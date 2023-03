Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 23.03.23 | Überblick

Titelverteidigerin Swiatek zieht bei Tennis-Turnier in Miami zurück

MIAMI: Die Weltranglisten-Erste und Vorjahressiegerin Iga Swiatek hat ihre Teilnahme am Tennis-Turnier in Miami wegen Rippenbeschwerden abgesagt. Dies teilte die Polin am Mittwoch mit, einen Tag vor ihrem Auftaktmatch in der zweiten Runde gegen die Amerikanerin Claire Liu. Die 21-Jährige plagt sich bereits seit einigen Wochen mit den Beschwerden und hatte zuletzt darüber nach ihrem Halbfinal-Aus beim Turnier in Indian Wells berichtet.

Früherer NHL-Star Chara läuft Boston-Marathon im April

BOSTON: Der frühere NHL-Topstar Zdeno Chara will am 17. April am Boston-Marathon teilnehmen. Das kündigte der frühere Kapitän der Boston Bruins am Mittwoch an. Für den 46 Jahre alten Slowaken ist es der erste Marathon. Chara hatte seine Eishockey-Karriere in der nordamerikanischen Profiliga erst im vergangenen Jahr bei den New York Islanders nach 1880 NHL-Spielen beendet. 2011 hatte er mit den Bruins den Stanley Cup gewonnen.

Eishockey-Teams aus Russland und Belarus weiter ausgeschlossen

ZÜRICH: Eishockey-Nationalteams aus Russland und Belarus dürfen auch in der kommenden Saison 2023/2024 noch nicht wieder an offiziellen Turnieren des Weltverbandes IIHF teilnehmen. Das teilte die IIHF nach einer regulären Council-Sitzung am Mittwoch mit und begründete dies offiziell mit Sicherheitsbedenken. Der Bezug zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde in dem Zusammenhang nicht genannt. Allerdings wurden beide Nationen aus diesem Grund im vergangenen Jahr vorerst ausgeschlossen.

Zahlungen an Schiedsrichterfunktionär: Barça verklagt Journalisten

MADRID: Der FC Barcelona hat neun Journalisten und Medien wegen Berichten über Millionenzahlungen des Vereins an einen Schiedsrichterfunktionär verklagt. Sie hätten versucht, mit Informationen über Zahlungen des katalanischen Clubs an den früheren Vizepräsidenten des Schiedsrichter-Ausschusses CTA, José María Enríquez Negreira, das Ansehen des Clubs zu beschädigen, berichtete die Zeitung «Sport» am Mittwoch über die Begründung der Klagen. Weitere fünf solcher Klagen seien in Vorbereitung. Um welche Journalisten und Medien es sich handelt, wurde zunächst nicht bekannt. Der FC Barcelona bestätigte auf Anfrage den Medienbericht. Vereinsvertreter als auch Enríquez Negreira haben die geschäftlichen Verbindungen eingeräumt, aber den Vorwurf der Korruption zurückgewiesen.

Medien: Eintracht-Aufsichtsrat Holzer bot Hellmann Rücktritt an

FRANKFURT/MAIN: Im Führungsstreit beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat der Aufsichtsratsvorsitzende Philip Holzer dem Vorstandssprecher Axel Hellmann seinen Rücktritt angeboten. «Ich vertrete seit jeher die Position, dass das Wohl des Vereins (e.V. und AG) in allen Situationen wichtiger ist als die Belange einzelner Personen», erklärte Holzer am Mittwoch in einem offiziellen Schreiben, über das die «Bild», die Hessenschau und der «Kicker» berichteten. «Auch deshalb wäre ich bereit, mein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung zu stellen, wenn Axel Hellmann dadurch dazu bewegt werden kann, seinen Vertrag bei der Eintracht bis 2027 zu erfüllen.» Hellmann leitet momentan interimsmäßig die Deutsche Fußball Liga (DFL) gemeinsam mit Oliver Leki vom FC Freiburg. Er soll mit dem Gedanken gespielt haben, von Sommer an die Führung der DFL ganz zu übernehmen und die Eintracht zu verlassen. Zwischen Hellmann und Holzer gab es zuletzt immer wieder Spannungen.

