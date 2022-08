Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Bach hält Olympische Spiele 2036 in Deutschland für vorstellbar

BERLIN: Olympische Spiele in Deutschland 100 Jahre nach den historisch belasteten Nazi-Spielen in Berlin sind für IOC-Präsident Thomas Bach vorstellbar. «Natürlich gäbe es Kritiker, und es gäbe Kritiker bei den anderen Bewerbern. Aber aus internationaler Sicht werden Deutschland diese Spiele von 1936 nicht vorgeworfen», sagte Bach der «Sport Bild».

Die Frage, ob es eine deutsche Olympia-Bewerbung für Spiele 2036 - womöglich erneut in Berlin - geben sollte, wird seit längerem kontrovers diskutiert. Bach erklärte, solche Spiele könnten sogar ein Zeichen setzen, so wie München 1972 ein Zeichen gesetzt habe. «Damals sind uns die Spiele von 1936 auch nicht vorgeworfen worden. Diese Chance würde sich auch 2036 ergeben - beim Datum würde ich nicht das wirkliche Hindernis sehen», fügte der 68-Jährige hinzu.

Die Sommerspiele in München vor 50 Jahren seien für den deutschen Sport eine Zeitenwende gewesen, sagte Bach: «Das Ansehen des Sportes wurde ein ganz anderes, das hat sich für Schulsport und Leistungssport ausgewirkt. Das kann man überhaupt nicht überschätzen.»

In der bayerischen Landeshauptstadt beginnen an diesem Donnerstag die European Championships. Bis zum 21. August werden parallel in einer Art Mini-Olympia Europameisterschaften in neun Sportarten ausgetragen. «Das Beispiel München kann auch dazu beitragen, Akzeptanz und Zustimmung für das Thema Olympia in unserem Land zu stärken», sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, Thomas Weikert, der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt waren deutsche Olympia-Bewerbungen auch wegen der mangelnden Akzeptanz in der Bevölkerung mehrfach gescheitert.

IOC-Präsident Bach: Haltung zu Russland und Belarus unverändert

BERLIN: Das Internationale Olympische Komitee ist nach den Worten seines deutschen Präsidenten Thomas Bach weiterhin dagegen, dass internationale Sportverbände Veranstaltungen nach Russland oder Belarus vergeben. Angesichts des andauernden russischen Angriffskrieges in der Ukraine sagte Bach dazu in einem Interview der «Sport Bild»: «Gegenwärtig ist nicht die Zeit, diese Empfehlung aufzuheben und die Haltung aufzuheben. Wir empfehlen auch, keine russischen oder weißrussischen Athleten einzuladen: keine Hymnen, keine Flaggen, keine Farben.»

Bach räumte mit Blick auf die russischen Sportlerinnen und Sportler ein, das IOC befinde sich im Moment in einem nicht lösbaren Dilemma. «Unsere Aufgabe wäre eigentlich in so einer Situation, die Athleten zusammenzubringen. Und zu zeigen, es geht auch friedlich im Wettstreit», sagte der 68-Jährige.

Er sei internationalen Verbänden dankbar, dass Athleten, die den Krieg unterstützten, sanktioniert würden, betonte Bach. Andererseits hätten einige Regierungen entschieden, wer an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen könne und wer nicht. Beim Tennis-Klassiker in Wimbledon waren Profis aus Russland und Belarus nicht zugelassen. Bach warnte davor, sich politischen Sanktionen und Boykotten auszuliefern. Es gebe im IOC etwa 150 Nationale Olympische Komitees, deren Regierungen keine Sanktionen gegen Russland verhängt hätten.