Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 21.06.23 | Überblick

Horner über Aston Martin: «Muss frustrierend sein für Seb»

MILTON KEYS: Red-Bull-Temchef Christian Horner hat Mitleid mit seinem ehemaligen Piloten Sebastian Vettel. «Es muss frustrierend für Seb sein, wenn er sieht, wie gut der Aston Martin dieses Jahr funktioniert», sagte der 49-Jährige in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). «Er hatte keine einfache Zeit dort. Zur Wahrheit gehört aber auch: Ohne Seb wäre Aston Martin dieses Jahr nicht da, wo sie jetzt sind. Er hat seinen Anteil am Erfolg. Und die Zeit mit seiner Familie wird er trotzdem genießen.»

Vettel hatte seine Karriere nach der vergangenen Formel-1-Saison beendet. In seinen beiden letzten Jahren fuhr er für Aston Martin und blieb dabei ohne Rennsieg. Sein Nachfolger Fernando Alonso liegt mit 117 Punkten auf Rang drei der Fahrerwertung als bester Fahrer nach den beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez.

Rangnick lobt Österreichs Mentalität nach Riesenschritt in EM-Quali

WIEN: Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat nach dem 2:0 seiner Mannschaft gegen Schweden den enormen Wert des Ergebnisses für die EM-Qualifikation betont. «Im Prinzip war es ein Sechs-Punkte-Spiel gegen den direkten Konkurrenten schlechthin. Es liegt komplett in unserer Hand und wir können es selbst entscheiden. Das ist ein gutes Gefühl und auch gut zu wissen», sagte er Servus TV. Mit zehn Punkten aus vier Spielen sind die Österreicher Tabellenführer in Gruppe F und auf dem besten Weg, sich wie 2016 und 2021 für das Kontinentalturnier zu qualifizieren. Für die Schweden wird es nach Niederlagen gegen Belgien und in Österreich bereits schwierig.

Der von RB Leipzig umworbene Hoffenheim-Profi Christoph Baumgartner sorgte mit seinem späten Doppelpack für großen Jubel im Ernst-Happel-Stadion in Wien (81./89.). «Was der Torwart gehalten hat, war teilweise unglaublich. Wir sind drangeblieben, haben bis zum Schluss dran geglaubt und mit den zwei Toren verdientermaßen gewonnen. Heute hat sich wieder gezeigt, dass wir die Mentalität haben, wirklich dranzubleiben», lobte Rangnick. «Ich bin gerne hier, ziehe morgen in mein neues Zuhause in der Nähe von Salzburg und dann bin ich endgültig auch Österreicher.» Der 64-Jährige hat Österreichs Nationalmannschaft vor einem Jahr übernommen.