Sekunden-Duell der Radstars: Evenepoel besiegt Roglic

LA MOLINA: Remco Evenepoel hat im Sekunden-Duell der Radstars mit Primoz Roglic bei der Katalonien-Rundfahrt zurückgeschlagen. Der belgische Weltmeister gewann am Mittwoch die Bergankunft in La Molina und entschied die dritte Etappe mit zwei Sekunden Vorsprung vor Roglic für sich. In der Gesamtwertung liegt der Slowene lediglich aufgrund der besseren Etappenplatzierungen vor dem zeitgleichen Evenepoel. Der Italiener Giulio Ciccone belegte nach 180,6 Kilometern Platz drei und hat diesen Rang auch im Gesamtklassement inne.

München gleicht DEL-Playoff-Viertelfinale gegen Bremerhaven aus

BREMERHAVEN: Topfavorit EHC Red Bull München hat die Viertelfinal-Playoffserie der Deutschen Eishockey Liga gegen die Fischtown Pinguins mit einer Energieleistung ausgeglichen. Am Mittwoch gelang dem souveränen Hauptrundengewinner mit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) in Bremerhaven der zweite Sieg der Best-of-seven-Serie, in der vier Siege zum Halbfinal-Einzug notwendig sind. Die ersten beiden Spiele hatte München gegen den Außenseiter überraschend verloren. Auch Straubing glich am Abend durch ein 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) bei den Grizzlys Wolfsburg zum 2:2-Serienstand aus.

DFB: Ter Stegen spielt mit Neuers Nummer 1

FRANKFURT/MAIN: Marc-André ter Stegen ist nach der Verletzung von Kapitän Manuel Neuer die neue Nummer eins in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - und das spiegelt sich auch auf dem Trikot wider. Der 30-Jährige vom FC Barcelona spielt jetzt mit der Nummer 1, die seit Jahren immer Bayern-Keeper Neuer trug. Das geht aus der Kaderaufstellung inklusive Rückennummern des Deutschen Fußball-Bundes vom Mittwoch für die Testspiele am Samstag gegen Peru und drei Tage später gegen Belgien hervor.

Kiels Handballer machen großen Schritt Richtung Viertelfinale

KIEL: Der THW Kiel hat sich in der Playoff-Runde der Handball-Champions-League eine hervorragende Ausgangsposition verschafft. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Mittwoch im Hinspiel mit 41:28 (19:11) beim rumänischen Titelträger Dinamo Bukarest durch. Sander Sagosen, Miha Zarabec und Eric Johansson waren mit je sechs Treffern die besten Kieler Torschützen. Das Rückspiel findet am 29. März in Kiel statt. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für das Viertelfinale trifft die Mannschaft von Trainer Filip Jicha auf Paris Saint-Germain.

Megakampf zwischen Usyk und Fury offenbar geplatzt

LONDON: Der für April geplante Titel-Vereinigungskampf zwischen den beiden Schwergewichts-Boxweltmeistern Oleksandr Usyk und Tyson Fury ist offenbar geplatzt. «Der Kampf ist abgesagt», bestätigte Usyks Promoter Alexander Krassjuk dem britischen Radiosender Talksport: «Der Grund dafür ist, dass es zu weit gegangen ist.» Gemeint war das Verhalten von Fury, der trotz einer grundsätzlichen Einigung immer neue Forderungen gestellt haben soll. Der Ukrainer Usyk hatte für den Megakampf akzeptiert, an der Aufteilung der Kampfbörse nur mit 30 Prozent beteiligt zu werden.

Dämpfer beim Kampf um EM-Ticket: U19 verliert 2:3 gegen Italien

BREMEN: Die deutsche U19-Nationalmannschaft ist für ihre Aufholjagd in der EM-Qualifikation nicht belohnt worden. Die Auswahl von Trainer Guido Streichsbier verlor am Mittwoch mit 2:3 (0:2) gegen Italien. Nach dem 0:2-Rückstand zur Pause kämpfte sich die deutsche Mannschaft in Bremen durch Tore des Hoffenheimers Muhammed Damar (53. Minute) und von Bayern-Spieler Yusuf Kabadayi (59.) wieder zurück. Doch Niccolo Pisilli, der nach 18 Minuten schon das 1:0 erzielt hatte, brachte die Gäste wieder nach vorne (67.). Im Kampf um das EM-Ticket bedeutet die Niederlage zum Start einen schweren Dämpfer.

