Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.09.23 | Überblick

Völler bekräftigt: Einmal-Aushilfe als Teamchef «sehr anstrengend»

DORTMUND: Rudi Völler hat trotz seines erfolgreichen Comebacks als Teamchef der Fußball-Nationalmannschaft bekräftigt, dass seine Aushilfstätigkeit beim 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich eine einmalige Sache bleiben soll. Das Ergebnis ändere nichts, sagte der DFB-Sportdirektor in der Pressekonferenz nach dem Länderspiel am Dienstagabend in Dortmund. Die vergangenen Tage mit der Freistellung von Bundestrainer Hansi Flick und der sportlichen Spielvorbereitung der Mannschaft im Verbund mit den Assistenten Hannes Wolf und Sandro Wagner seien für ihn auch «sehr anstrengend» gewesen.

Weltmeister-Kollege Littbarski über Völler: Er macht das gut

BERLIN: Ex-Nationalspieler Pierre Littbarski kann sich seinen einstigen Weltmeister-Kollegen Rudi Völler nach dem 2:1-Sieg über Frankreich auch weiterhin als Teamchef der DFB-Auswahl vorstellen. «Rudi füllt das gut aus - und er wird nicht drum herumkommen», sagte Littbarski am Mittwoch im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). «Alle werden nun sagen: 'Ach Rudi, mach' doch weiter!' Das hat er sich jetzt selbst zuzuschreiben.» Völler hatte nach dem Erfolg im Testspiel bekräftigt, er sehe seinen Einsatz nach der Trennung von Bundestrainer Hansi Flick nur als einmalige Sache an.

Spitzenquote für Fußball-Länderspiel und Völlers Kurz-Comeback

BERLIN: Das einmalige Comeback von Rudi Völler als Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat der ARD eine Spitzenquote beschert. Die Live-Übertragung des 2:1-Sieges der DFB-Auswahl gegen Vize-Weltmeister Frankreich sahen am Dienstagabend 10,302 Millionen Menschen im Ersten. Das ergab nach Angaben der AGF Videoforschung einen Marktanteil von 42,6 Prozent. Das ist eine ungewöhnlich hohe Reichweite für ein Test-Länderspiel. Die Zuschauerzahlen liegen im Normalfall deutlich niedriger. Bei der 1:4-Niederlage des deutschen Teams am Samstag gegen Japan hatten 5,85 Millionen Menschen bei RTL zugeschaut.

Frankreich-Coach Deschamps: Leichte Knieprobleme bei Mbappé

DORTMUND: Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappé hat bei der 1:2-Niederlage im Test-Länderspiel gegen Deutschland aufgrund leichter Knieprobleme nicht gespielt. Das erklärte Nationaltrainer Didier Deschamps nach der Partie in Dortmund, die Mbappé am Dienstagabend komplett von der Bank aus verfolgt hatte. Offen blieb zunächst, ob dies auch Auswirkungen auf den ersten Champions-League-Spieltag der neuen Saison hat. Dort empfängt Mbappés Club Paris Saint-Germain am kommenden Dienstag Borussia Dortmund.

DFL-Clubs diskutieren möglicherweise erneut über Investor

BERLIN: Die Clubs der Deutschen Fußball Liga werden sich einem Bericht der «Sport Bild» zufolge möglicherweise erneut mit dem Einstieg eines Investors beschäftigen. Nachdem die Pläne zuletzt nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit unter den 36 Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga gefunden hatten, könnte nun wieder darüber diskutiert werden, allerdings unter veränderten Rahmenbedingungen. Die neuen DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel würden zunächst die Stimmung unter den Clubs ausloten, hieß es.

Bochum-Geschäftsführer über Klimafolgen: Kerngeschäft in Gefahr

BERLIN: Der Geschäftsführer von Bundesligist VfL Bochum, Ilja Kaenzig, sieht «das Kerngeschäft» des Fußballs durch den Klimawandel bedroht. «Sintflutartige Regenfälle oder Dürreperioden führen dazu, dass Trainings nicht mehr abgehalten werden können oder Spiele verschoben werden müssen», sagte der 50-Jährige am Mittwoch beim Nachhaltigkeitsforum der Deutschen Fußball Liga in Berlin. Spiele seien mit das höchste Gut, der höchste Wert einer Liga. Das sei in Gefahr, befand Kaenzig weiter. Die DFL hatte im vergangenen Jahr Mindestkriterien verabschiedet. Diese müssen die 36 Vereine aus der Bundesliga und 2. Liga mittlerweile für den Erhalt der Lizenz erfüllen.

Brasilien siegt spät in Peru - Argentinien 3:0 ohne Messi

LA PAZ/LIMA: Weltmeister Argentinien hat ohne Superstar Lionel Messi auch die zweite Partie in der Südamerika-Qualifikation für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gewonnen. Die Albiceleste siegte in Bolivien am Dienstag (Ortszeit) mit 3:0. Messi habe sich nicht wohlgefühlt, sagte Nationaltrainer Lionel Scaloni nach der Partie in der Höhe der Hauptstadt La Paz. Auch Brasilien verbuchte seinen zweiten Sieg, musste beim 1:0 in Peru aber bis kurz vor Schluss auf den erlösenden Treffer warten. Marquinhos köpfte in Lima in der 90. Minute einen Eckball von Neymar ins Tor.

Rubiales entschuldigt sich bei Königsfamilie für Griff in den Schritt

MADRID: Spaniens ehemaliger Fußballchef Luis Rubiales hat sich bei der Königsfamilie des Landes für seinen Griff in den Schritt nach dem WM-Finale der Fußballerinnen entschuldigt. Dafür schäme er sich wirklich, sagte der 46-Jährige in der Talkshow «Piers Morgan Uncensored» am Dienstagabend. Kurz nach dem Final-Triumph der Spanierinnen über England am 20. August in Sydney hatte Rubiales sich auf der Ehrentribüne des Stadions beim Jubeln an die Genitalien gefasst. Neben ihm standen in diesem Moment Spaniens Königin Letizia und deren 16-jährige Tochter Sofia. Rubiales sagte, seine Aktion sei unglücklich gewesen, aber nicht negativ gemeint.

Ex-Sportdirektor: Leichtathletik-Führung für Krise verantwortlich

STUTTGART: Für den früheren Chefbundestrainer und Sportdirektor Jürgen Mallow sind die Verantwortlichen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes mit Schuld am medaillenlosen Abschneiden bei der WM in Budapest. «Die Ursachen dafür liegen im Verband, bei denen, die für den Leistungssport verantwortlich sind», sagte er im Interview der «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten». Der 78-Jährige wirft dem DLV vor, nach Ausreden zu suchen - etwa, dass sich die Medaillen mittlerweile auf immer mehr Länder verteilen würden. Tatsache sei, dass das deutsche Team immer weniger Medaillen gewinne.