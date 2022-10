Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Erschöpfungszustand: Mainz 05 muss vorerst auf Leitsch verzichten

MAINZ: Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für unbestimmte Zeit auf Neuzugang Maxim Leitsch verzichten. Der im Sommer vom Ligarivalen VfL Bochum gekommene Abwehrspieler leidet nach Vereinsgaben vom Mittwoch an einem körperlichen und mentalen Erschöpfungszustand. Die Ursache dafür könnte eine jüngst überstandene Infektion sein, teilte der Verein mit. Der 24-Jährige könne derzeit nur leichtes Training absolvieren und werde sich weiteren medizinischen Untersuchungen und Tests unterziehen.

PSG dementiert Einflussnahme mit falschen Social-Media-Accounts

PARIS: Paris Saint-Germain hat einen Bericht des investigativen Nachrichtenportals «Mediapart» zurückgewiesen, wonach der Club massenhaft falsche Accounts in sozialen Netzwerken hat einrichten lassen, um unliebsame Medien, Persönlichkeiten und selbst eigene Spieler zu diskreditieren.

Tennisspielerin Niemeier im Viertelfinale von Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA: Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier hat beim WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca das Viertelfinale erreicht. Die 23 Jahre alte Tennisspielerin aus Dortmund gewann in der Runde der besten 16 am Mittwochabend mit 6:4, 6:4 gegen die Russin Kamilla Rachimowa. Niemeier servierte zwölf Asse und setzte sich in 103 Minuten durch. Sie trifft bei der Hartplatzveranstaltung nun auf die Italienerin Jasmine Paolini. Niemeier ist die letzte verbliebene Deutsche in der Einzel-Konkurrenz des Turniers.

Wasserball-Bundestrainer Porobic tritt zurück

BERLIN: Petar Porobic ist als Bundestrainer der deutschen Wasserball-Nationalmannschaft der Männer zurückgetreten. Der 65 Jahre alte Montenegriner habe seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch zum Mittwoch beendet, teilte der Deutsche Schwimm-Verband mit. Porobic hatte erst vor rund einem Jahr die Nachfolge von Hagen Stamm angetreten.

Bahnrad-WM: Deutsche Teamsprint-Frauen holen wieder Gold

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES: Die deutschen Teamsprinterinnen haben bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Saint-Quentin-en-Yvelines zum dritten Mal in Serie die Goldmedaille geholt. Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich waren am Mittwoch im Finale auf der Olympia-Bahn von Paris 2024 in der Weltrekordzeit von 45,967 Sekunden nicht zu schlagen und setzten sich klar gegen die Chinesinnen Yufang Guo, Shanju Bao und Liying Yuan (46,631) durch.

Leverkusen vor Königsklassen-Aus - 0:3 gegen Porto

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen droht unter dem neuen Trainer Xabi Alonso das Aus in der Gruppenphase der Champions League. Die Rheinländer unterlagen am Mittwoch dem FC Porto mit 0:3 (0:1) und rutschten auf den letzten Platz der Gruppe B. Tore von Galeno (6. Minute) und Mehdi Taremi (53./64., jeweils Foulelfmeter) sorgten in einem unglücklichen Spiel für Leverkusen für die erste Niederlage Bayers unter Alonso.

Salah-Hattrick bei Liverpools Gala

Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Die Engländer siegten bei den Glasgow Rangers 7:1 (1:1). Roberto Firmino (24. Minute, 55.) traf doppelt für die Reds, nachdem Scott Arfield (17.) den schottischen Rekordmeister in Führung gebracht hatte. Darwin Núñez (66.) erhöhte, ehe der eingewechselte Mohamed Salah (75., 80., 81.) mit einem Hattrick alles klar machte. Es war der schnellste Dreierpack in der Geschichte der Champions League. Harvey Elliott (87.) erzielte den Endstand.

Eintracht Frankfurt verliert in der Champions League bei Tottenham

LONDON: Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat in der Champions League eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Cheftrainer Oliver Glasner verlor am Mittwochabend mit 2:3 (1:3) beim englischen Spitzenclub Tottenham Hotspur. Rund eine Woche nach dem 0:0 im Hinspiel droht den Hessen damit das vorzeitige Aus bei der Premiere in der Fußball-Königsklasse. Der überragende Ex-Bundesligaprofi Heung-Min Son erzielte zwei Tore (20. Minute/36.), dazu traf auch Englands Nationalstürmer Harry Kane (28.). Daichi Kamada (14.) erzielte vor rund 60.000 Zuschauern Frankfurts Führung, Faride Alidou (87.) machte in Unterzahl den späten Anschlusstreffer. Zuvor hatte Tuta (60.) Gelb-Rot gesehen. Frankfurt belegt in Gruppe D nun den vierten und letzten Platz.