Im Rennen um EM-Ticket: U17 siegt 2:1 gegen die Türkei

MANAVGAT: Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die zweite Runde der EM-Qualifikation gestartet. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann am Mittwoch in Manavgat in der Türkei mit 2:1 (1:0). Charles Herrmann von Borussia Dortmund (29. Minute) und Kapitän Noah Darvich vom SC Freiburg (56.) erzielten die Tore für die deutsche Mannschaft von Trainer Christian Wück. Mertcan Ayhan glich zwischenzeitlich für die Türkei aus (49.).

Starker WM-Start für Schott - Paar Hocke/Kunkel chancenlos

SAITAMA: Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften im japanischen Saitama hat Nicole Schott im Kurzprogramm einen glänzenden Start hingelegt. Die siebenmalige deutsche Meisterin kämpfte sich mit 67,29 Punkten auf den siebten Rang. Sehr ordentlich lief es für die WM-Debütanten Alissa Jefimowa aus Oberstdorf und Ruben Blommaert aus Berlin, die mit 65,23 Punkten auf den siebten Rang kamen. Die Entscheidung im Paarlauf fällt am Donnerstag (03.00 Uhr MEZ) in der Kür.

DFB sperrt Augsburger Demirovic und Oxford

FRANKFURT/MAIN: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat die beiden Augsburger Ermedin Demirovic und Reece Oxford mit Spielsperren belegt. Demirovic muss wegen rohen Spiels für drei Spiele aussetzen, Oxford wegen einer Tätlichkeit für zwei Duelle. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Demirovic war in der 53. Minute des Bundesligaspiels des FC Augsburg gegen den FC Schalke 04 am 18. März des Feldes verwiesen worden. Oxford hatte in der 76. Minute des Regionalligaspiels der zweiten Augsburger Mannschaft gegen Wacker Burghausen am 17. März die Rote Karte gesehen. Die Spieler beziehungsweise ihr Verein haben den Urteilen bereits zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.

Rest-Saison der Bundesliga terminiert: Bayern zweimal im Top-Spiel

FRANKFURT: Die Deutsche Fußball Liga hat die noch offenen Spieltage 31 bis 33 der Fußball-Bundesliga zeitgenau terminiert und für Bayern München zwei Top-Spiele angesetzt. Der deutsche Meister tritt am 31. Spieltag am 6. Mai (18.30 Uhr) bei Werder Bremen an, zwei Wochen später geht es zur Prime Time der Bundesliga gegen Pokalsieger RB Leipzig. Dadurch könnte es zu einem Fernduell um die Meisterschaft kommen. Während Bayern Leipzig am Samstagabend empfängt, spielt Tabellenführer Borussia Dortmund erst einen Tag später am 21. Mai beim FC Augsburg.

Fanvertreterin: Profi-Fußball hat Demut nach der Pandemie vergessen

BERLIN: Fanvertreterin Helen Breit hat in ihrem Kampf für Fan-Interessen und gegen die Kommerzialisierung im deutschen Profi-Fußball ein ernüchterndes Fazit gezogen. Trotz der in der Corona-Pandemie ins Leben gerufenen DFL-Taskforce «Zukunft Profi-Fußball» sei das System nicht umfassend verändert oder besser gemacht worden. «Deshalb ist das Misstrauen groß, dass nur Bereiche angetastet werden, die nicht so arg wehtun, wo sich der Profi-Fußball kaum bewegen muss und das Geschäft so weiterlaufen kann wie bisher», sagte Breit der Tageszeitung «nd.DerTag».

Rückenprobleme: Deutsche EM-Dritte chancenlos bei Eiskunstlauf-WM

SAITAMA: Für die EM-Dritten Annika Hocke und Robert Kunkel ist die Hoffnung auf einen Spitzenplatz bei den Eiskunstlauf-WM im japanischen Saitama schon nach dem Kurzprogramm beendet. Hocke hatte in der Vorbereitung Rückenprobleme und konnte nur mit Schmerzmitteln antreten. Besser lief es für die WM-Debütanten Alissa Jefimowa aus Oberstdorf und ihren Berliner Partner Ruben Blommaert, die mit 65,23 Punkten auf den siebten Rang liefen. Die Japaner Riku Miura/Ryuichi Kihara (80,72 Punkte) haben die Führung am Eröffnungstag der WM übernommen.

