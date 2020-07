Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Ironman auf Hawaii endgültig abgesagt - Oktober-Termin 2021 bleibt

KAILUA-KONA: Der legendäre Ironman auf Hawaii findet wegen der Corona-Krise nun doch nicht im Februar 2021 statt und ist endgültig abgesagt worden. Das gaben die Veranstalter am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Die Weltmeisterschaft im Triathlon über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen war ursprünglich für den 10. Oktober angesetzt, im Mai wegen der Pandemie dann aber auf Februar verschoben worden. 2021 sollte es deswegen erstmals seit 1982 wieder zwei Weltmeister in einem Jahr geben. Seit 2014 haben nur deutsche Sportler die Ironman-WM gewonnen. Der Ironman fand 1978 zum ersten Mal statt.

Organisationschef: Tokio-Spiele wären in aktueller Lage nicht möglich

TOKIO: Der Präsident des Organisationskomitees hält eine Austragung der Olympischen Spiele 2021 in Tokio für ausgeschlossen, wenn die Ausmaße der Coronavirus-Pandemie sich bis dahin nicht wesentlich verbessern. «Wenn die aktuelle Situation anhält, können wir das nicht», sagte Yoshiro Mori am Mittwoch im Interview des japanischen Senders NHK und betonte: «Ich glaube nicht, dass diese Situation noch ein Jahr anhalten wird.» Ein Schlüssel für die Rettung der um ein Jahr verschobenen Spiele sei ein Impfstoff.

Bericht: Montpellier will Torwart Karius verpflichten

LIVERPOOL: Der frühere Bundesliga-Torwart Loris Karius steht angeblich vor einem Wechsel in die französische Ligue 1. Der britischen BBC zufolge ist der HSC Montpellier an einem Transfer des 27-Jährigen vom englischen Fußball-Meister FC Liverpool interessiert. Karius, der vor seinem Wechsel 2016 nach England beim FSV Mainz 05 gespielt hatte, war zuletzt für zwei Spielzeiten in die Türkei an Besiktas Istanbul ausgeliehen. Nach einem Streit um Gehaltszahlungen im Mai kehrte er aber vor Saisonende nach Liverpool zurück.

Werder Bremen startet am 3. August in die Sommervorbereitung

BREMEN: Werder Bremen beginnt am 3. August mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Wie die Norddeutschen am Mittwoch mitteilten, stehen am ersten und zweiten Tag zunächst Leistungstests auf dem Programm. Am 5. August geht es dann für die Mannschaft von Coach Florian Kohfeldt erstmals auf den Trainingsplatz. Die Übungen werden allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Vom 15. bis zum 25. August bezieht Werder ein Trainingslager in Österreich. Das erste Pflichtspiel steht für den Fast-Absteiger vom 11. bis zum 14. September im DFB-Pokal an.

AC Mailand verlängert Vertrag mit Trainer Pioli um zwei Jahre

MAILAND: Der AC Mailand hat den Vertrag mit Trainer Stefano Pioli um zwei Jahre verlängert. Das gab der Traditionsverein aus der Serie A am Dienstagabend nach dem 2:1 gegen Sassuolo Calcio bekannt. In den vergangenen Monaten war immer wieder über einen Wechsel von Ralf Rangnick nach Italien spekuliert worden.

Basketball-Nationalspieler Lo wechselt von Bayern zu Alba Berlin

MÜNCHEN/BERLIN: Der Basketball-Nationalspieler Maodo Lo wechselt vom FC Bayern zum deutschen Meister Alba Berlin. Das gaben die Vereine am Mittwoch bekannt. Der Vertrag des 27-Jährigen in München war ausgelaufen, bei den Berlinern unterschrieb er für eine Saison. Lo zog es auch aus privaten Gründen in seine Heimatstadt. Der Aufbauspieler war zwei Saisons an der Isar aktiv und feierte 2019 den Meistertitel.