Bayern eine Halbzeit problemlos in Pilsen - Achtelfinale sicher

PILSEN: Bayern München marschiert weiter souverän durch die Gruppenphase der Champions League. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Mittwochabend bei Viktoria Pilsen in Tschechien ungefährdet mit 4:2 (4:0) und kam im vierten Spiel der Königsklassen-Saison zum vierten Sieg. Schon eine Woche zuvor hatten die Bayern denselben Gegner mit 5:0 bezwungen. In Pilsen trafen Sadio Mané (10. Minute), Thomas Müller (14.) und Leon Goretzka (25./35.). Adam Vlkanova (62.) und Jan Kliment (75.) verkürzten nach der Pause für die Gastgeber. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann führt in der Gruppe C die Tabelle nun mit zwölf Punkten an und steht frühzeitig im Achtelfinale.

Skirennfahrerin Remme wechselt zum Deutschen Skiverband

BERLIN: Die kanadische Skirennfahrerin Roni Remme wird zukünftig für den Deutschen Skiverband (DSV) antreten. «Ich bin geehrt und extrem aufgeregt über diese Möglichkeit, für Deutschland skizufahren», schrieb die 26-Jährige am Mittwoch bei Instagram. Der DSV bestätigte den Nationenwechsel auf Anfrage.

NHL-Chefcoach Granato erhält langfristigen Vertrag bei Buffalo Sabres

NEW YORK: Die Buffalo Sabres haben ihren Cheftrainer Don Granato langfristig an sich gebunden. Das gab der in New York beheimatete Club aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga (NHL) am Mittwoch bekannt. «Ich freue mich, Dons Vertrag zu verlängern und ihn für viele Jahre im Westen New Yorks zu behalten», sagte Kevyn Adams, der General Manager der Sabres, ohne genaue Angaben zur Laufzeit des neuen Kontrakts zu machen.

Irland entschuldigt sich für umstrittene Gesänge der Fußballerinnen

DUBLIN: Irlands Fußballverband und Nationaltrainerin Vera Pauw haben sich dafür entschuldigt, dass irische Spielerinnen nach der geglückten WM-Qualifikation das umstrittene Lied «Celtic Symphony» gesungen haben. Kritiker monieren in dem Song der irischen Band The Wolfe Tones eine positive Einstellung zur militanten IRA (Irish Republican Army). Die irischen Fußballerinnen hatten sich am Dienstagabend mit einem 1:0 gegen Schottland erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Para-Biathlon-Weltmeisterin Klug beendet wegen Depressionen Karriere

BERLIN: Die dreifache Para-Biathlon-Weltmeisterin und zweifache Paralympics-Dritte Clara Klug beendet aufgrund von Depressionen ihre Sportkarriere. Zugleich warb die 28-Jährige für mehr psychologische Sensibilität im Para-Sport. «Mir fehlt die Kraft zum Aufstehen - und das ist eine direkte Folge meiner Depression», sagte die Münchnerin, die wegen einer fortschreitenden Erblindung weniger als ein Prozent Sehleistung hat, am Mittwoch in einer Mitteilung des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

VfB-Trainersuche geht weiter: Wimmer gegen Bochum wohl auf der Bank

STUTTGART: In der anhaltenden Trainersuche des VfB Stuttgart deutet viel darauf hin, dass Interimscoach Michael Wimmer die Mannschaft auch im Heimspiel gegen den VfL Bochum am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) betreut. Der 42-Jährige leitete auch am Mittwoch das Training des schwäbischen Fußball-Bundesligisten.

Handball-Bundestrainer: Jüngste Ausfälle kein Problem für WM

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainer Alfred Gislason befürchtet durch die jüngsten Absagen von Fabian Wiede und Jannik Kohlbacher keine gravierenden Auswirkungen auf die Vorbereitung der deutschen Handballer auf die Weltmeisterschaft im Januar. «Die Ausfälle treffen uns nur für diese Woche. Ich gehe davon aus, dass beide bald wieder gesund und beim nächsten Lehrgang wieder dabei sind», sagte Gislason am Mittwoch.

Union Berlin nach Orban-Besuch in der Kritik

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin hat sich nach der Kritik an dem Besuch von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban im Stadion An der Alten Försterei verteidigt. «Es gab ein offizielles Schreiben der ungarischen Botschaft mit der Bitte, ein privates Treffen eines ungarischen Nationalspielers zu ermöglichen. Dieser Bitte sind wir nachgekommen. Wir haben ihn nicht offiziell empfangen», sagte Unions Kommunikationschef Christian Arbeit am Mittwoch bei der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten gegen Malmö FF.