Seiders Red Wings halten Playoff-Hoffnungen in NHL am Leben

ST. LOUIS: Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings das Auswärtsspiel bei den St. Louis Blues gewonnen und die kleinen Playoff-Hoffnungen am Leben gehalten. Das Team holte am Dienstagabend (Ortszeit) ein 3:2. Thomas Greiss kam bei den Blues nicht zum Einsatz. Auch Philipp Grubauer wurde aus dem Spieltagskader gestrichen und stand beim 5:4 der Seattle Kraken in der Verlängerung gegen die Dallas Stars nicht auf dem Eis. Niederlagen kassierten auch Tim Stützle und JJ Peterka mit ihren Teams. Stützle verlor mit den Ottawa Senators 1:2 beim Spitzenteam der Liga, den Boston Bruins. Für die Buffalo Sabres gab es ein 3:7 bei den Nashville Predators, Peterka kam dabei auf eine Torvorlage.

Wagner-Brüder mit 35 Punkten bei Heimsieg der Orlando Magic

ORLANDO: Die Orlando Magic um die Berliner Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der US-Basketballliga NBA einen Heimsieg geholt. Gegen die Washington Wizards gab es am Dienstagabend (Ortszeit) ein 122:112, Franz Wagner kam dabei auf gute 20 Punkte und sechs Vorlagen. Moritz Wagner, der zuletzt nicht eingesetzt worden war, spielte fast 14 Minuten und erzielte in dieser Zeit 15 Zähler. Die Magic haben noch kleine Hoffnungen auf die Teilnahme an den Play-Ins, bei denen die beiden letzten Playoff-Tickets der Eastern Conference vergeben werden. Bei nur noch neun verbleibenden Hauptrundenspielen darf sich die Mannschaft aber keine Niederlage mehr erlauben.

Tennisprofi Otte verpasst zweite Runde in Miami

MIAMI: Tennisspieler Oscar Otte ist beim ATP-Turnier in Miami bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 29-Jährige unterlag am Mittwoch dem US-Amerikaner Brandon Nakashima mit 6:7 (3:7), 3:6. Beim mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Miami geht auch Olympiasieger Alexander Zverev an den Start. Der an Nummer 13 gesetzte Hamburger bekommt es nach einem Freilos zum Auftakt in der zweiten Runde mit Taro Daniel zu tun.

Basketball-Legende Reed gestorben - «Ein vollendeter Anführer»

NEW YORK: Die nordamerikanische Profiliga NBA trauert um Basketball-Legende Willis Reed. Der frühere Profi starb im Alter von 80 Jahren, wie die Vereinigung der ehemaligen Spieler am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf Reeds Familie mitteilte. Er führte die New York Knicks 1970 und 1973 zu zwei Meisterschaften, die einzigen beiden Titel des Clubs. Reed sorgte für einen der ikonischsten Momente der NBA-Geschichte, als er wenige Minuten vor Beginn des entscheidenden Finalspiels 1970 angeschlagen aus der Kabine kam und trotz der Verletzung sein Team zum Sieg über die Los Angeles Lakers inspirierte.

Alois Schwartz neuer Trainer beim FC Hansa Rostock

ROSTOCK: Der neue Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock heißt Alois Schwartz. Der 55-Jährige, der zuletzt für den SV Sandhausen tätig war, wurde am Mittwoch als Nachfolger des am Montag freigestellten Patrick Glöckner vorgestellt. Nachdem sich die Mecklenburger schon im November 2022 von Aufstiegstrainer Jens Härtel getrennt hatten, ist Schwartz der dritte Chefcoach des Tabellen-17. in dieser Saison.

Eintracht-Star Kolo Muani: Davon geträumt, in großen Clubs zu spielen

FRANKFURT/MAIN: Der französische WM-Star Randal Kolo Muani schließt einen Abschied vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in diesem Sommer nicht aus. «Ich versuche, mich auf meinen Verein zu konzentrieren. Wir setzen unsere Auftritte fort und im Sommer werden wir sehen. Danach, ich habe immer davon geträumt, in großen Clubs zu spielen», sagte der französische Nationalstürmer der Sportzeitung «L'Equipe».

