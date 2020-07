Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Monopolkommission kritisiert Kartellamt wegen DFL-Rechtevergabe

HAMBURG: Die Monopolkommission der Bundesregierung hat die Haltung des Bundeskartellamts bei der jüngsten Vergabe der TV-Rechte an der Bundesliga und der 2. Bundesliga durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) kritisiert. Das geht aus dem Hauptgutachten des Gremiums hervor, aus dem die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Mittwoch) zitiert. Das Beratergremium der Bundesregierung bemängelt vor allem einen fehlenden Wettbewerb bei der Vergabe durch die DFL.

Virologe lobt DFL-Maßnahmen - Skepsis gegenüber Fan-Rückkehr

DRESDEN: Der Dresdner Virologe Alexander Dalpke sieht die meisten geplanten Maßnahmen der Deutschen Fußball Liga positiv, steht einer Rückkehr von Zuschauern in die Stadien aber weiter skeptisch gegenüber. «Es wird auch in Stadien Übertragungen geben, das wird nicht zu verhindern sein. Um Infektionen komplett auszuschließen, müsste man Spiele mit Zuschauern weiter verbieten», sagte Dalpke am Mittwoch der dpa Blick auf eine Rückkehr der Fans in der Fußball-Bundesliga während der Corona-Pandemie.

Koch kritisiert Testspielverbot für Bayerns Amateurfußballer

MÜNCHEN: Die ausgebliebenen Lockerungen für den Amateurfußball im Freistaat haben beim Präsidenten des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), Rainer Koch, heftige Kritik hervorgerufen. So sind etwa Testspiele weiter untersagt. Die «Nichtfreigabe von Freundschaftsspielen im Amateurfußball stößt bayernweit auf großes Unverständnis, zumal sie zumindest bislang von der Staatsregierung in der Sache in keiner Weise begründet worden ist. Ehrlich gesagt auch bei mir», schrieb Koch in den sozialen Medien.

Gesundheitsämter: Kein Corona-Anstieg nach Aufstiegsfeierlichkeiten

BIELEFELD/BRAUNSCHWEIG: Die nicht immer unter den geltenden Hygienebestimmungen verlaufenen Aufstiegsfeierlichkeiten von Arminia Bielefeld und des VfB Stuttgart in die Fußball-Bundesliga sowie von Eintracht Braunschweig in die 2. Liga waren nach Aussagen der jeweiligen Gesundheitsämter keine Corona-Treiber. Ein Anstieg der Zahlen «im Zusammenhang mit Feiern sportlicher Erfolge» sei «nicht bekannt», erklärte die Behörde in Stuttgart der «Neuen Westfälischen».

Bayern loben Salihamidzic: «Bestätigt, dass er Geschäft beherrscht»

MÜNCHEN: Nach den Verpflichtungen von Leroy Sané, Tanguy Nianzou und Alexander Nübel sehen sich die Bosse des FC Bayern darin bestätigt, auf Sportchef Hasan Salihamidzic gesetzt zu haben. Der ehemalige Profi ist seit 2017 Manager in München, Anfang Juli 2020 stieg er vom Sportdirektor zum Sportvorstand auf. «Mit den bisher getätigten Transfers hat Hasan bewiesen, dass er sein Geschäft beherrscht», sagte Karl-Heinz Rummenigge der «Sport Bild» (Mittwoch). Der Vorstandschef lobte den 43-Jährigen zudem für dessen Arbeit beim Nachwuchs des Fußball-Rekordmeisters. Salihamidzic war zunächst von einigen Experten belächelt worden.

Ex-Torhüter Reck kritisiert Profi-Fußball - Verständnis für Schürrle

HANNOVER: Der langjährige Bundesligatorhüter Oliver Reck hat das Geschäft des Profifußballs kritisiert. «Ich glaube einfach, dass da so viele Intrigen gesponnen werden oder irgendwelche Leute sich in den Vordergrund schieben oder auch gestellt werden, wo man sich hinterher fragt: Wie kann das passieren?», sagte der 55 Jahre alte frühere Bremer und Schalker im Podcast «Im Kopf des Trainers».

Messi nach Mailand? - Sein Bild leuchtet auf den Dom

MAILAND: Geht Superstar Lionel Messi zu Inter Mailand? Zumindest optisch war er am Dienstag schon da. Die Hände in Siegerpose in die Höhe gereckt, den Namen und die Rückennummer 10 auf einem Trikot mit Inter-Logo, prangte der sechsmalige Weltfußballer auf der Fassade des Mailänder Doms. Das Bild des Argentiniers sei vom TV-Sender Pptv des chinesischen Inter-Eigentümers Suning auf das Wahrzeichen der zweitgrößten Stadt Italiens projiziert worden, schrieb die Mailänder Zeitung «Corriere della Sera». Inter-Geschäftsführer Giuseppe Marotta und Trainer Antonio Conte bestritten aber, dass man sich um einen Transfer bemühe.

Schachmann verlängert Vertrag um vier Jahre - «Hat viele Qualitäten»

RAUBLING: Der deutsche Meister Maximilian Schachmann hat seinen auslaufenden Vertrag beim Radrennstall Bora-hansgrohe um vier Jahre verlängert. Das teilte das Team am Mittwoch mit. Der 26-Jährige hat sich in den vergangenen zwei Jahren in der Weltspitze etabliert, vor der Corona-Zwangspause gewann er die Traditionsrundfahrt Paris-Nizza. Schachmann, der Anfang 2019 vom belgischen Team Deceuninck-Quick Step kam, hat sich in der Vergangenheit vor allem bei Eintagesrennen und kleineren Rundfahrten einen Namen gemacht.

NBA-Profis Schröder und Kleber mit erfolgreichen Generalproben

ORLANDO: Die Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Maximilian Kleber haben mit ihren Teams jeweils erfolgreiche Generalproben für den Wiederbeginn der NBA-Saison abgeliefert. Aufbauspieler Schröder und die Oklahoma City Thunder setzten sich am Dienstag (Ortszeit) in Orlando in ihrem letzten Vorbereitungsspiel mit 131:120 gegen die Portland Trail Blazers durch. Kleber und die Dallas Mavericks gewannen mit 118:115 nach Verlängerung gegen die Philadelphia 76ers.

Corona-Angst bei Burgos-Rundfahrt - Drei Kolumbianer steigen aus

VILLADIEGO: Gleich in den ersten kleineren Rennen nach dem Wiederbeginn rollt im Radsport die Angst vor dem Coronavirus mit. Am Mittwoch gingen Sebastian Molano, Cristian Munoz und Camilo Ardila aus dem UAE-Team nicht mehr an den Start zur zweiten Etappe der Burgos-Rundfahrt, nachdem die drei Kolumbianer zuletzt Kontakt zu einer inzwischen positiv auf Covid-19 getesteten Person hatten.

Umstrittener Schweizer Bundesanwalt Lauber verlässt Amt Ende August

BERN: Der wegen dubioser Ermittlungsmethoden im FIFA-Komplex umstrittene Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber hat für Ende Januar 2021 seinen Rücktritt eingereicht. Er werde seinen Posten wegen Urlaubsansprüchen aber bereits Ende August verlassen, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft hatte Lauber wegen heimlicher und undokumentierter Treffen mit dem Präsidenten des Fußballweltverbandes FIFA, Gianni Infantino, gerügt und ihm eine Verletzung seiner Amtspflichten und unwahre Aussagen vorgeworfen. Lauber wies das zurück.