Vettel über eigene Formel-1-Prominenz: «Nichts währt ewig»

SILVERSTONE: Sebastian Vettel rechnet damit, dass er als Formel-1-Fahrer in Vergessenheit geraten wird. «Ich habe einmal jemanden sagen hören: 'An dich wird man sich nur so lange erinnern, bis die letzte Person, die sich an dich erinnert, stirbt.' Lass es mich so sagen: Das Vereinigte Königreich hat einen neuen König, aber er ist nicht der erste König Charles - es gab zwei weitere vor ihm. Erinnerst du dich an sie? Wahrscheinlich nicht. Es gibt eine Grenze», sagte Vettel in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview seines Teams Aston Martin. «Es wird wahrscheinlich ein Punkt kommen, an dem sich niemand mehr an mich erinnern wird. Nichts währt ewig.»

PSG-Sportdirektor Luis Campos dementiert Wechselgerüchte um Mbappé

PARIS: Der Sportdirektor von Paris Saint-Germain, Luis Campos, hat Wechselgerüchte um Stürmer-Star Kylian Mbappé dementiert. «Er hat mir nie, und ich weiß, dass er es auch nie dem Präsidenten gesagt hat, dass er im Januar gehen will», sagte Campos am Dienstagabend im Interview dem Sender RMC Sport. Der Sender und die Zeitung «Le Parisien» hatten zuvor berichtet, dass Mbappé PSG angeblich schon während der Winterpause verlassen will, weil er sich von der Vereinsführung und Präsident Nasser Al-Khelaïfi betrogen fühlt.

Ronaldo will sich gegen Anklage des englischen Fußballverbandes wehren

MANCHESTER: Cristiano Ronaldo will sich gegen eine Anklage des englischen Fußballverbandes FA wegen unangemessenen Verhaltens zur Wehr setzen. Der 37 Jahre alte Ausnahmespieler soll einem Fan des FC Everton beim Gang in die Kabine nach der 0:1-Niederlage in der Premier League im April ein Handy aus der Hand geschlagen haben. Dies würden Videoaufnahmen belegen. «Wir haben darüber gesprochen. Er wird es nicht akzeptieren», sagte Ronaldos Trainer bei Manchester United, Eric ten Hag, am Mittwoch.

David Schumacher bricht sich bei DTM-Unfall Lendenwirbel

HOCKENHEIM: David Schumacher hat sich bei seinem Unfall während des DTM-Saisonfinales in Hockenheim einen Bruch des ersten Lendenwirbels zugezogen. Der Vater des 20-Jährigen, der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, bestätigte die Verletzung. «Als David nach Hause kam, klagte er noch immer über Rückenschmerzen. Wir haben uns dann dazu entschieden, ein Krankenhaus in Salzburg aufzusuchen, um ein MRT machen zu lassen. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein Lendenwirbel gebrochen ist. Laut der behandelnden Ärzte bedeutet das für David eine Pause von rund sechs Wochen», sagte Ralf Schumacher der Deutschen Presse-Agentur und «motorsport-magazin.com». Sein Sohn trage zur Stabilisierung des Rückens nun ein Bindekorsett. Eine Operation sei nicht nötig.

Kings und Lightning verlieren zum NHL-Auftakt

LOS ANGELES: Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Los Angeles Kings den Auftakt in die NHL-Saison verloren. Gegen die Vegas Golden Knights gab es ein 3:4. Zuvor hatten die Tampa Bay Lightning etwas unerwartet 1:3 bei den New York Rangers verloren. Das Team aus Florida, in den vergangenen drei Jahren zweimal Stanley-Cup-Sieger und in der vergangenen Saison Final-Teilnehmer, erholte sich nach dem zweiten Tor von Mika Zibanejad nicht mehr und kassierte durch Barclay Goodrow noch das dritte Gegentor. Den einzigen Treffer für die Lightning hatte Steven Stamkos erzielt.

Polizei: Hohe Warnstufe vor Union-Spiel gegen Malmö

BERLIN: Die Berliner Polizei hat das Europa-League-Spiel des 1. FC Union gegen Malmö FF in einer hohen «Gefährdebewertungsstufe» eingeordnet. Eine Anreise von Risikofans aus Schweden für die Partie am Donnerstag im Stadion An der Alten Försterei sei nicht auszuschließen, teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Berliner Landesinformationsstelle für Sporteinsätze bewerte die Lage fortlaufend. Am vergangenen Donnerstag hatten beim Hinspiel in Malmö, das Union mit 1:0 gewann, Zuschauer in beiden Fanblöcken massiv Pyrotechnik abgebrannt und Feuerwerkskörper gezündet. Die Partie stand vor dem Abbruch. Die Europäische Fußball-Union ermittelt. Malmö-Fans stehen in enger Verbindung zu Anhängern von Hertha BSC, dem Berliner Lokalrivalen von Union.

