Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 23/09/2020 | Überblick

Weitere Geständnisse im Doping-Prozess um den Arzt Mark S.

MÜNCHEN: Im Doping-Prozess gegen den Arzt Mark S. haben nach dessen Helferin auch zwei weitere Mitangeklagte ausgesagt. Der Vater des Erfurter Mediziners räumte am Dienstag einige der ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfenen Delikte ein. Das sagte sein Anwalt bei der Verlesung einer schriftlichen Erklärung. Dem 67 Jahre alten Ansgard S. sei klar gewesen, «dass sein Sohn Blutdoping praktizierte» und dabei mindestens zwei Helfer gehabt habe, erklärte er. Mark S. und seinen Komplizen werden fast 150 Doping-Vergehen vorgeworfen. Am dritten Verhandlungstag vor dem Landgericht München II gestand der Rettungssanitäter Sven M., im Auftrag von Mark S. in fünf Fällen Bluttransfusionen an Sportlern durchgeführt zu haben.

Hockey-Teams mit Sieg und Niederlage in Pro-League gegen Belgien

DÜSSELDORF: Die deutschen Hockey-Teams sind mit einem glatten Sieg und einer klaren Niederlage gegen Belgien aus der Corona-Pause gekommen. Nach gut siebenmonatiger Länderspielabstinenz folgte in der FIH-Pro-League auf den hochverdienten 2:0 (0:0)-Erfolg der DHB-Damen ein jedoch etwas zu hoch ausgefallener 1:6 (0:1)-Rückschlag der Herren gegen den abgebrühten Welt- und Europameister aus dem Nachbarland. Am Mittwoch (15.30/18.00 Uhr) treten beide DHB-Teams in dem hochkarätigen Wettbewerb in Düsseldorf erneut gegen Belgien an.

Davis-Cup-Profi Struff beim Tennis-Turnier in Hamburg ausgeschieden

HAMBURG: Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist bei den Hamburg European Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 30 Jahre alte Warsteiner verlor am Dienstagabend gegen den an Nummer acht gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 6:7 (5:7), 6:4, 5:7 und gab dabei im dritten Satz einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Struff lag im entscheidenden Durchgang zwei Mal ein Break vorne und schlug beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn auf. Doch dann leistete sich der Davis-Cup-Spieler zu viele leichte Fehler und schied wie zuvor schon Routinier Philipp Kohlschreiber aus. Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann kamen dagegen weiter.

Buric folgt Soldo als Cheftrainer des FC Admira Wacker

WIEN: Der frühere Bundesliga-Profi Damir Buric kehrt nach drei Jahren auf die Trainerbank des österreichischen Fußball- Bundesligisten FC Admira Wacker Mödling zurück. Wie der Verein mitteilte, hat der 56 Jahre alte Kroate am Dienstagnachmittag seine erste Trainingseinheit geleitet. Buric war bereits 2017 für rund neun Monate und 26 Spiele Trainer der Südstädter und ging dann zum deutschen Zweitligisten Greuther Fürth. Buric wird Nachfolger von Zvonimir Soldo, der vor zehn Tagen überraschend seinen Rücktritt «aus persönlichen Gründen» angeboten hatte.

Nicht spielberechtigter Profi eingesetzt: AS Rom verliert 0:3

ROM: Weil die AS Rom beim 0:0 im Serie-A-Auftaktspiel gegen Hellas Verona einen nicht spielberechtigten Profi eingesetzt hat, ist die Partie nachträglich gegen den Hauptstadtclub gewertet worden. Das entschied das Sportgericht der italienischen Fußball-Liga am Dienstag. Die Partie wird mit 3:0 für Verona gewertet. Bei den Römern stand in der Partie am Samstag der 23 Jahre alte Amadou Diawara in der Startelf. Dieser war im offiziellen Kader, den der Club vor der Saison der Liga gemeldet hatte, nicht aufgeführt worden.

3:0 in Montenegro: Junge DFB-Frauen mit Startproblemen

PODGORICA/FRANKFURT: Das stark verjüngte deutsche Frauenfußball-Nationalteam hat in der EM-Qualifikation mit 3:0 (1:0) in Montenegro gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg führt mit einer makellosen Bilanz von nun sechs Siegen und 37:0-Toren die Gruppe 1 an. Im leeren Stadion von Podgorica erzielte die Frankfurterin Laura Freigang bereits nach 69 Sekunden das erste Tor. Im weiteren Verlauf trafen Chelsea-Profi Melanie Leupolz (45.+1) und Sydney Lohmann (59.) vom FC Bayern für die DFB-Auswahl, bei der zahlreiche Stammkräfte fehlten.

