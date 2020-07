Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Bündnis «Unser Fußball» kontert Rummenigge: «Nichts verstanden»

MÜNCHEN: Das Fan-Bündnis «Unser Fußball» hat die Kritik von Karl-Heinz Rummenigge zurückgewiesen, Ultra-Gruppierungen nähmen im deutschen Fußball eine zu fordernde Haltung ein. Fußballfans würden sehr viel geben - vor allem Zeit und Leidenschaft, sagte Sprecher Jan-Henrik Gruszecki der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Wer das mache, der dürfe auch durchaus mal auf Dinge aufmerksam machen. Rummenigge hatte der «Sport Bild» gesagt, dass er von den Ultras immer nur Forderungen lese und die Ultras jetzt Mitsprache bei der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder haben wollen.

BVB und Ex-Weltmeister Schürrle lösen Vertrag vorzeitig auf

DORTMUND: Der frühere Fußball-Nationalspieler André Schürrle (29) und Borussia Dortmund gehen endgültig getrennte Wege. Wie der Bundesligaclub am Mittwoch mitteilte, einigte sich der BVB mit dem Weltmeister von 2014 auf eine einvernehmliche Auflösung des bis zum 30. Juni 2021 laufenden Vertrages. Schürrle kam im Sommer 2016 für etwa 30 Millionen Euro zum BVB und absolvierte in zwei Jahren 51 Pflichtspiele für Dortmund. In den vergangenen beiden Jahren wurde er zunächst für eine Saison an den FC Fulham verliehen und zuletzt an Spartak Moskau.

Bericht: Hecking für Posten als Sportvorstand bei Nürnberg bereit

NÜRNBERG: Der langjährige Bundesliga-Trainer Dieter Hecking ist einem Medienbericht zufolge Kandidat für eine Rückkehr als neuer Sportvorstand zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der 55-Jährige habe seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, berichtete die «Bild»-Zeitung am Mittwoch. Hecking arbeitete bereits von Ende 2009 drei Jahre lang als Trainer bei Nürnberg, zuletzt coachte den Hamburger SV. Als erste Konsequenz einer missratenen Saison und dem nur knapp verhinderten Abstieg hatten sich die Franken am Dienstag von Sportvorstand Robert Palikuca getrennt.

Dortmunds Ex-Kapitän Schmelzer fällt nach Knie-Op mehrere Monate aus

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss mehrere Monate ohne seinen früheren Kapitän Marcel Schmelzer auskommen. Der 32 Jahre alte Linksverteidiger wurde aufgrund von Knieproblemen operiert und muss nun eine «mehrmonatige» Reha absolvieren. Das teilte der BVB am Mittwoch mit. Die Westfalen rechnen aber mit einem Wiedereinstieg Schmelzers noch in diesem Jahr.

Bayern-Basketballer holen früheren Bamberger Trainer Trinchieri

MÜNCHEN: Der Italiener Andrea Trinchieri wird neuer Trainer der Basketballer des FC Bayern. Das gaben die Münchner am Mittwoch bekannt und bezeichneten den früheren Erfolgscoach von Liga-Rivale Brose Bamberg als «Wunschkandidat». Der 51-Jährige soll den jüngst entthronten deutschen Meister in der Bundesliga wieder an die Spitze und in der Euroleague zu Erfolgen führen. Trinchieri wird Nachfolger von Oliver Kostic, unter dem die Bayern zuletzt beim Meisterturnier in der eigenen Halle im Viertelfinale gescheitert waren.

Basketball-Coach Voigt macht in Bonn nicht weiter

BONN: Trainer Will Voigt verlässt den Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets Bonn. Der Amerikaner, der den Club erst im Februar übernommen hatte, teilte am Mittwoch via Twitter mit, sich mit den Bonnern nicht über eine weitere Zusammenarbeit geeinigt zu haben. Der Club bestätigte das Statements Voigts und wünschte dem 43-Jährigen «alles Gute für die Zukunft».

Vettel: «Es ist noch gar nichts entschieden»

BUDAPEST: Sebastian Vettels weitere Formel-1-Karriere bleibt nach eigenen Angaben ungeklärt. Seine Zukunft sei weiterhin offen. Es sei noch gar nichts entschieden, sagte der 33 Jahre alte gebürtige Heppenheimer «sport1.de», nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass er mit dem künftigen Aston-Martin-Team verhandele. Vettel. Auch ein Jahr Pause sei möglich, sagte Vettel. Der Vertrag des viermaligen Weltmeisters bei Ferrari war nicht verlängert worden.

Görges muss für zweites Berliner Tennis-Einladungsturnier passen

BERLIN: Ohne Julia Görges findet ab diesem Freitag das zweite Tennis-Einladungsturnier in Berlin statt. Wegen ihrer Verletzung, die sich die 31-Jährige am Montag im Viertelfinale im Steffi-Graf-Stadion zuzog, fehlt die deutsche Nummer zwei bei der Veranstaltung in einem Hangar des früheren Flughafens Tempelhof. Die Organisatoren bestätigten am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung.

Laura Siegemund spielt beim WTA-Neustart in Palermo

PALERMO: Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund (32) wird als einzige Deutsche beim Neustart der Damen-Tour vom 3. bis zum 9. August in Palermo dabei sein. Das geht aus der Teilnehmerliste für das Hauptfeld hervor, die die Veranstalter des Tennis-Turniers nun veröffentlichten. Die WTA-Tour pausiert wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März. Ende August sollen in New York die US Open stattfinden. Ob es wirklich dazu kommt, wollen die Organisatoren in den nächsten Tagen entschieden. Die Corona-Krise trifft die USA derzeit sehr hart.

Noch kein deutscher TV-Sender für Handball-Champions-League

WIEN: Zwei Monate vor dem geplanten Start der neuen Champions-League-Saison im Handball gibt es noch keinen deutschen TV-Sender für die Übertragung der Spiele. Auch für die European League steht bislang kein deutscher Fernsehsender oder Streamingdienst fest. Die Verhandlungen mit potenziellen Interessenten für den deutschen Markt laufen, wie ein Sprecher der Europäischen Handball Föderation (EHF) auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Auch der Frankfurt-Marathon steht vor der Absage

FRANKFURT/MAIN: Der Marathon am 25. Oktober in Frankfurt steht wegen der Corona-Krise in diesem Jahr vor dem Aus. Die Absage sei in jedem Fall wahrscheinlicher als ein Stattfinden, sagte Organisator Jo Schindler in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht auf «hessenschau.de». Die Entscheidung treffe aber nicht der Veranstalter, sondern das Land Hessen. Das liege bei der Staatskanzlei, schließlich sei das Land der Verordnungsgeber, erklärte Schindler.