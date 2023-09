Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.09.23 | Überblick

«Frau mit dem eisernen Arm»: Olympiasiegerin Fuchs gestorben

JENA: Speerwurf-Olympiasiegerin Ruth Fuchs ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das bestätigten Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und der Deutsche Leichtathletik-Verband unter Berufung auf das unmittelbare private Umfeld von Fuchs der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Demnach starb die ehemalige Weltklasse-Athletin am frühen Mittwochmorgen in der Uni-Klinik Jena. Die in Egeln bei Magdeburg geborene Fuchs war die erste Frau, die einen Speer über 60 Meter geworfen hatte. Angesichts ihrer Erfolge wurde die nur drei Mal bezwungene Fuchs auch als die «Frau mit dem eisernen Arm» genannt.

Freiburg beim Europapokal-Start gegen Piräus ohne Gregoritsch

FREIBURG/PIRÄUS: Der SC Freiburg muss im Europa-League-Gruppenspiel bei Olympiakos Piräus am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) auf den österreichischen Nationalstürmer Michael Gregoritsch verzichten. Der 29-Jährige war bei der 2:4-Niederlage der Badener gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga am vergangenen Samstag mit einer Muskelverhärtung in der Wade ausgewechselt worden. Beim Abschlusstraining des SC vor dem Abflug nach Griechenland am Mittwoch fehlte er. Angreifer Lucas Höler, den zuletzt ein Bluterguss plagte, konnte die Reise hingegen mit antreten.

Spaniens Fußballerinnen verzichten wohl auf Länderspiel-Streik

MADRID: Nach dem Kuss-Skandal um den inzwischen zurückgetretenen Verbandspräsidenten Luis Rubiales bleibt der angedrohte Länderspiel-Streik der spanischen Fußball-Nationalspielerinnen wohl aus. Nach Verhandlungen, die sich bis spät in die Nacht zogen, sei man zu einer Reihe von Vereinbarungen gekommen, sagte Víctor Francos, Präsident der obersten spanischen Sportbehörde CSD, am frühen Mittwochmorgen. Von den 23 für die Nations-League-Spiele gegen Schweden und die Schweiz nominierten Profis haben sich demnach 21 von einem Einsatz überzeugen lassen. Die beiden Spielerinnen, die nach den Verhandlungen das Trainingslager wieder verlassen wollten, würden laut Francos nicht bestraft.

Tottenham-Boss: Haben Rückkaufrecht für Harry Kane

LONDON: Die Tottenham Hotspur haben sich laut Club-Besitzer Daniel Levy ein Rückkaufrecht für Bayern-Topstürmer Harry Kane zusichern lassen. Diese Klausel sei Teil des Deals mit den Münchnern gewesen, sagte Levy britischen Medien zufolge bei einem Spurs-Fantreffen. Über die Bedingungen der Klausel und die Höhe eines möglichen Rückkauf-Betrags machte der 61 Jahre alte Unternehmer demnach keine weiteren Angaben. Kane war nach wochenlangen Verhandlungen zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister und der Tottenham-Führung für eine Ablöse von 100 Millionen Euro nach München gewechselt.

Klima-Aktivisten lassen möglichen Marathon-Protest offen

BERLIN: Die Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben offen gelassen, ob sie nach ihren jüngsten Blockaden in Berlin auch am kommenden Wochenende bei den Veranstaltungen rings um den Marathon protestieren wollen. Dazu könne man zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben machen, teilte die Gruppe der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Ziel befindet sich in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors, das Mitglieder der Gruppe am Sonntag mit oranger Farbe besprüht hatten.

Polen macht Michal Probierz zum neuen Fußball-Nationaltrainer

WARSCHAU: Der frühere Fußballprofi und langjährige Coach Michal Probierz wird neuer polnischer Fußball-Nationaltrainer. «Das ist die bestmögliche Wahl», schrieb der Chef des polnischen Fußballverbands PZPN, Cezary Kulesza, am Mittwoch auf der Plattform X, vormals Twitter. Der 50-jährige Probierz war zuletzt Trainer der polnischen U21-Nationalmannschaft. Er hat zudem langjährige Erfahrung als Coach mehrerer polnischer Vereine der Ekstraklasa.

McLaren verlängert Vertrag mit Formel-1-Pilot Piastri bis Ende 2026

SUZUKA: Mehr als ein Jahr nach der Formel-1-Posse mit Alpine bleibt Oscar Piastri langfristig Fahrer bei McLaren. Der Australier verlängerte kurz vor dem Grand Prix von Japan in Suzuka an diesem Wochenende seinen Vertrag beim englischen Traditionsteam bis Ende 2026. Sein englischer Teamkollege Lando Norris ist bis Ende 2025 an McLaren gebunden.

Veith wird neuer Sportdirektor bei Deutscher Triathlon-Union

FRANKURT/MAIN: Die Deutsche Triathlon-Union hat ab Dezember wieder einen Sportdirektor. Der 40 Jahre alte Martin Veith wird den Posten übernehmen, der seit Ende Januar nicht besetzt ist. Der damalige Sportdirektor Jörg Bügner hatte die DTU verlassen und arbeitet in gleicher Position mittlerweile für den Deutschen Leichtathletik-Verband. Veith war zuletzt beim Deutschen Alpenverein für den Leistungssportbereich verantwortlich.

Fußball-Nationalspielerin Tabea Sellner wird Mutter

WOLFSBURG: Fußball-Nationalspielerin Tabea Sellner wird erstmals Mutter. Die 27-Jährige erwartet im nächsten Jahr Nachwuchs, wie ihr Verein VfL Wolfsburg am Mittwoch mitteilte. Sellner wird dem Bundesligisten damit erstmal eine Weile fehlen. Die Stürmerin, die vor ihrer Heirat in diesem Jahr Waßmuth hieß, hat bislang 33 Spiele für die DFB-Auswahl absolviert und wurde 2022 Vize-Europameisterin. Kurz vor der WM im Sommer in Australien und Neuseeland war sie von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aus dem Kader gestrichen worden.