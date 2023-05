Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 24.05.23 | Aktualisiert um: 18:35 | Überblick

FC Barcelona verliert zweites Spiel nach Titelgewinn

VALLADOLID: Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona geht nach dem vorzeitigen Titelgewinn im Liga-Endspurt die Luft aus. Das Team von Trainer Xavi Hernandez unterlag am Dienstagabend beim abstiegsbedrohten Club Real Valladolid mit 1:3 (0:2) und verlor damit auch das zweite Spiel nach der Meisterfeier. Valladolid verließ durch den elften Saisonsieg vorerst die Abstiegsränge und ist nun Tabellen-17. Robert Lewandowski traf für Barcelona.

Bericht: Leipzig angeblich an Lindström interessiert

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig will angeblich Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt verpflichten. Laut einem Bericht der «Sport Bild» möchte der dänische WM-Teilnehmer die Hessen gern verlassen, um in der Champions League zu spielen. Als Ablösesumme stehen 30 Millionen Euro im Raum, da der 23-Jährige noch bis 2026 an Frankfurt gebunden ist.

Sportökonom Breuer: Anleihen-Verlängerung für Hertha «alternativlos»

BERLIN: Die Verlängerung der 40-Millionen-Euro-Anleihe bis 2025 wird nach Ansicht eines Wirtschaftsexperten für den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zum entscheidenden, aber nicht einzigen Faktor bei der Lizenz-Erteilung. «Es ist lediglich ein Teil der letzten Patrone für die Lizenz in der kommenden Saison, wenn auch ein notwendiger», sagte Christoph Breuer vom Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule Köln dem «Kicker». «Es ist aus meiner Sicht ein alternativloser Move.» Bei Hertha bestehe nach Breuers Rechnung eine Zahlungslücke über gut 60 Millionen Euro, die zur Erteilung der Zweitliga-Lizenz gedeckt werden müsse.

Christoph Daum beginnt zweite Chemotherapie

KÖLN: Der an Lungenkrebs erkrankte Christoph Daum hat am Dienstag seine zweite Chemotherapie begonnen. Mindestens vier Infusionseinheiten sollen in den nächsten Wochen folgen, wie der frühere Fußballlehrer der «Bild» sagte. Zuletzt war der 69-Jährige in New York in einem Krankenhaus, weil sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nach einer Operation eine Entzündung gebildet hatte. Diese musste behandelt werden.

Patrick Franziska verpasst Achtelfinal-Einzug bei Tischtennis-WM

DURBAN: Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska hat bei den Weltmeisterschaften in Südafrika den Achtelfinal-Einzug verpasst. Der Weltranglisten-17. vom Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken verlor in der dritten Runde in 3:4 Sätzen gegen den Portugiesen Joao Geraldo.

«Express»: Köln erhält bei BVB-Titel Meisterprämie für Modeste

DORTMUND/KÖLN: Vom möglichen Titelgewinn des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund würde offenbar auch Liga-Rivale 1. FC Köln finanziell profitieren. Laut Informationen des «Express» ist im Zuge des Wechsels von Angreifer Anthony Modeste von Köln zum BVB im vergangenen Sommer eine «Meisterprämie» vereinbart worden. Demnach sollen die Kölner, die am letzten Spieltag mit dem Duell gegen den FC Bayern München direkt ins Titelrennen eingreifen könnten, beim Triumph der Borussen eine sechsstellige Summe erhalten. Vom BVB gab es dazu keine Bestätigung.

Ex-Trainer Beierlorzer wird neuer Sportchef in Regensburg

REGENSBURG: Der SSV Jahn Regensburg hat Achim Beierlorzer als neuen Sportchef verpflichtet. Der 55-Jährige wird sein Amt am 1. Juli antreten, wie der kurz vor dem Abstieg stehende Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte. Beierlorzer folgt damit auf Tobias Werner. Die Trennung von Werner hatten die Regensburger tags zuvor bekannt gegeben.

Honda kehrt 2026 mit Aston Martin in die Formel 1 zurück

TOKIO: Honda kehrt in der Saison 2026 nach kurzer Abstinenz als Motorenlieferant für den Aston-Martin-Rennstall in die Formel 1 zurück. Wie der Autobauer aus Japan am Mittwoch mitteilte, wurde eine Werkspartnerschaft mit dem englischen Team geschlossen. Der neue Name soll dann Aston Martin Aramco Honda lauten. Erst Ende 2021 hatte sich Honda eigentlich aus der Motorsport-Königsklasse zurückgezogen, entschied sich nun aber auch wegen der in zweieinhalb Jahren greifenden Reformen für das Comeback.

Erster klarer Sieg: Las Vegas führt in NHL-Playoffs gegen Dallas 3:0

DALLAS: Die Vegas Golden Knights sind nur noch einen Sieg entfernt vom Einzug in die Finalserie um den Stanley Cup. Im dritten Spiel der Western Conference Finals in der NHL holte die Mannschaft am Dienstagabend (Ortszeit) ein 4:0 bei den Dallas Stars. Die Golden Knights gingen schon im ersten Drittel 3:0 in Führung, Alex Pietrangelo machte im zweiten Drittel dann alles klar. Es war die erste Partie der Serie, die nicht erst in der Verlängerung entschieden wurde.

