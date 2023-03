Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

«Tages-Anzeiger»: Olympia-Teilnahme trotz Krieg wäre falsch

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees, Sportler aus Russland und Belarus wieder zu internationalen Wettbewerben zuzulassen:

«In wichtigen Fragen wie jenen nach den Menschenrechten haben sich die großen Verbände eher rückwärts- als vorwärtsentwickelt. Wegen der Apartheid war Südafrika bis 1991 und fast drei Jahrzehnte lang von Olympischen Spielen ausgeschlossen. Jetzt aber genügt ein Krieg nicht, um mit Russland den Aggressor und mit Weißrussland seinen wichtigsten Helfer auszuschließen? (...)

Die Position des IOK ist für die einzelnen Verbände nicht bindend, und das IOK behauptet auch, dass der jüngste Beschluss noch nicht bedeute, dass Russinnen und Weißrussinnen 2024 in Paris starten dürfen. Klar aber ist: Der Entscheid hat wie die empfohlene Sperre vor gut einem Jahr starke Signalwirkung. Wenn in anderen Sportarten Russinnen und Weißrussinnen wieder starten können, getraut sich der Leichtathletik-Weltverband dann weiterhin, am Ausschluss festzuhalten, wie er das bis zuletzt gesagt hatte? Hoffentlich tut er das. Es gibt keinen vernünftigen Grund, kriegstreibende Länder im internationalen Sport mitmachen zu lassen.»