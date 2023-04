Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Slowene Ceferin als UEFA-Präsident wiedergewählt

LISSABON: Aleksander Ceferin ist wie erwartet als Präsident der Europäischen Fußball-Union wiedergewählt worden. Der 55 Jahre alte Slowene wurde beim UEFA-Kongress am Mittwoch in Lissabon ohne Gegenkandidaten per Applaus in seinem Amt bestätigt. Ceferin führt den Kontinentalverband seit September 2016 und musste sich bereits bei seiner ersten Wiederwahl 2019 keiner Konkurrenz stellen. Er hatte das Amt vor sieben Jahren als Nachfolger des damals gesperrten Michel Platini übernommen. Als Chef der UEFA ist Ceferin auch zugleich Vizepräsident des Weltverbands FIFA.

DFL-Chef Watzke in Exekutive der Europäischen Fußball-Union gewählt

LISSABON: DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke ist ins Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union eingezogen. Der 63 Jahre alte Multi-Funktionär wurde beim UEFA-Kongress am Mittwoch in Lissabon wie erwartet ohne Gegenkandidaten per Applaus in das Entscheidungsgremium des Kontinentalverbands berufen. Watzke vollendet die letzten zwei Jahre der Amtszeit von Rainer Koch, der sich in Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund von dem Posten zurückgezogen hatte. Anschließend stand die Wahl von Bernd Neuendorf ins Council des Weltverbands FIFA an, der DFB-Präsident hatte ebenso keinen Gegenkandidaten.

Krisengipfel der Eintracht-Bosse - Präsident Fischer moderiert

FRANKFURT/MAIN: Im Streit der Vereinsbosse kommt es bei Eintracht Frankfurt an diesem Mittwoch zu einem Krisengipfel. Vorstandssprecher Axel Hellmann und Aufsichtsratsboss Philip Holzer kommen am Mittwochabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zusammen, um über die Differenzen und die vergangenen Wochen zu sprechen. Vereinspräsident Peter Fischer, der die Streitigkeiten bereits in den vergangenen Wochen kritisierte, soll in dem Gespräch als Moderator fungieren.

Sechs Eisbären-Profis im ersten WM-Aufgebot von Bundestrainer Kreis

MÜNCHEN: Mit sechs Spielern von Vorjahresmeister Eisbären Berlin startet der neue Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis in die WM-Vorbereitung. Die Olympia-Zweiten von 2018, Marcel Noebels und Jonas Müller, zählen ebenso zum Aufgebot für die am Montag beginnende erste Trainingsphase in Frankfurt am Main wie Marco Nowak, Manuel Wiederer, Eric Mik und Torhüter Tobias Ancicka. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund am Mittwoch bekannt. Überraschend hatten sich die Eisbären Berlin nicht für die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga qualifiziert. Kapitän Moritz Müller von den Kölner Haien und der frühere NHL-Profi Dominik Kahun, der mittlerweile für den SC Bern spielt, stehen nicht im vorläufigen 27-köpfigen Aufgebot

Bericht: Messi-Lager irritiert über Indiskretionen

PARIS: Das Umfeld von Lionel Messi soll der Zeitung «Le Parisien» zufolge irritiert sein über Berichte unter anderem über eine angebliche Lohnkürzung bei einem neuen Vertrag für den argentinischen Fußball-Weltmeister bei Paris Saint-Germain. «Es ist sehr seltsam zu sehen, dass Nachrichten zirkulieren, dass der Club das Gehalt von Leo senken will oder dass er nicht verlängern will», zitierte das Hauptstadt-Blatt am Mittwoch eine nicht namentlich genannte Quelle. «Wir machen diese kleinen Spiele nicht mit. Diese Art falscher Nachrichten nützen Leo nicht und auch nicht seiner Beziehung zu dem Verein», sagte die Messi nahestehende Person. Messis Vertrag bei PSG läuft nach dieser Saison aus.