Kapitän Kimmich trägt Schwarz-Rot-Gold: DFB beendet Binden-Debatte

FRANKFURT/MAIN: Joshua Kimmich wird als Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft beim ersten Länderspiel des Jahres am Samstag gegen Peru eine schwarz-rot-goldene Binde tragen. Bis zur Heim-EM im kommenden Sommer soll der Spielführer der DFB-Auswahl eine Kapitänsbinde in den Nationalfarben tragen, bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch am Rande des Trainings der Nationalmannschaft in Frankfurt/Main. Der Verband beendet damit die Diskussion um die Spielführerbinde, die durch den Streit mit der FIFA bei der WM in Katar vor dem ersten Gruppenspiel gegen Japan (1:2) eskaliert war. Zuerst hatte die «Bild» über die Entscheidung berichtet.

Razzia nach Schalke-Angriff: Sturmmasken und Testosteron gefunden

GELSENKIRCHEN: Bei den Razzien nach dem brutalen Angriff auf Anhänger des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat die Polizei laut dem Düsseldorfer Innenministerium «umfangreiches Beweismaterial gefunden». Darunter seien Böller, Feuerwerkskörper, «szenetypische Schutzbewaffnung und Sturmmasken» und Messer, aber auch Testosteron-Ampullen und Krankschreibungen für die Tage nach der Attacke. Dabei ging es um einen Angriff vom 19. Februar, bei dem mehr als 100 Dortmunder und Essener Fußballfans in Gelsenkirchen im Morgengrauen Schalke-Fans überfallen haben sollen, die gerade mit Reisebussen zum Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin abfahren wollten. Vier Menschen waren schwer verletzt worden.

Daum berichtet über Krebs: Geht darum, ihn unter Kontrolle zu kriegen

KÖLN: Der langjährige Bundesliga-Trainer Christoph Daum hat über gute Fortschritte bei seiner Krebstherapie berichtet. Er befinde sich «derzeit in Phase zwei, der Immun-Therapie. Die soll dazu führen, dass aus dem bedrohlichen Krebs-Zustand ein chronischer wird», sagte der 69-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). «Es wäre Wunschdenken zu glauben, den Krebs besiegen und sagen zu können: Der ist weg. Bei mir geht es eher darum, sagen zu können: Wir haben ihn unter Kontrolle und ich kann damit alt werden. Dafür werden noch einige Therapien nötig sein.» Daum berichtete, der Lungenkrebs sei bei ihm im vergangenen Sommer bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden.

Neuer Internet-Sportsender Dyn gibt Preis bekannt

BERLIN: Die neue Sport-TV-Plattform des ehemaligen DFL-Managers Christian Seifert und des Medienunternehmens Axel Springer SE hat rund fünf Monate vor ihrem Start die Preise und Konditionen veröffentlicht. Das Monatsabonnement von Dyn soll 14,50 Euro kosten. Im Jahresabo beträgt der Preis 12,50 Euro pro Monat. Das gab Seifert am Mittwoch bekannt.

Sendestart ist am 23. August. Die erste Live-Übertragung ist der Handball-Supercup in Düsseldorf zwischen dem deutschen Meister und dem Pokalsieger. Zu sehen ist das Live-Angebot von Dyn über Computer, internetfähiges Fernsehen und Handy. Die Streamingplattform für Sportarten jenseits des Fußballs hat fünf Sportarten im Angebot.

Beim Start des Projekts lautete der Name S Nation Media, die Umfirmierung in Dyn (gesprochen: Dein) gilt seit dem 15. Oktober vergangenen Jahres. Das Unternehmen hat mehrere Medienverträge abgeschlossen, darunter mit der Handball-Bundesliga, der Basketball-Bundesliga, der Volleyball-Bundesliga und der Tischtennis-Bundesliga.

Flick über Özil: Gehörte zu besten Fußballern der Welt

BERLIN: Bundestrainer Hansi Flick hat Mesut Özil als einen der «herausragenden» deutschen Nationalspieler gewürdigt. «In seiner erfolgreichsten Zeit zählte er zu den besten Fußballspielern der Welt. Er hat die Nationalmannschaft fast ein Jahrzehnt lang mitgeprägt, der Höhepunkt war der Gewinn des Weltmeistertitels 2014, zu dem auch er entscheidend beigetragen hat», sagte Flick am Mittwoch zum Rücktritt des 34-Jährigen. Er habe sehr gerne mit Özil zusammengearbeitet, «er hatte außergewöhnliche Fähigkeiten, seine Technik und Spielübersicht waren überragend», hieß es in einer Verbandsmitteilung.