Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Mercedes-Teamchef: Hamilton bettelt nicht um neuen Formel-1-Vertrag

BERLIN: Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff nimmt das starke Interesse von Lewis Hamilton an einer Formel-1-Vertragsverlängerung nicht als Betteln um eine Weiteranstellung wahr. «Das sehe ich überhaupt nicht so», antwortete der 51-jährige Wolff im Interview des Magazins «Auto, Motor und Sport» auf eine entsprechende Frage. «Ich habe mich schon sehr früh ausgesprochen, dass Lewis bei uns immer einen Sitz haben wird. Eine Entscheidung wird immer zwischen uns diskutiert», sagte Wolff über den Rekordweltmeister aus England.

Hamilton (38) besitzt bei den Silberpfeilen noch einen Vertrag bis zum Ende dieses Jahres. Längst wird darüber spekuliert, dass der Routinier bereits Verhandlungen für 2024 und 2025 führt und ihm schon ein neuer Zweijahresvertrag vorliegt. «Lewis wäre der Erste, der sagen würde, wenn es ihm keinen Spaß mehr macht oder er glaubt, dass er Defizite habe», sagte Wolff, ohne die konkreten Gerüchte zu kommentieren. Mercedes werde am eigenen Vorgehen jedenfalls nichts ändern. «Verhandeln werden wir sicher wie in den vergangenen Jahren. Ich sehe keinen Anhaltspunkt, dass wir etwas ändern müssten», sagte Wolff.

Mercedes geht mit Hamilton und dessen Landsmann George Russell in die Anfang März in Bahrain beginnende neue Saison. Nach zwei WM-Titeln nacheinander für Max Verstappen im Red Bull möchte der deutsche Autobauer wieder ganz vorne mitmischen. Hamilton träumt noch vom Gewinn seiner achten Weltmeisterschaft, die ihn zum alleinigen Rekordchampion machen würde. Noch teilt er sich diese Ehre mit Michael Schumacher. Immer wieder hatte Hamilton im Vorjahr betont, noch mehrere Jahre fahren zu wollen.

Ohne Geiger zum Skifliegen: Formschwacher Springer bekommt Pause

PLANEGG: Die deutschen Skispringer treten ohne Team-Weltmeister Karl Geiger beim Skiflug-Weltcup in Österreich an. Der formschwache 29-Jährige soll wie Youngster Philipp Raimund trainieren. «Mit Karl wollen wir an seinen Basissprüngen arbeiten, um ihn bestmöglich auf den Heim-Weltcup in Willingen vorzubereiten», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher laut Mitteilung des Deutschen Skiverbands vom Mittwoch.

Horngacher will das Training auf einer kleinen Schanze selbst leiten. Das Team in Bad Mitterndorf beim Weltcup am Kulm wird von Bernhard Metzler, Michal Dolezal, Jens Deimel und Andreas Mitter vom B-Kader betreut. Geiger hatte zuletzt im japanischen Sapporo nur die Plätze 20, 22 und 34 belegt. Für das erste Skifliegen der Saison sind Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Pius Paschke und Justin Lisso nominiert.