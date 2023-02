Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Miriam Neureuther und Kim Bui sprechen über Essstörungen

BERLIN: Die ehemalige Weltklasse-Turnerin Kim Bui und Biathlon-Ex-Weltmeisterin Miriam Neureuther haben während ihrer Sportkarriere unter Essstörungen gelitten. «Der Sport war mein Leben. Für ihn habe ich alles getan, auch Gewicht verloren», sagte Neureuther, die unter ihrem Mädchennamen Gössner Erfolge im Biathlon gefeiert hatte, laut einer ARD-Pressemitteilung vom Mittwoch. Erst nach einer schweren Verletzungszeit, in der Leistungssport nicht möglich war, habe sie ihr Essverhalten hinterfragt und dann die Gesundheit vor den Erfolg gestellt.

In einer Dokumentation des Bayrischen Rundfunks «Hungern für Gold», die ab 27. Februar in der ARD Mediathek und am 5. März im Ersten sowie am 8. März im BR zu sehen ist, wollen Bui und Neureuther über das Tabuthema sprechen und damit anderen Betroffenen helfen.

Bui war 15 Jahre alt, als sie zum ersten Mal das Essen wieder hervorwürgte. «Es musste raus, ich durfte einfach nicht zunehmen», sagte sie laut Mitteilung. Von da an erbrach sie sich jeden Tag mehrmals. Eine Trainerin habe sie laut eigener Aussage in die Essstörung getrieben, eine andere Trainerin habe sie Jahre später aus diesem Teufelskreis herausgeholt und zu einer Therapie geschickt.

Ex-Löwe Schmid wird Schweizer Handball-Nationaltrainer

MANNHEIM/LUZERN: Der frühere Bundesliga-Profi Andy Schmid wird ab Sommer 2024 Trainer der Schweizer Handball-Nationalmannschaft. Das teilte der Verband am Mittwoch mit. «Es ist eine große Ehre, Coach von meinem Heimatland zu werden», sagte Schmid, der von 2010 bis 2022 bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag stand.

In dieser Zeit wurde der 39-Jährige fünfmal zum besten Bundesliga-Spieler gewählt. Mit den Löwen gewann der Schweizer zweimal die Meisterschaft, je einmal den DHB-Pokal und den EHF-Cup sowie dreimal den Supercup. Zurzeit ist der Weltklasse-Spielmacher in seiner Heimat beim HC Kriens-Luzern aktiv. Sein Vertrag beim Spitzenreiter der Schweizer Liga endet 2024, sein Vertrag als Nationaltrainer gilt bis zur Heim-EM 2028.