Drei positive Corona-Tests bei West Ham United - Trainer dabei

LONDON: Cheftrainer David Moyes sowie die beiden Fußballprofis Issa Diop und Josh Cullen vom englischen Premier-League-Club West Ham United haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Wie die Londoner am Dienstagabend auf ihrer Website weiter mitteilten, habe das Trio das Stadion noch vor dem Ligapokalspiel gegen Hull City verlassen und sich gemäß den Covid-19-Bestimmungen in häusliche Quarantäne begeben. Der Coach und die beiden Spieler hätten keine Symptome gezeigt. Co-Trainer Alan Irvine betreute das Team während des Pokalspiels.

RB-Deal mit Sörloth fix: Stürmer aus Norwegen unterschreibt bis 2025

LEIPZIG: Nach einigen Verzögerungen hat RB Leipzig die Verpflichtung des norwegischen Nationalstürmers Alexander Sörloth perfekt gemacht. Der 24-Jährige unterschrieb am Dienstag beim Champions-League-Halbfinalisten einen Vertrag bis 2025. Dafür zahlt der Fußball-Bundesligist dem Vernehmen nach rund 20 Millionen Euro Ablöse plus zwei Millionen Euro Bonuszahlungen. Diese Summe muss sich Premier-League-Club Crystal Palace wohl mit Trabzonspor teilen, wohin der gebürtige Trondheimer Sörloth zuletzt ausgeliehen war.

«Bild»: Martínez-Abschied beim FC Bayern beschlossen

MÜNCHEN: Der Abschied des ehemaligen Münchner Rekordeinkaufs Javi Martínez vom FC Bayern steht angeblich kurz bevor. Wie die «Bild»-Zeitung am Dienstagabend berichtete, sei der Wechsel des 32-Jährigen zu seinem Heimatclub Athletic Bilbao «jetzt fix». Für Bilbao hatte der Defensivspezialist von 2006 bis 2012 gespielt, ehe er für die damalige Bayern-Rekordsumme von 40 Millionen Euro nach München wechselte. Mit den Bayern gewann Martínez 2013 und in der vergangenen Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League.

DFB-Präsident Keller strebt keinen Sitz im FIFA-Rat an

BERLIN: DFB-Präsident Fritz Keller strebt keinen Sitz im Council des Weltverbands FIFA an. «Auf jeden Fall wäre es sinnvoll, wenn der deutsche Fußball und der DFB auch dort präsent wären», sagte der 63-Jährige der dpa. Er persönlich aber habe bereits «genügend Arbeit» und vertrete «den DFB schon international, ohne in diesen Gremien zu sitzen». Am kommenden Sonntag jährt sich Kellers Wahl zum Chef des Deutschen Fußball-Bundes zum ersten Mal. Der DFB hatte seinen Sitz im FIFA-Rat mit dem Rücktritt von Kellers Vorgänger Reinhard Grindel verloren.

DFB-Chef Keller: «Ganz nah» an Aufklärung des WM-Skandals

BERLIN: Der Deutsche Fußball-Bund rechnet fest mit neuen Erkenntnissen zum Sommermärchen-Skandal um die WM 2006. «Es wird etwas Neues geben», sagte DFB-Präsident Fritz Keller der Deutschen Presse-Agentur. «Wir appellieren aber weiterhin an alle, die etwas zur Aufklärung beisteuern können, sich zu beteiligen.» Es sei an der Zeit «diesem Jahr 2006, diesem Leuchtturm des deutschen Fußballs, den letzten Schatten zu nehmen», sagte der 63-Jährige. «Wir alle hoffen sehr, dass uns das gelingt. Wie mir berichtet wird, sind wir ganz nah dran.»

RB Salzburg gewinnt Playoff-Hinspiel in Tel Aviv

TEL AVIV: Österreichs Fußball-Serienmeister RB Salzburg hat sich eine sehr gute Ausgangsposition für den erneuten Einzug in die Gruppenphase der Champions League verschafft. Die Mannschaft von US-Trainer Jesse Marsch gewann am Dienstagabend das Playoff-Hinspiel bei Maccabi Tel Aviv vor leeren Rängen im Bloomfield Stadion mit 2:1 (0:1). Im Rückspiel am 30. September (21.00 Uhr) in Salzburg reicht den Österreichern damit schon ein Remis, um wie im Vorjahr in der europäischen Königsklasse mitzuspielen.

Die Treffer für die Gäste erzielten Dominik Szoboszlai mit einem glücklich verwandelten Foulelfmeter (49. Minute) und Masaya Okugawa (57.) Dan Biton hatte die israelischen Gastgeber, die durch zahlreiche Corona-Fälle im Profiteam und im Betreuerstab stark ersatzgeschwächt antreten mussten, in der 9. Minute mit einem feinen Heber über RB-Keeper Cican Stankovic hinweg in Führung gebracht.