Inter-Star Lukaku von Juventus-Anhängern rassistisch beleidigt

TURIN: Im italienischen Fußball ist es erneut zu einem Rassismus-Eklat gekommen. Der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku von Inter Mailand wurde am Dienstagabend im Pokal-Halbfinale bei Juventus Turin (1:1) von gegnerischen Fans beleidigt und verhöhnt. Auf Amateurvideos war zu sehen, wie Leute auf den Rängen Affenlaute machten und den Stürmer mit schwarzer Hautfarbe auch verbal attackierten. «Romelu verdient eine Entschuldigung von Juventus und ich erwarte, dass die Liga das Verhalten dieser Gruppe von Juventus-Anhängern sofort verurteilt», sagte Michael Yorkmark von Lukakus Management Roc Nation.

Ringer-Weltverband prüft Wiederzulassung von Russen und Belarussen

CORSIER-SUR-VEVEY: Der Ringer-Weltverband UWW folgt der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und will ein unabhängiges Gremium über die Wiederzulassung russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten zu Wettkämpfen entscheiden lassen. Die genauen Kriterien und Mitglieder dieses Gremiums sollen in den kommenden Wochen festgelegt werden, hieß es in einer Mitteilung. Der Verband beteuerte seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Generell befürworte das Präsidium die Rückkehr von Ringerinnen und Ringern aus Russland und Belarus zu internationalen Wettbewerben unter den vom IOC festgelegten Teilnahmebedingungen aber.

Trotz IOC-Empfehlung: Reitsport weiter ohne Russen und Belarussen

LAUSANNE: Der Reitsport-Weltverband FEI hat trotz einer anderslautenden Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) den Ausschluss von Russen und Belarussen von internationalen Veranstaltungen bekräftigt. Die am 2. März 2022 nach der umfassenden Militärinvasion in der Ukraine eingeführten Schutzmaßnahmen, die Athleten, Pferden und Offiziellen die Teilnahme an FEI-Veranstaltungen verbieten, bleiben bis auf Weiteres in Kraft, teilte der Verband am Mittwoch mit. Dies sei das Ergebnis einer außerordentlichen Telefonkonferenz der Verbandsführung.

Borussia Dortmund geht im Sommer wieder auf USA-Tour

DORTMUND: Borussia Dortmund reist im Sommer nach vier Jahren wieder zur Vorbereitung auf die neue Saison in die USA. Der Fußball-Bundesligist wird von Ende Juli an mehrere Städte im Westen und Mittleren Westen des Landes besuchen. Dies teilte der BVB am Dienstagabend mit. Eines von mehreren Testspielen bestreiten die Dortmunder gegen Manchester United am 30. Juli im Allegiant Stadium in Las Vegas. Für den Club ist es die insgesamt vierte Reise in die USA.

Rekordtorjäger Terodde verlässt Schalke im Sommer

GELSENKIRCHEN: Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde wird den FC Schalke 04 nach dieser Saison verlassen. Der 35-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Fußball-Bundesligist aus dem Ruhrgebiet am Mittwoch mit.

Draisaitl mit drei Punkten bei Oilers-Sieg gegen Playoff-Konkurrent

LOS ANGELES: Im Duell zweier Playoff-Teams haben die Edmonton Oilers dank Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl mit einem Sieg bei den Los Angeles Kings zusätzliches Selbstvertrauen geholt. Durch das 3:1 am Dienstagabend (Ortszeit) zog das Team aus Kanada in der Pacific Division der NHL wieder an den Kings vorbei auf Rang zwei. Der Kölner Draisaitl war an allen drei Toren beteiligt. Das 1:0 erzielte Ryan Nugent-Hopkins, für die Vorarbeit verbuchte Draisaitl seinen ersten Assist. Den Treffern zum 2:1 erzielte er selbst und war mit einer weiteren Vorlage auch am letzten Tor beteiligt.