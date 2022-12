Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 28.12.22 | Aktualisiert um: 20:05 | Überblick

Skifahrerin Shiffrin gewinnt 79. Weltcuptitel - Deutsche ohne Punkte

SEMMERING: Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat auch den zweiten Riesenslalom in Semmering gewonnen und ihren insgesamt 79. Weltcuperfolg gefeiert. Die 27 Jahre alte Ausnahmeathletin siegte am Mittwoch vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami sowie Marta Bassino aus Italien und könnte mit einem Slalom-Triumph am Donnerstag das österreichische Triple perfekt machen. Schon 2016 gewann die Amerikanerin alle drei Rennen in Semmering.

Drei Titel fehlen Shiffrin in ihrer Karriere noch, um mit Speed-Legende Lindsey Vonn gleichzuziehen. Vonn führt die Bestenliste bei den Frauen mit insgesamt 82 Erfolgen im Weltcup an. Bei den Männern hält der ehemalige schwedische Technik-Spezialist Ingemar Stenmark mit 86 Siegen den Rekord.

Für die deutschen Starterinnen verlief das Rennen wie schon am Vortag ernüchternd. Jessica Hilzinger und Andrea Filser konnten sich nicht für den Finallauf der besten 30 qualifizieren. Im Slalom am Donnerstag sind die DSV-Aussichten mit Top-Fahrerin Lena Dürr deutlich besser.

Bericht: Inter Mailand will Gladbachs Thuram Angebot vorlegen

BERLIN: Inter Mailand will einem Bericht der «Gazzetta dello Sport» zufolge den französischen Fußball-Nationalspieler Marcus Thuram mit einem baldigen Angebot im Sommer von Borussia Mönchengladbach in die Lombardei locken. Demnach wollen sich die Verantwortlichen des italienischen Traditionsclubs Anfang des kommenden Jahres mit den Beratern des 25-Jährigen treffen. Der Vertrag des in Parma geborenen Thuram beim Bundesligisten vom Niederrhein endet nach dieser Saison, er ist in gut einem halben Jahr ablösefrei auf dem Markt.

Borger gegen russische Sportlerinnen und Sportler bei Olympia in Paris

BERLIN: Beachvolleyballerin Karla Borger hält eine mögliche Teilnahme russischer Athletinnen und Athleten an den Olympischen Spielen 2024 in Paris für verfrüht. Sie sei aktuell nicht der Auffassung, dass russische Sportlerinnen und Sportler in Paris starten dürften, sagte die 34-Jährige, die auch Vorsitzende des Vereins Athleten Deutschland ist, im Interview von «Münchner Merkur» und der «tz» (Donnerstag-Ausgabe). Als Grund für ihren Standpunkt nannte Borger auch die zahlreichen Dopingvergehen aus der Vergangenheit.

60 Punkte: Doncic bricht Mavericks-Rekord von Nowitzki

DALLAS: Luka Doncic hat die Dallas Mavericks mit einem Rekord zu einem Heimerfolg über die New York Knicks in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA geführt. Der Slowene erzielte am Dienstag (Ortszeit) beim 126:121 (55:63) mit 60 Punkten nach Verlängerung eine Team-Bestmarke. Die alte hatte bislang Dirk Nowitzki mit 53 Zählern gehalten. Dank 21 Rebounds und zehn Assists kam Doncic zum siebten Mal in dieser Saison auf ein sogenanntes Triple Double mit zweistelligen Werten in drei statistischen Kategorien. Der 23-Jährige ist der erste Akteur der NBA-Geschichte, der in einer Partie die Werte von 60 Punkten, 20 Rebounds und zehn Assists erreicht hat.

Draisaitl schafft mit Edmonton Sieg nach NHL-Weihnachtspause

CALGARY: Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers das erste Spiel nach der Weihnachtspause in der NHL gewonnen. Die Oilers siegten am Dienstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) bei den Calgary Flames. Damit überholen die Oilers in der Tabelle der Western Conference die Flames und belegen derzeit einen der beiden Wildcard-Plätze, die zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würden.

Kyrgios verzichtet kurzfristig auf Start beim United Cup

SYDNEY: Der australische Tennisstar Nick Kyrgios verzichtet kurzfristig auf eine Teilnahme am United Cup in seinem Heimatland. Grund für seine Absage für das Turnier nur einen Tag vor dem Start sind Knöchel-Probleme des 27-Jährigen, hieß es am Mittwoch. Bei dem Team-Event trifft Australien ab Donnerstag auf Großbritannien. Kyrgios will kurz vor den Australian Open im Januar kein unnötiges Risiko eingehen und fokussiert sich stattdessen auf das erste Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres in Melbourne.

Berlin Volleys befürworten Aufstockung der Bundesliga

BERLIN: Die für die Saison 2023/24 geplante Aufstockung der Volleyball-Bundesliga der Männer findet beim deutschen Meister Berlin Volleys Zustimmung. Mit einer Einschränkung allerdings. Eine Erweiterung der Liga dürfe nicht auf Kosten der Qualität gehen, sagte Volleys-Manager Kaweh Niroomand der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Aktuell gehören dem Volleyball-Oberhaus nur neun Mannschaften an, darunter das mit einem Sonderspielrecht ausgestattete Nachwuchsteam VC Olympia Berlin. An Zustände wie im Handball und Basketball, wo jeweils 18 Vereine in der Bundesliga spielen, wagen sie sich im Volleyball jedoch nicht heran. Im Gespräch sind zwölf Vereine im ersten Schritt.