Neuer TV-Vertrag beschert Drittligisten mehr Geld

FRANKFURT/MAIN: Weniger Live-Spiele im Free-TV, aber deutlich mehr Geld für die Vereine: Ab der nächsten Saison müssen nur noch zehn Spiele der 3. Fußball-Liga im frei empfangbaren Fernsehen live übertragen werden. Die Telekom sicherte sich die entsprechenden Medienrechte von der Spielzeit 2023/2024 bis 2026/2027 an allen 380 Live-Spielen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte. Allerdings sind über Sub-Lizenzen weitere Free-TV-Spiele möglich. Den Vereinen beschert der neue TV-Vertrag, der ein Gesamtvolumen von 104,8 Millionen Euro hat, signifikante Mehreinnahmen. Künftig werden 26,2 Millionen Euro pro Saison statt bisher 15,65 Millionen Euro an die Clubs ausgeschüttet.

Kieler Handballer Magnus Landin im Krankenhaus

KIEL: Der dänische Handball-Nationalspieler Magnus Landin vom THW Kiel musste seine Teilnahme am Nationalmannschafts-Lehrgang in Dänemark verletzungsbedingt abbrechen. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, wird der 27 Jahre alte Linksaußen bis zum Wochenende zur Beobachtung in einem Kopenhagener Krankenhaus bleiben. Im Spiel der Kieler bei den Füchsen Berlin (26:34) hatte sich Landin am Sonntag beim Zusammenprall mit einem Gegenspieler ein stumpfes Bauchtrauma zugezogen. Symptome zeigten sich aber erst beim Training mit der Nationalmannschaft, zu der der Linksaußen direkt nach dem Spiel gereist war. Untersuchungen der dänischen Mannschaftsärzte ergaben, dass sich in der Leber ein Bluterguss gebildet hat.

Nach Corona-Infektion: Streich zurück im Freiburg-Training

FREIBURG: Trainer Christian Streich ist beim SC Freiburg nach überstandener Corona-Infektion wieder auf den Platz zurückgekehrt. Der 57-Jährige leitete am Mittwoch das Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten vor der Reise zum Europa-League-Gruppenspiel beim FC Nantes (Donnerstag).

Augsburger Hahn nach schwerer Knieverletzung operiert

AUGSBURG: Angreifer André Hahn vom FC Augsburg ist nach seiner schweren Knieverletzung operiert worden. Der Fußball-Bundesligist veröffentlichte am Mittwoch ein Foto des 32-Jährigen aus dem Krankenhaus. Die Operation sei gut verlaufen, schrieben die Augsburger dazu. Der Stürmer hatte sich die Knorpelverletzung Anfang Oktober beim 3:2 beim FC Schalke 04 zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen.

Frauen-Bundesliga im Free-TV bei Sport1, ARD und ZDF

FRANKFURT/MAIN: Die Fußball-Spiele der Frauen-Nationalmannschaft werden auch in Zukunft von ARD und ZDF übertragen. Die Sender sicherten sich ein neues Rechtepaket nach Verhandlungen mit dem Deutschen Fußball-Bund. Dieses umfasst nach Angaben des Verbandes Qualifikations- und Freundschaftsländerspiele der DFB-Frauen in den Spielzeiten 2023/24 bis 2026/27. «Dabei ist vorgesehen, mindestens zwei Begegnungen pro Jahr abends in der Primetime zu zeigen», heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Djokovic will trotz Einreiseverbots bei Australian Open spielen

MELBOURNE: Tennis-Star Novak Djokovic will trotz Einreiseverbots im Januar kommenden Jahres bei den Australian Open spielen. Das kündigte Turnierchef Craig Tiley am Mittwoch an. Es liege an dem Serben selbst, «die Situation» mit der Regierung zu klären. Der nicht gegen Covid-19 geimpfte Djokovic hatte Australien nach seiner Einreise zu den Australian Open im Januar dieses Jahres nach einem Rechtsstreit wieder verlassen müssen. Dazu wurde er mit einem dreijährigen Einreiseverbot für das Land belegt.

Niederländischer Motorradpilot Steeman stirbt drei Tage nach Unfall

FARO/PORTUGAL: Der niederländische Motorradpilot Victor Steeman ist tot. Der 22-Jährige war am Samstag im Rennen der Supersport-300-WM in Portimao/Portugal schwer gestürzt, nachdem er mit seinem Kawasaki-Teamkollegen José Perez Gonzalez kollidiert war. Der Niederländer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, dort sei er am Dienstag gestorben, gab seine Familie in einer Stellungnahme bekannt.