Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Kahn rechnet zukünftig mit weniger Neuer-Einsätzen

MÜNCHEN: Oliver Kahn war früher der beste Torwart Deutschlands, Manuel Neuer ist es heute - und kommt jetzt in ein Alter, in dem der «Titan» seine Karriere beendete. Daher erwartet Kahn nun eine Veränderung.

Der ehemalige Fußballprofi Oliver Kahn rechnet in Zukunft mit weniger Einsätzen von Nationaltorhüter Manuel Neuer im Verein und DFB-Team. «In diesem Alter ist es nicht mehr möglich, ein Quantum von 50 bis 60 Spielen pro Saison auf allerhöchstem Niveau zu spielen», sagte der langjährige Torwart in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch) über die 38 Jahre alte Nummer eins beim FC Bayern und der Nationalmannschaft. Neuer gilt allerdings als Profi, der in jeder Partie auf dem Platz stehen will und ungern pausiert.

«Ich habe damals hier und da Spiele an Michael Rensing abgetreten, konnte so regenerieren und mich voll auf die entscheidenden Spiele konzentrieren. Wie lange er noch spielen möchte, kann nur er selbst entscheiden», sagte Kahn, der bis vor gut einem Jahr als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München faktisch Neuers Chef war und seine aktive Fußballkarriere im Alter von 39 Jahren beendet hatte.

Zu Neuers Zukunft als Nationalspieler sagte Kahn: «Irgendwann geht es darum, den richtigen Moment für den Abgang zu finden. Hier das richtige Timing zu haben ist genauso anspruchsvoll, wie über Jahre Weltklasse-Leistungen zu bringen.» Trotz einiger Wackler Neuers in der Schlussphase der Saison rechnet Kahn bei der bevorstehenden Heim-EM mit einer guten Leistung des FIFA-Welttorhüters von 2020: «Für die EM kann ich mir gut vorstellen, dass Manuel mit seiner Erfahrung sein Top-Level erreichen wird.»

Schweinsteiger über Kroos: In Deutschland nicht genügend wertgeschätzt

MÜNCHEN: Gemeinsam holten sie Titel beim FC Bayern München und wurden 2014 in Brasilien Weltmeister: Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos kennen sich gut. Die Heim-EM bietet dem jüngeren eine Chance.

Fußball-Profi Toni Kroos hat bei der Heim-Europameisterschaft nach Meinung von Weltmeister-Kapitän Bastian Schweinsteiger die Gelegenheit, seinen sportlichen Ruf in der Heimat weiter zu verbessern. «Er hat die Chance, es allen zu zeigen, denn es ist schon der Fall, dass wir in Deutschland den Toni nicht immer wertgeschätzt haben oder er ein bisschen zu kurz kam», sagte der ehemalige Nationalspieler in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). «Das gibt dir als Spieler natürlich die Motivation, es allen zu beweisen. Die Rückkehr ist für mich total verständlich, obwohl ich nicht gedacht hätte, dass er es macht», sagte Schweinsteiger.

Kroos hatte seine DFB-Laufbahn ursprünglich schon nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 für beendet erklärt. Nach fast drei Jahren Pause kehrte er schließlich doch noch einmal in die Nationalmannschaft zurück und gab bei den Länderspielen im März sein Comeback. Für das anstehende Turnier zählt der Champions-League-Sieger von Real Madrid zu den wichtigsten Profis im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Beim Testspiel gegen die Ukraine pausierte Kroos wegen des kurz zuvor bestrittenen Champions-League-Finales, am Freitag gegen Griechenland soll er wieder auf dem Feld stehen.

Kroos hat als einziger deutscher Fußballer sechsmal die Champions League gewonnen. 2014 wurde er Weltmeister mit Deutschland. Danach wechselte er vom FC Bayern München zu Real Madrid und holte mit den Spaniern alle wichtigen Trophäen im Vereinsfußball.

Özcan freut sich auf EM-Stimmung: 3:2 gegen DFB-Elf «Vorgeschmack»

DORTMUND: Salih Özcan ist gebürtiger Kölner und freut sich auf die EM mit der Türkei in Deutschland. Was die Stimmung angeht, könnte ein Spiel im November als Vorbild dienen.

