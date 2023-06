Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 28.06.23 | Überblick

Nur sieben Tour-Starter: Denk sorgt sich um deutschen Radsport

BILBAO: Radsport-Manager Ralph Denk ist um den deutschen Radsport besorgt. Dass nur sieben deutsche Radprofis und damit so wenig wie seit 24 Jahren nicht mehr bei der 110. Tour de France am Samstag an den Start gehen, dokumentiere aktuell die Leistungsstärke. Für den Chef des deutschen Bora-hansgrohe-Rennstalls ist der Abwärtstrend «eine Kombination aus mehreren Sachen», wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.

«Im Kinder- und Jugendbereich haben wir viel zu wenig Rennen, um Talente zu entwickeln. In Deutschland bleiben da viele Talente unerkannt», sagte Denk und nannte auch die Infrastruktur als weiteren Grund: «Die Eltern schicken die Kinder eher auf den Fußballplatz oder vielleicht noch zum Mountainbike als alleine zum Straßentraining. Wir haben ein schlechtes Radwege-Netz in Deutschland.»

Auch die Doping-Vergangenheit im Radsport könnte laut Denk eine Rolle gespielt haben. «Was vielleicht auch sein kann, warum wir eine Talsohle durchlaufen, ist, dass es jetzt die Jahrgänge sind, wo es in Sachen Doping damals bergab ging. Das war so Anfang der 2000er-Jahre. Vielleicht haben da einige erst gar nicht angefangen», so der Bayer.

Auswirkung auf sein Team hinsichtlich der Sponsoringpartner habe dies aber nicht. «Zum Glück sehen unsere Sponsoren das aus der internationalen Brille. Hätte ich keinen Deutschen aufgeboten, würde ich von Bora-hansgrohe vermutlich gar nicht gefragt werden. Die versuchen Bekanntheit im internationalen Raum zu generieren», sagte Denk, der in Emanuel Buchmann und Nils Politt zwei Deutsche für seinen Tour-Kader nominiert hat.

Tour de France: Ex-Sieger Ullrich hat Mitleid mit Sprintern

BERLIN: Ex-Rad-Star Jan Ullrich hat bei der Tour de France wegen der zahlreichen schweren Bergetappen in diesem Jahr Mitleid mit den Sprintern. «Ich bin überzeugt: Diese Tour wird die härteste Tour aller Zeiten», sagte der 49-jährige Tour-de-France-Gewinner von 1997 im Interview der «Bild» (Mittwoch). Alpen, Pyrenäen, Jura, Vogesen, Zentralmassiv - das sei schon heftig. «Die Sprinter bei dieser Tour tun mir richtig leid, die werden kämpfen und leiden müssen, um überhaupt Paris zu erreichen. Da werden einige wahrscheinlich aus der Karenzzeit fallen», prognostizierte Ullrich.

Die 110. Tour de France starte am Samstag und führt über 3399,5 Kilometer vom spanischen Bilbao bis nach Paris. Angesichts von acht Bergetappen und nur einem Zeitfahren wird die Tour im Hochgebirge entschieden. Die Veranstalter hätten in diesem Jahr einen ganz anderen Ansatz, meinte Ullrich. «Als Fan finde ich das gut. Für die Fahrer wird das allerdings noch anstrengender werden als sonst», urteilte er.

Der Olympiasieger von 2000 gab zu, dass er früher auch Probleme hatte, wenn eine harte Bergetappe hinter ihm lag. «Ich habe oben am Ziel oft gesagt: Das war's, ich starte nicht mehr, ich bin fertig. Nach einer Massage und einer Dusche ging es dann aber doch wieder», berichtete Ullrich.