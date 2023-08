Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 09.08.23 | Überblick

Füllkrug tendiert laut Bericht zu Verbleib bei Werder

BREMEN: Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug sieht seine Zukunft laut Informationen der «Sport Bild» vorerst bei Werder Bremen. Wie das Magazin am Mittwoch berichtete, sei der Bundesligist dem umworbenen Stürmer bei Verhandlungen während des Trainingslagers finanziell entgegengekommen. Ein neuer Vertrag solle dem Bericht zufolge bis 2026 laufen und eine Ausstiegsklausel enthalten. Sollte es allerdings bis zum Ende der laufenden Transferperiode am 1. September ein Top-Angebot geben, das auch für den Club passe, dürfe Füllkrug die Bremer doch noch verlassen.

Tennisspieler Zverev gewinnt Auftaktmatch in Toronto

TORONTO: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Toronto die zweite Runde erreicht. Neun Tage nach seinem Finalsieg auf Sand in Hamburg gewann Zverev zum Auftakt des Hartplatzturniers gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit 6:4, 7:6 (7:3). In der zweiten Runde trifft der Weltranglisten-16. auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der sich überraschend klar mit 6:0, 6:2 gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf durchsetzte.

Ex-Wolfsburger Wout Weghorst wechselt zur TSG Hoffenheim

ZUZENHAUSEN: Der Wechsel von Stürmer Wout Weghorst zur TSG 1899 Hoffenheim ist perfekt. Der 23-malige niederländische Nationalspieler wird für ein Jahr vom Premier-League-Aufsteiger FC Burnley ausgeliehen, wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bestätigte. Weghorst hat in Burnley noch einen Vertrag bis 2025. Der 31-Jährige war im Januar 2022 für 17,5 Millionen Euro Ablöse vom VfL Wolfsburg nach England gewechselt.

Düsseldorf holt Isländer Johannesson - Talent Neto nach Salzburg

DÜSSELDORF: Fortuna Düsseldorf hat sich für den Kampf um den erhofften Aufstieg in die Fußball-Bundesliga mit Isak Bergmann Johannesson verstärkt. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler, der schon 19 Länderspiele für Island und fünf Champions-League-Einsätze absolviert hat, wird zunächst für ein Jahr vom FC Kopenhagen ausgeliehen. Im Gegenzug wechselt der erst 17 Jahre alte Fernandes Neto zum österreichischen Meister RB Salzburg.

Bericht: FC Bayern an Chelsea-Keeper Arrizabalaga interessiert

MÜNCHEN: Der FC Bayern München soll sich bei der Suche nach einem neuen Torhüter mit Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea beschäftigen. Nach Sport1-Informationen habe es bereits erste Gespräche mit dem spanischen Nationalkeeper gegeben. Bayern-Trainer Thomas Tuchel kennt den 28-Jährigen aus seiner Zeit beim FC Chelsea und soll ihn empfohlen haben, wie das Portal am Mittwoch berichtete. Der deutsche Rekordmeister steht nach den verschobenen Comeback-Plänen von Nationaltorwart Manuel Neuer unter Druck.

Medien: West Ham United vor Verpflichtung von Nationalspieler Maguire

LONDON: Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Maguire steht Berichten zufolge vor einem Wechsel innerhalb der Premier League von Manchester United zu West Ham United. Das berichten unter anderem der Sender BBC und die Nachrichtenagentur PA. Conference-League-Sieger West Ham soll bereit sein, umgerechnet knapp 35 Millionen Euro für den 30 Jahre alten Verteidiger zu bezahlen. Er würde Teamkollege des deutschen Nationalspielers Thilo Kehrer werden.

Bittencourt über Wechsel nach Saudi-Arabien: «Keinem übel nehmen»

BREMEN: Leonardo Bittencourt von Werder Bremen kann die Beweggründe von nach Saudi-Arabien wechselnden Fußballprofis nachvollziehen. «Wenn man ein Angebot vorliegen hat und man schlucken muss, wenn man die Zahlen sieht, dann kann man das keinem übel nehmen», sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler bei einer Medienrunde am Dienstag. Insbesondere könne er die Entscheidungen verstehen, um finanziell die ganze Familie abzusichern.