Borussia Dortmunds türkischer Fußball-Nationalspieler Salih Özcan freut sich auf eine ganz besondere Stimmung bei den EM-Spielen seines Auswahlteams. «Die Türkei wird bei der EM eine Heimspielatmosphäre haben», sagte Özcan der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Blick auf den 3:2-Sieg der Türkei gegen Deutschland im vergangenen Jahr ergänzte der 26-Jährige: «Man hat in Berlin beim Spiel gegen Deutschland im November schon gesehen, was da los sein kann. Das war ein kleiner Vorgeschmack, sage ich mal.» Mehrere Zehntausend türkische Fans hatten ihre Mannschaft damals im Olympiastadion unterstützt.

Özcan ist in Köln geboren und spielt seit 2022 für die Türkei. Zuvor durchlief er die Jugendnationalteams des Deutschen Fußball-Bunds (DFB). Mit der deutschen U21 wurde er 2021 Europameister. Bei der EM trifft die Türkei in Gruppe F auf Georgien (18. Juni Dortmund), Portugal (22. Juni in Dortmund) und Tschechien (26. Juni in Hamburg).

«Sport Bild»: Annäherung zwischen BVB und Talent Brunner

DORTMUND: Ein BVB-Talent pokert. Jetzt sollen die Karten auf dem Tisch liegen.

Im Poker um eine Vertragsverlängerung von Fußballtalent Paris Brunner beim Bundesligisten Borussia Dortmund soll es zu einer Annäherung gekommen sein. Das berichtet die «Sport Bild» (Mittwoch). Demnach habe der BVB dem 18-Jährigen ein Monatsgehalt in Höhe von 40.000 Euro geboten. Das habe «die Familie nun auch zufriedengestellt», schrieb das Blatt mit Bezug auf eigene Quellen. Der Vertrag des U17-Weltmeisters läuft noch bis 2025.

«Nicht einverstanden» sei Brunner allerdings noch mit der ihm derzeit aufgezeigten sportlichen Perspektive. Demnach möchte der Offensivspieler fester Bestandteil des Profikaders werden. Dies wolle der BVB ihm aber noch nicht fest zusichern.

Alonso will als Trainer von Europa-League-Niederlage profitieren

LEVERKUSEN: Die einzige Saisonniederlage seines Teams Bayer Leverkusen nimmt Xabi Alonso als Ansporn als Trainer noch besser zu werden. Von der Bundesliga erhofft er sich mehr weltweiten Einfluss.

Meistercoach Xabi Alonso von Bayer Leverkusen will an der Niederlage im Europa-League-Endspiel gegen Atalanta Bergamo als Trainer wachsen. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Intuition habe, dass dieses Spiel mich zu einem besseren Trainer und Manager macht, als wenn wir das Triple gewonnen hätten», sagte Alonso in einem CNN-Interview: «Solche Spiele vergisst man nicht, und das kann man für die Zukunft nutzen.»

Die in Deutschland in der abgelaufenen Saison konkurrenzlosen Leverkusener hatten das Europa-League-Finale 0:3 verloren und waren in diesem Spiel chancenlos. Es war die einzige Niederlage Bayers in der vergangenen Spielzeit. «Mit der Niederlage umzugehen, ist Teil unserer Aufgabe. Es ist nicht das erste Mal und es wird nicht das letzte Mal sein», sagte Alonso.

Angesichts der Europapokal-Finalteilnahmen seines Teams und von Borussia Dortmund in der Champions League erhofft sich der Baske eine positivere Wahrnehmung der Bundesliga im Ausland. «Damit ganz Europa oder sogar die ganze Welt sieht, wie gut die Mannschaften sind, wie gut die Spieler sind, das ist wirklich sehr wichtig», sagte Alonso. Es sei wichtig für die internationale Konkurrenzfähigkeit der Liga, dass «Leistungen, das Erreichen von Endspielen, guter Fußball, spektakuläre Spieler» einen Einfluss auf Kinder «auch in San Francisco oder in Delhi haben».