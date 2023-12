Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Basketball-Coach will Schröder als Fahnenträger - «Er muss»

PARIS: Wer sollte in Paris die deutsche Fahne trägen? Basketball-Bundestrainer sieht Kapitän Schröder als logische Wahl. Für das Jahr 2024 hat er zwei Wünsche und einen Plan.

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat seinen Kapitän Dennis Schröder als Fahnenträger für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gefordert. «Er muss! Er ist Weltmeister und MVP der WM - besser wird's nicht. Darüber hinaus hat er viel für Deutschland und den Basketball im Land getan. Dennis wäre die richtige Wahl», sagte der 64 Jahre alte Chefcoach der «Sport Bild» (Mittwoch).

Schröder selbst hatte sich nach dem WM-Titel von Manila ähnlich geäußert. «Ich muss die Fahne tragen! Wenn nicht jetzt, wann dann? Es wäre mir eine große Ehre», hatte der 30-Jährige der «Bild» gesagt. Der inzwischen abgetretene Basketball-Star Dirk Nowitzki hatte 2008 in Peking bei der Eröffnungsfeier die Fahne getragen. Für Paris dürfte es ernsthafte Konkurrenz geben, zum Beispiel in Person von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev. Die Olympischen Spiele dauern von 26. Juli bis 11. August.

Herbert kritisierte den Umstand, dass die Olympia-Vorrunde der Basketballer in Lille und nicht in Paris ausgetragen wird. «Dass wir nicht in Paris spielen, ist enttäuschend. Die französischen Spieler und der Verband haben sich dazu schon geäußert. Die sind alles andere als begeistert», sagte der Kanadier. Für das Jahr 2024 äußerte Herbert zwei Wünsche: Er möchte Bundeskanzler Olaf Scholz treffen und auf ein Coldplay-Konzert gehen. «Und einen Plan habe ich: Ich will im Frühjahr an der kanadischen Westküste Lachse angeln.»

Draisaitl-Treffer zu wenig für Oilers - Reichel beendet Durststrecke

NEW YORK: Die gute Phase der Edmonton Oilers ist in der NHL erst mal beendet. Draisaitl trifft, trotzdem verliert das Team zum dritten Mal in Serie. Für einen jungen Deutschen geht es dagegen bergauf.

Das 13. Saisontor von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die nächste Niederlage der Edmonton Oilers in der NHL nicht verhindert. Nach dem 1:0 durch den Kölner schon in der zweiten Minute kassierten die Oilers am Dienstagabend (Ortszeit) noch drei Gegentore im zweiten Drittel und verloren gegen die New York Islanders 1:3. Für die Oilers war es nach ihrem Zwischenhoch mit acht Siegen in Serie nun bereits wieder die dritte Partie ohne positives Resultat.

Auch Tim Stützle und JJ Peterka konnten ihre Scorerpunkte nach Niederlagen nicht genießen. Die Buffalo Sabres um Peterka kassierten gegen die Columbus Blue Jackets sogar neun Gegentreffer und unterlagen 4:9. Die Fans forderten im Anschluss die Entlassung von Trainer Don Granato. Stützle verlor mit den Ottawa Senators trotz einer 3:0-Führung noch 3:4 gegen die Arizona Coyotes.

Lukas Reichel dagegen erzielte nach schweren Wochen sein drittes Saisontor und feierte mit den Chicago Blackhawks ein 3:2 gegen die Colorado Avalanche. Der Stürmer war zwischenzeitlich aus dem Kader geflogen und musste sich im Training neu für die beste Angriffsreihe empfehlen. Sein Ausgleich zum 2:2 folgte auf eine schöne Vorarbeit von Ausnahmetalent Connord Bedard.

Basketball-Trainer Herbert kann sich Zweitjob nach Olympia vorstellen

HAGEN: Nach WM-Gold bekam Basketball-Bundestrainer Herbert ein Angebot aus Frankreich und wollte parallel ein Team aus der Euroleague trainieren. Der Verband sagte nein. Herbert hofft auf eine neue Chance.

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert liebäugelt für die Zeit nach den Olympischen Spielen mit einem Zweitjob als Vereinscoach. Herbert hatte sich nach eigenen Angaben im Herbst bereits mit dem französischen Euroleague-Club Asvel Lyon-Villeurbanne mündlich geeinigt. Doch der Deutsche Basketball Bund (DBB) sprach sich gegen einen Deal aus. «Ich respektiere die Einstellung des Verbands. Aber vielleicht gibt es nach den Spielen in Paris ja die Möglichkeit, gleichzeitig einen Verein zu trainieren», sagte Herbert der «Sport Bild» (Mittwoch).

Sein Team um Kapitän Dennis Schröder gilt beim olympischen Turnier (27. Juli bis 11. August) in Paris und Lille als einer der Medaillenanwärter. Wer im kommenden Sommer für Deutschland spielen soll, ist noch offen. «Die Weltmeister haben natürlich einen Vorteil. Aber nehmen Sie zum Beispiel Nick Weiler-Babb. Der war in Asien nicht dabei, weil er verletzt war. Bei ihm muss ich schauen, wie es aussieht. Oder Leon Kratzer, der hätte es verdient gehabt, im WM-Kader zu stehen», sagte Herbert.