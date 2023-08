Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Vettel vermisst die Formel-1-Erfahrung am Limit

BERLIN: Er treibt weiter Sport. Aber das Besondere an der Formel 1 hat Sebastian Vettel nach seinem Karriereende woanders noch nicht gefunden.

Eines vermisst Sebastian Vettel ohne Formel 1 ganz besonders. Und das, obwohl er sich mit der Frage, wie er sich seinen Spaß nach dem Rücktritt Ende vergangenen Jahres holt, schon vorher lange beschäftigt hatte. «Ich war sehr gut vorbereitet, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Doch ein gewisser unplanbarer Faktor bleibt», sagte er in einem Interview dem Magazin «Red Bulletin». «Ich betreibe gern Sport draußen. Stand heute gibt es aber nichts, das mich so ans Limit bringt wie die F1», betonte der 36-Jährige: «Das ist es, was mir am meisten fehlt.»

Vettel hatte 2007 sein Debüt in der Formel 1 gefeiert, als er als BMW-Ersatzpilot für den zuvor in Kanada verunglückten Robert Kubica in Indianapolis ans Steuer durfte. Was folgte, war eine lange Zeit von großen Erfolgen geprägte Karriere. Vettel gewann viermal den Fahrertitel, holte 53 Rennsiege. Nach 299 Grand-Prix-Starts beendete er seine Laufbahn, zuletzt fuhr der ehemalige Red-Bull-Star für Aston Martin.

Er habe an sich kennenlernen wollen, was passiert, wenn er nicht im Wettkampfmodus sei, erklärte Vettel in dem Interview. «Irgend­wann läuft dieser Adrenalin-Rush einer Karriere an der Weltspitze ab, ob frei gewählt oder gezwungenermaßen - etwa durch Verletzungen. Dann geht's ums Weiterziehen, den Kitzel und die Anspannung in den nächsten Abschnitt mitzunehmen», sagte Vettel. «Ich sage nicht, dass es einfach ist, oder behaupte, dass ich es schon geschafft hätte. Ich bin auf der Suche, und dieser Prozess selbst ist ja auch schon spannend.»