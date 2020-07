Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Sensations-Comeback perfekt: Alonso ab 2021 wieder bei Renault

SPIELBERG: Der Spanier Fernando Alonso gibt in der kommenden Saison sein Formel-1-Comeback. Der zweimalige Weltmeister kehrt 2021 zu seinem früheren Rennstall Renault zurück. Wie das französische Werksteam am Mittwoch mitteilte, schließt sich Alonso «für die nächsten Saisons» dem Team an. Der Asturier, der Ende Juli bereits 39 Jahre alt wird, übernimmt das Cockpit von Daniel Ricciardo, der zu McLaren wechselt. Alonso wurde mit Renault 2005 und 2006 Weltmeister, er fährt künftig an der Seite von Esteban Ocon. Sein letztes Formel-1-Rennen bestritt Alonso beim Saisonfinale 2018 in Abu Dhabi. Seitdem war er unter anderem in der Rallye Dakar aktiv.

Bericht: Havertz will Leverkusen um Freigabe bitten

LEVERKUSEN: Nationalspieler Kai Havertz will Bayer Leverkusen nach Informationen der «Sportbild» auf jeden Fall in diesem Sommer verlassen. Demnach werde der vertraglich noch bis 2022 an Bayer gebundene 21-Jährige die Rheinländer «in Kürze um die Freigabe bitten». Nach Informationen des Blattes sei der FC Chelsea derzeit als einziger Club dazu bereit, die geforderten rund 100 Millionen Euro als Ablösesumme zu bezahlen. Der Club aus London hatte gerade erst Havertz' Nationalmannschaftskollegen Timo Werner von RB Leipzig verpflichtet.

Toni Kroos dementiert Beteiligung an Stadionbau in Greifswald

ROSTOCK: Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat Berichte über seine mögliche Beteiligung an einem Stadionneubau in seiner Heimatstadt dementiert. Er plane kein neues Fußballstadion in Greifswald, schrieb der 30-Jährige von Real Madrid bei Twitter. Der Verein selber schrieb: «Wir stehen mit Toni derzeit nicht im Kontakt im Hinblick auf einen Stadionneubau.» Sein Vater Roland Kroos ist aktuell Trainer und Sportdirektor des Greifswalder FC. Weltmeister Toni Kroos begann bei dem Verein mit dem Fußballspielen.

Medien: Werder Bremen denkt über Teammanager nach

BREMEN: Werder Bremen denkt als Konsequenz aus dem nur mit Mühe verhinderten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga offenbar über die Installierung eines Teammanagers nach Dortmunder Vorbild nach. Das berichtet nach der «Bild»-Zeitung (Mittwoch) auch das Internetportal «deichstube.de» und nennt mit dem früheren Nationalspieler Clemens Fritz auch schon einen möglichen Kandidaten. Der 39-Jährige ist bei Werder als Leiter der Scouting-Abteilung angestellt, wurde von Trainer Florian Kohfeldt aber bereits im Januar mit ins Trainingslager der Profis nach Mallorca genommen.

Bayern-Übermacht: Effenberg schlägt neuen Bundesliga-Modus vor

BERLIN: Der frühere Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg hat sich in der Diskussion über die Bundesliga-Übermacht des FC Bayern München für tiefgreifende Reformen ausgesprochen. «Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, der Bundesliga wieder zu mehr Spannung zu verhelfen: ein neuer Modus», schrieb der einstige Bayern-Kapitän in einer Kolumne für das Nachrichtenportal «t-online.de». «Viele haben keine Lust mehr, weil sowieso immer Bayern gewinnt.» Zumal die Tendenz dahin gehe, «dass es in den nächsten Jahren so weitergeht.» Effenberg brachte einen Playoff-Modus ins Gespräch.

VfB Lübeck will Werder-Stürmer Martin Harnik verpflichten

LÜBECK: Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck ist an einer Verpflichtung des früheren österreichischen Fußball-Nationalspielers Martin Harnik interessiert. «Es gab Kontakte. Harnik ist ein Top-Stürmer, der in der 3. Liga sicher helfen könnte. Es gibt Gespräche, um die Möglichkeiten auszuloten», sagte VfB-Trainer Rolf Landerl den «Lübecker Nachrichten» (Mittwoch). Der 33-Jährige war zuletzt von Werder Bremen an den Hamburger SV ausgeliehen worden. Weder in Bremen noch in Hamburg hat er aber eine sportliche Zukunft.

NBA: Vierter Nets-Profi positiv auf Corona getestet

NEW YORK: Vor der Fortsetzung der NBA-Saison beim geplanten Turnier in Disney World wird wegen eines weiteren Coronafalls die Personallage bei den Brooklyn Nets immer prekärer. Nach DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie und Wilson Chandler wurde nach Medienberichten nun auch Basketball-Profi Taurean Prince am Dienstag (Ortszeit) positiv auf das Coronavirus getestet. Damit fällt er auch für die ab 30. Juli geplante Saisonfortsetzung aus. Zudem müssen die Nets auf ihre beiden Stars Kevin Durant (Pause nach Achillessehnenriss) und Kyrie Irving (Schulteroperation) verzichten.

Jungwirth kritisiert US-Regierung: «Im Kampf gegen Corona versagt»

ORLANDO: Fußballprofi Florian Jungwirth übt vor dem Comeback-Turnier der US-Liga MLS scharfe Kritik am Umgang der US-Regierung mit der Corona-Krise. «Hier in den USA muss man ganz klar von politischem Versagen sprechen», sagte der 31 Jahre alte frühere Bundesliga-Profi von Darmstadt 98, der seit 2017 für die San Jose Earthquakes spielt, im Interview mit der tz/Münchner Merkur (Donnerstagausgabe). «Ich bin weder Politiker, noch Arzt oder Virologe, aber es ist kein Geheimnis, dass Amerika im Kampf gegen Corona versagt hat.»

Ausnahmegenehmigung: Box-Gala in Magdeburg vor bis zu 1000 Zuschauern

MAGDEBURG: Der frühere Box-Europameister Agit Kabayal muss bei seinem Comeback nach der Corona-Pause keinen Geisterkampf bestreiten. Der Boxstall SES erhielt für den Open-Air-Kampfabend am 18. Juli auf der Magdeburger Seebühne eine Ausnahmegenehmigung für bis zu 1000 Zuschauer. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Kabayel kämpft gegen den Griechen Evgenios Lazaridis um den Continental-Titel des Verbandes WBA.

Australischer Snowboarder Pullin bei Schwimm-Unfall gestorben

GOLD COAST: Der australische Snowboarder Alex Pullin ist tot. Der frühere Weltmeister in der Cross-Disziplin kam bei einem tragischen Unfall beim Speerfischen nahe Palm Beach (Queensland) im Alter von 32 Jahren ums Leben, wie der australische Verband am Mittwoch bestätigte. Der britische «Guardian» schrieb, Pullin sei nach Angaben der Polizei bewusstlos aus dem Wasser gezogen worden. Sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen seien aber wirkungslos geblieben. Pullin hatte die WM im Snowboardcross in den Jahren 2011 und 2013 gewonnen. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2014 trug er die Flagge der australischen Mannschaft.