Argentinier Álvarez und Franzose Rabiot angeblich Bayern-Kandidaten

MÜNCHEN: Bei den vielen Transferspekulationen um den FC Bayern gibt es zwei neue Namen. Wie die «Sport Bild» berichtet, sollen der argentinische Fußball-Weltmeister Julián Álvarez von Manchester City und der Franzose Adrien Rabiot von Juventus Turin Kandidaten sein. Mittelfeldspieler Rabiot (28) hat in Turin noch einen Vertrag bis zum 30. Juni. Álvarez (22) wechselte im Januar 2022 nach Manchester. Dort steht er bis 2028 unter Vertrag.

Rassismus-Affäre um Vinicius Jr.: Strafe gegen Valencia und Proteste

MADRID: Der spanische Fußball-Verband (RFEF) hat den FC Valencia wegen Rassismusvorfällen gegen den brasilianischen Nationalspieler Vinicius Junior mit einem Teilausschluss von Fans bestraft. Wie der Verband auf seiner Internetseite mitteilte, dürfen für fünf Spiele keine Zuschauer auf die Südtribüne des Mestalla-Stadions. Es gelte als erwiesen, dass es im Spiel gegen Real Madrid zu rassistischen Beschimpfungen gegen Real-Stürmer Vinicius gekommen sei, die den normalen Spielverlauf gestört hätten und als sehr schwerwiegende Vergehen einzustufen seien, begründete das Wettbewerbskomitee die Entscheidung. Darüber hinaus wurde gegen den FC Valencia eine Geldstrafe von 45.000 Euro verhängt. Am Mittwoch teilte Valencia mit, in Berufung zu gehen.

Titelkampf: Public Viewing laut Sky «grundsätzlich keine Option»

DÜSSELDORF: Beim Finale der Fußball-Bundesliga wird es in Dortmund kein Public Viewing geben. Einen Tag nach der Bekanntgabe durch die Stadt Dortmund bestätigte der Rechteinhaber Sky am Mittwoch die Entscheidung. Der Pay-TV-Sender begründete die Ablehnung mit seinem Geschäftsmodell. Um keinen Präzedenzfall zu schaffen, «aber auch um Anfragen und Bundesligaclubs gleich zu behandeln, ist Public Viewing für uns grundsätzlich keine Option», hieß es bei Sky.

Gegner protestieren gegen Investor-Einstieg bei der DFL

FRANKFURT/MAIN: Der Verein Finanzwende hat vor Beginn der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga gegen den Einstieg eines Investors im Profifußball protestiert. Einige Mitglieder übergaben am Mittwoch in einem Frankfurter Flughafenhotel eine entsprechende Petition mit über 9000 Unterschriften.

Die bisherigen deutschen Viertelfinals bei einer Eishockey-WM

TAMPERE: Seit der Einführung 1992 hat die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds zum 14. Mal bei Weltmeisterschaften das Viertelfinale erreicht. Bei der Heim-WM 2010 und bei der WM 2021 in Riga gewann sie ihr Viertelfinale gegen die Schweiz und erreichte jeweils das Halbfinale. Am Donnerstag (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) ist die Schweiz bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland erneut in Riga wieder der Viertelfinal-Gegner. Ein Überblick über die bisherigen deutschen Viertelfinals:

Jahr Ort Begegnung Ergebnis 1992 Prag Deutschland - Schweiz 1:3 1993 München Deutschland - Russland 1:5 1996 Wien Deutschland - 1:6 Tschechien 2001 Köln Deutschland - Finnland 1:4 2002 Göteborg Deutschland - Schweden 2:6 2003 Turku Deutschland - Kanada 2:3 n.V. 2010 Mannheim Deutschland - Schweiz 1:0 2011 Bratislava Deutschland - Schweden 2:5 2016 Moskau Deutschland - Russland 1:4 2017 Köln Deutschland - Kanada 1:2 2019 Bratislava Deutschland - 1:5 Tschechien 2021 Riga Deutschland - Schweiz 3:2 n.P. 2022 Helsinki Deutschland - 1:4 Tschechien 2023 Riga Deutschland - Schweiz

Beckers Rat für Spieler: Telefon mal auslassen

PARIS: Hass-Kommentare im Netz gegen sich kennt Boris Becker aus eigener Erfahrung. Deshalb begrüßt er eine Initiative bei den French Open. Doch die Legende fordert auch mehr Eigeninitiative der Spieler.

Boris Becker hat die heutige Tennis-Generation zu weniger Aktivitäten in sozialen Netzwerken während der Turniere aufgerufen. «Die Spieler sollten nicht so oft ins Netz gehen und sich nicht so oft mit Menschen auseinandersetzen online, die nur die Konfrontation suchen und nur versuchen einen zu beleidigen. Ich weiß, wovon ich spreche», sagte die 55 Jahre alte Legende vor Beginn der French Open am Sonntag.

Der französische Verband hatte am Montag angekündigt, Spielerinnen und Spieler bei dem Grand-Slam-Turnier auf Sand mit technischer Hilfe vor Hasskommentaren in den sozialen Medien schützen. Dabei soll eine technologische Lösung dafür sorgen, dass die Profis ihre Inhalte auf Instagram, Twitter & Co. moderieren lassen können.

Dies sei grundsätzlich positiv zu werten, sagte Becker, der das Turnier in Paris als Experte für Eurosport begleiten wird. Es sei aber auch «mehr Eigeninitiative» der Spieler gefragt, die vor großen Spielen weniger ins Internet gehen sollten. «Da muss man sich selber disziplinieren und sagen: Jetzt lasse ich das Telefon mal aus», sagte Becker.