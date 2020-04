Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.04.20 | Überblick

Minister Pistorius: Geisterspiele auch ein Zeichen in der Krise

BERLIN: Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius sieht in möglichen Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga auch ein Zeichen. Zwar bestehe das Risiko, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der Corona-Krise ein falsches Signal an die Bevölkerung sende. «Aber etwas Eindrucksvolleres, als ein Fußballspiel ohne 70.000 Zuschauer im Stadion zu sehen, um zu dokumentieren, dass wir in einer Ausnahmesituation sind, kann es gar nicht geben», sagte der SPD-Politiker im Interview der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Mittwoch).

Fan-Vertreter Zelt: Keine Mehrheit gegen Geisterspiele

BERLIN: Sig Zelt von der Organisation ProFans sieht bei der Mehrheit der Fußball-Fans eine positive Haltung gegenüber möglichen Geisterspielen in der Coronavirus-Pandemie. «Es klingt absurd, nun neun Spieltage in leeren Stadien durchzuziehen, aber viele Anhänger sind trotzdem bereit, diese Kröte zu schlucken», sagte der Sprecher des Bündnisses in einem Interview mehrerer Zeitungen (Mittwoch). Dass Großveranstaltungen nun bis mindestens zum 31. August verboten seien, habe die Einsicht gefördert, «dass es sich um eine tiefgreifende Krise handelt».

«Sport Bild»: Neuer und FC Bayern nähern sich an

MÜNCHEN: Nationaltorwart Manuel Neuer und der FC Bayern sollen sich in der Debatte um eine Vertragsverlängerung der «Sport Bild» zufolge wieder aufeinanderzubewegen. Seit einem Interview des 34-Jährigen vom Sonntag sei «wieder eine Annäherung zwischen beiden Parteien zu spüren», schrieb das Magazin ohne die Angabe von Quellen am Mittwoch. Neuer soll demnach die von ihm geforderte größere Wertschätzung bekommen. Sowohl der Torwart als auch der deutsche Fußball-Rekordmeister würden die Bereitschaft zeigen, «eine Einigung für eine weitere Zusammenarbeit erzielen zu wollen.»

Ex-Tennis-Profi Kiefer kritisiert Politik für Umgang mit Sport

MÜNCHEN: Der ehemalige Tennisprofi Nicolas Kiefer hat die Politik für den Umgang mit dem Sport in der Corona-Krise kritisiert. «Da können nur Politiker am Werk sein, die noch nie Sport in ihrem Leben getrieben haben. Mit praktischer Handhabung hat das nichts zu tun», sagte Kiefer in einem Interview von «Münchner Merkur» und «tz» (Donnerstags-Ausgaben) über die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern. In einigen Ländern darf zum Beispiel ab kommender Woche wieder Tennis gespielt werden, in anderen nicht. «Gerade Tennis wäre mit ein paar Maßnahmen fast risikolos zu spielen», sagte Kiefer.

Istaf-Organisatoren: Keine voreiligen Schlüsse nach Senatsbeschluss

BERLIN: Die Organisatoren des Istaf wollen nach dem Verbot von Sportveranstaltungen in Berlin mit Zuschauern bis Ende Oktober zunächst noch keine Entscheidung über eine Absage des Leichtathletik-Meetings im Olympiastadion treffen. Das erklärte Meeting-Direktor Martin Seeber am Mittwoch in einer Stellungnahme. Das Istaf ist für den 13. September geplant. Es dürfte nach dem Beschluss des Berliner Senats vom Dienstag nur vor leeren Rängen stattfinden.

Tony Martin: Tour-Aus womöglich Todesurteil für ein oder andere Team

BERLIN: Eine Absage der Tour de France wegen der Coronavirus- Pandemie hätte nach Meinung des viermaligen Zeitfahr-Weltmeisters Tony Martin gravierende Folgen. «Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht sogar das Todesurteil für das eine oder andere Team sein könnte. Ich möchte jetzt nicht zu schwarzmalen, aber ich glaube schon, dass viele Sponsoren nur wegen der Tour de France in den Radsport einsteigen», sagte Martin im Interview von «Omnisport». Die Tour ist bereits um zwei Monate verschoben worden, der Start soll nun am 29. August in Nizza erfolgen.

Liga will Geisterspiele zur Rettung des Schweizer Profifußballs

BERN: Auch die Schweizer Fußballliga will mit Geisterspielen wieder in den Betrieb einsteigen. Dafür habe sie mit dem Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern ein Konzept ausgearbeitet und dem Bundesamt für Sport vorgelegt, wie die Swiss Football League (SFL) am Mittwoch mitteilte. Einen Zeitpunkt für erste Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit gibt es aber noch nicht.

Wegen Corona: CHIO Aachen findet 2020 nicht statt

AACHEN: Der CHIO in Aachen fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Ursprünglich sollte das bedeutendste Reitturnier der Welt vom 29. Mai bis zum 7. Juni stattfinden. Wegen der Corona-Krise war die Veranstaltung zunächst auf einen unbestimmten Termin verlegt worden. Am Mittwoch erklärten die Organisatoren dann die endgültige Absage des Turnierklassikers. Die Veranstalter begründeten die Entscheidung mit «nationalen und internationalen Entwicklungen sowie der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen».

Kiel-Manager Szilagyi: Nächste Saison wird «deutlich schwieriger»

BERLIN/KIEL: Nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Krise steht die Handball-Bundesliga nach Meinung von THW-Kiel- Geschäftsführer Viktor Szilagyi noch in diesem Jahr vor der nächsten großen Herausforderung. «Die nächste Saison ist deutlich schwieriger zu gestalten. Alles, was vor vier bis fünf Wochen Planungsstand war, zählt heute nicht mehr», sagte der Manager des neuen deutschen Meisters am Mittwoch im ZDF-«Morgenmagazin». Man plane «mit dem September als Saisonstart - in allen möglichen Szenarien», betonte der 41-Jährige. «Ob das auch so wirklich stattfinden kann, wissen wir nicht.»

Schwimm-Sportchef Kurschilgen: Olympia-Verlegung Vorteil für Doper

FRANKFURT/MAIN: Die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr spielt nach Ansicht von Thomas Kurschilgen vielen Doping-Sündern in die Karten. «Eine bittere Pille, die die sauberen Athleten immer wieder schlucken müssen, wenn diese ehemaligen Doping-Verbrecher an den Start gehen», sagte der Direktor Leistungssport des Deutschen Schwimm-Verbandes der dpa. Damit bezieht er sich auf Doper, deren Sperren bei den Tokio-Spielen in diesem Jahr gegolten hätten, aber 2021 nicht mehr.