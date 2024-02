Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 07.02.24 | Überblick

NHL-Siegesserie der Oilers gerissen: 1:3 gegen Golden Knights

LAS VEGAS: Nach 16 Siegen verlieren die Edmonton Oilers in der NHL wieder und verpassen einen Rekord - dabei geht es gegen die Vegas Golden Knights für das Team von Leon Draisaitl gut los.

Nach 16 Siegen in Folge haben die Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl wieder verloren und die Einstellung des NHL-Rekords verpasst. Gegen die Vegas Golden Knights unterlag die Mannschaft am Dienstag (Ortszeit) 1:3. Draisaitl hatte die frühe Führung durch Connor McDavid vorbereitet, konnte die Niederlage gegen den Titelverteidiger aber nicht verhindern. Die Pittsburgh Penguins aus der Saison 1992/1993 bleiben damit das einzige Team der NHL-Geschichte mit 17 Siegen in Serie.

Die Oilers gingen vor 18.403 Zuschauern bereits nach viereinhalb Minuten in Führung. In Unterzahl eroberte die Mannschaft den Puck, Draisaitl raste ohne Gegenspieler auf Golden-Knights-Torwart Adin Hill zu und legte auf McDavid ab. Noch vor dem Ende des ersten Drittels gelang den Gastgebern der Ausgleich durch Nicolas Roy.

Im zweiten Drittel gab es gute Chancen auf beiden Seiten, insbesondere Las Vegas war in Überzahl mehrfach unvorsichtig mit dem Puck und ermöglichte den Kanadiern Gelegenheiten. Hill zeigte aber eine fehlerfreie Partie, Chandler Stephenson traf kurz nach Beginn des Schlussdrittels zum 2:1. Für den Schlusspunkt sorgte William Karlsson, der 32 Sekunden vor Schluss ins leere Tor traf.