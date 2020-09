Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Serena Williams bei US Open weiter - Aus für Schwester Venus

NEW YORK: Serena Williams ist mit einem Rekordsieg in die zweite Runde der US Open eingezogen. Die 38 Jahre alte Tennisspielerin aus den USA setzte sich am Dienstag (Ortszeit) gegen ihre zehn Jahre jüngere Landsfrau Kristie Ahn in 81 Minuten mit 7:5, 6:3 durch. Am Donnerstag trifft Serena Williams auf die Russin Margarita Gasparjan. Mit ihrem 102. Sieg bei der 20. Teilnahme bei dem Grand-Slam-Event überholte Williams in der Turnier-Statistik Chris Evert, die in der Geschichte des Profitennis 101 Matches in New York gewann.

Ex-Nationalspieler Volland wechselt von Leverkusen nach Monaco

LEVERKUSEN: Ex-Nationalspieler Kevin Volland verlässt nach vier Jahren den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und wechselt zur AS Monaco mit dem früheren FC-Bayern-Trainer Niko Kovac. Der 28-Jährige hat an der Côte d'Azur einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Magdeburg womöglich vor 7500 Fans in DFB-Pokal und Liga

MAGDEBURG: Der 1. FC Magdeburg kann in der ersten Runde des DFB-Pokals sowie in der 3. Fußball-Liga auf Fan-Unterstützung hoffen. «Wir möchten 7500 Fans ins Stadion bekommen, dafür werde ich kämpfen. Aber dies wird erst in der kommenden Woche nach Rücksprache mit dem Gesundheitsministerium entschieden», sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Der FCM spielt in der ersten Pokalrunde am Sonntag nächster Woche (18.30 Uhr/Sky) gegen Zweitligist Darmstadt 98. Bereits an diesem Samstag (15.30 Uhr) findet ein Testspiel gegen den VfL Wolfsburg vor bis zu 2500 Zuschauern statt.

Bayerns Fußball-Verband erwägt Klage gegen Staatsregierung

MÜNCHEN: In der Debatte um eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs bei den Amateuren schließt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) eine Klage gegen die Bayerische Staatsregierung nicht aus. Es gehe nicht um eine «Sonderrolle für den Fußball, sondern um gleiches Recht für alle», beteuerte BFV-Präsident Rainer Koch am Mittwoch. «Worin sich aber ein Konzert- oder Gottesdienstbesucher von einem Sportplatz-Zuschauer unterscheidet, wissen wir nicht und deshalb sagen uns unsere Fachanwälte, dass eine Klage gegen die Ungleichbehandlung des Amateurfußballs durch die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gute Erfolgsaussichten hätte.»

DFL-Chef Seifert: «Man sollte die Bundesliga fair behandeln»

FRANKFURT/MAIN: DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat von der Politik eine objektive Bewertung von Fußballspielen mit Zuschauern gefordert. «Man sollte die Bundesliga fair behandeln und nicht nur mit Blick auf eine mögliche Signalwirkung. Es geht nicht nur um Zeichen, sondern auch um Strategie», sagte er in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch).

Fan-Rückkehr in Bundesliga: Spahn für abgestimmtes Vorgehen

BERLIN: In der Debatte um eine Wiederzulassung von Zuschauern zu Spielen der Fußball-Bundesliga hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für ein möglichst einheitliches Vorgehen ausgesprochen. Er verstehe Entscheidungen aus einer lokalen Infektionslage heraus, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Er fände es aber noch besser, wenn dies «bundesweit abgestimmt» gemacht werde. Gerade für die Bundesliga mit einer bundesweiten Bedeutung sei ein möglichst einheitliches Vorgehen wünschenswert. Dies schaffe auch Akzeptanz.

PRIVAS: Drei Stunden lang wird es auf der sechsten Etappe der 107.

Tour de France nach dem Start in Le Teil ein gemächlicher Tag, dann geht es zur Sache. Drei Bergwertungen im Zentralmassiv warten auf den letzten 50 Kilometern, ehe das Ziel auf dem 1560 Meter hohen Mont Aigoual erreicht wird. Eine richtige Bergankunft ist es nicht, auch wenn es vom Col de la Lusette - einem Berg der ersten Kategorie - 14 Kilometer vor Etappenende noch weiter hinauf geht. 8,3 Kilometer mit durchschnittlich vier Prozent Steigung sollte die Top-Favoriten im Finale zwar nicht schrecken, der Rest wird aber zu kämpfen haben. Womöglich ist es ein guter Tag für einige Ausreißer, die dem Gelben Trikot nicht gefährlich werden können.

Vorjahresfinalist Medwedew gewinnt Auftakt-Match bei US Open

NEW YORK: Der Vorjahresfinalist Daniil Medwedew steht bei den US Open in Runde zwei.

Der 24 Jahre alte Tennisprofi aus Russland hatte am Dienstag (Ortszeit) bei seinem 6:1, 6:2, 6:4-Sieg gegen den Argentinier Federico Delbonis wenig Schwierigkeiten. Medwedew hatte im vergangenen Jahr erst im Endspiel von Flushing Meadows gegen Rafael Nadal verloren. Der Spanier fehlt bei dem Grand-Slam-Turnier in New York in diesem Jahr ebenso wie Roger Federer aus der Schweiz.

Formel 1 verbietet «Party-Modus»: Ferrari hofft auf Fortschritt

MONZA: Ferrari schöpft aus dem Verbot des «Party-Modus» für sein Formel-1-Heimspiel in Monza ein bisschen Hoffnung. Das könne «einige Rennställe beeinflussen», meinte Sebastian Vettels Teamchef Mattia Binotto vor dem 999. Grand Prix der Scuderia an diesem Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky). «Ich bin neugierig, wie sehr und welche Rennställe das beeinflusst.»