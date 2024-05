Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.05.24 | Überblick

Florida Panthers gleichen NHL-Halbfinale gegen Rangers aus

SUNRISE: Um den Titel der besten Eishockey-Mannschaft im Osten der NHL gibt es noch mindestens zwei Spiele. Florida gewinnt die vierte Begegnung gegen die New York Rangers.

Im NHL-Halbfinale zwischen den Florida Panthers und den New York Rangers ist wieder alles offen. Die Panthers gewannen die vierte Begegnung am Dienstag (Ortszeit) daheim mit 3:2 nach Verlängerung und erzwangen damit den 2:2-Ausgleich in der Serie um die Ost-Meisterschaft der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Zum Einzug in die Endspiele um den Stanley Cup sind vier Erfolge nötig. Gegner sind dann entweder die Edmonton Oilers mit dem deutschen Top-Angreifer Leon Draisaitl oder die Dallas Stars.

Matchwinner für Florida war Sam Reinhart mit seinem Siegtreffer in Überzahl nach 72 Sekunden der Extraspielzeit. Für Reinhart war es bereits das 65. Tor in dieser Saison. In der Serie fiel die Entscheidung bereits zum dritten Mal in Folge erst in der Verlängerung, erstmals aber hatten die Panthers das bessere Ende für sich. Die fünfte Partie findet in der Nacht zum Freitag in New York statt, die sechste Begegnung dann zwei Tage später wieder in Sunrise bei Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida.