Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.24 | Überblick

Draisaitl und McDavid dominieren gegen Stützles Senators

OTTAWA: Leon Draisaitl und sein kongenialer Partner führen die Oilers in Ottawa zum Sieg. Auch Tim Stützle punktet.

Die Edmonton Oilers sind in der Eishockey-Profiliga NHL zurück in der Erfolgsspur. Der Finalist um den Stanley Cup der vergangenen Saison setzte sich dank Leon Draisaitl und Connor McDavid mit 5:2 bei den Ottawa Senators durch. Im Gegensatz zur Pleite in Montreal am Vortag (0:3) harmonierten beide Superstars hervorragend und legten sich jeweils einen Treffer auf. Zu den je zwei Scorerpunkten kam bei Draisaitl noch ein Assist sowie bei McDavid ein weiteres Tor.

Tim Stützle durfte zwar seinen achten Saisontreffer feiern - der Viersener hatte die frühe Führung durch Evan Bouchard ausgeglichen - insgesamt waren die Senators gegen die gut geölte Offensive aus Edmonton jedoch machtlos. McDavid brachte die Oilers noch im ersten Drittel mit einem Doppelpack wieder in Führung. Draisaitl erhöhte im zweiten Abschnitt, nach dem Tor von Ryan Nugent-Hopkins Mitte des Schlussdrittels war die Partie entschieden. Josh Norris betrieb noch Ergebniskosmetik.

Die Oilers klettern mit dem zehnten Sieg in 20 Spielen zunächst auf Platz drei in der Pacific Division. Ottawa ist nach drei Niederlagen in Folge in der Atlantic Division nur noch Fünfter (8-9-1).

Nagelsmanns Torschützen: 15 Spieler für 35 Treffer

BUDAPEST: Nur gegen die Ukraine gelang Deutschland in diesem Länderspiel-Jahr kein Tor. Insgesamt konnte 35 Mal gejubelt werden. Einen Premierentreffer gab es für Felix Nmecha ganz zum Schluss.

Die Torschützen der Fußball-Nationalmannschaft 2024:

Name aktueller Verein Tore Kai Havertz FC Arsenal 6 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 6 Jamal Musiala Bayern München 5 Niclas Füllkrug West Ham United 4 Deniz Undav VfB Stuttgart 3 Tim Kleindienst Borussia 2 Mönchengladbach Emre Can Borussia Dortmund 1 Pascal Groß Borussia Dortmund 1 Ilkay Gündogan Manchester City 1 Joshua Kimmich Bayern München 1 Jamie Leweling VfB Stuttgart 1 Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart 1 Felix Nmecha Borussia Dortmund 1 Aleksandar Pavlovic Bayern München 1 Leroy Sané Bayern München 1