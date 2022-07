Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.07.22 | Überblick

FCA-Neuzugang Demirovic über Duell mit Freiburg: «Extra Motivation»

SCHEFFAU AM WILDEN KAISER: Augsburgs Neuzugang Ermedin Demirovic geht mit «extra Motivation» in das erste Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen seinen Ex-Club SC Freiburg. «Es wäre schon schön, den alten Kollegen eins auszuwischen und die drei Punkte in Augsburg zu lassen», sagte der 24 Jahre alte Fußballprofi in einem Vereinsinterview des FCA. Der Offensivspieler freue sich zwar auf das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Mitspielern, «aber auf dem Platz gibt es dann keine Freundschaften».

Erst vergangene Woche hatten die Fuggerstädter Demirovic verpflichtet. Im Gegenzug wechselte Michael Gregoritsch in den Breisgau. Seit Sonntag bereitet sich Demirovic nun mit seinen neuen Teamkollegen im Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser auf die neue Spielzeit vor. «Es ist sehr viel Feuer drin», berichtete der Offensivspieler nach den ersten Tagen in Österreich, «ich finde, ich bin schon sehr gut integriert.»

Für die Augsburger steht am 31. Juli im DFB-Pokal beim niedersächsischen Regionalligisten TuS Blau-Weiß Lohne das erste Pflichtspiel an. Am 6. August empfängt das Team des neuen Trainers Enrico Maaßen dann die Freiburger.

DFB-Frauen nach Sieg gegen Spanien vorzeitig im EM-Viertelfinale

LONDON: Die deutschen Fußballerinnen haben sich bei der Europameisterschaft in England vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Ohne Torjägerin Lea Schüller gewann die DFB-Auswahl am Dienstag in London den Kracher gegen Spanien mit 2:0 (2:0). Klara Bühl (3. Minute) und Kapitänin Alexandra Popp (37.) per Kopf erzielten die Tore für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, das nicht mehr vom ersten Platz der Gruppe B verdrängt werden kann. Für die Spanierinnen, die noch nie gegen Deutschland gewonnen haben, ging damit die Serie von 24 Spielen ohne Niederlage zu Ende.

Bora-Profi Kämna verpasst Gelbes Trikot der Tour de France

MEGÈVE: Lennard Kämna hat das Gelbe Trikot der Tour de France knapp verpasst. Der 25 Jahre alte deutsche Radprofi belegte am Dienstag auf der zweiten Alpenetappe als Teil einer Ausreißergruppe Platz zehn und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Dort liegt Kämna nur elf Sekunden hinter Titelverteidiger Tadej Pogacar aus Slowenien. Zudem verteidigte Simon Geschke das Bergtrikot erfolgreich. Den Etappensieg holte der Däne Magnus Cort vor dem Australier Nick Schultz und Spaniens Routinier Luis Leon Sanchez.

Deutsche Hockey-Damen erstmals seit 2010 wieder im WM-Halbfinale

AMSTELVEEN: Die deutschen Hockey-Damen haben erstmals seit zwölf Jahren wieder ein WM-Halbfinale erreicht. Der Weltranglisten-Sechste gewann am Dienstag in Amstelveen sein Viertelfinale mit 1:0 (1:0) gegen Neuseeland. Den Siegtreffer besorgte Lena Micheel bereits in der 17. Minute mit ihrem ersten Turniertor. Nun reisen die Deutschen zur WM-Endrunde ins spanische Terrassa. Dort treffen sie am Samstagabend auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Argentinien und England.

Aus Sicherheitsgründen: Werder-Test gegen Twente Enschede abgesagt

BREMEN: Das für diesen Samstag geplante Testspiel von Werder Bremen gegen den niederländischen Ehrendivisionisten FC Twente Enschede ist aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. «Da an dem Wochenende in der Region rund um Osnabrück mehrere Testspiele stattfinden, haben die Behörden entschieden, dass die Partie aus Sicherheitsgründen nicht in Lotte austragen werden darf», hieß es in der Werder-Mitteilung. Unter anderem spielt der große Twente-Rivale FC Groningen am Samstag beim Drittligisten VfL Osnabrück. Beide Stadien liegen nur knapp 15 Kilometer voneinander entfernt.

Deutscher NBA-Profi Hartenstein wechselt zu New York Knicks

NEW YORK: Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein wechselt innerhalb der nordamerikanischen Liga NBA von den Los Angeles Clippers zu den New York Knicks. Das gab der neue Club des 24 Jahre alten Centers am Dienstag bekannt. Hartenstein wird damit die Heimspiele im Trikot seines neuen Arbeitgebers im legendären Madison Square Garden der US-Metropole bestreiten. Details zu seinem Vertrag wurden von den Knicks nicht genannt.

Dank Pernille Harder: Dänemarks Frauen besiegen Finnland bei EM 1:0

MILTON KEYNES: Dänemark hat bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England seine Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale gewahrt. Der EM-Zweite von 2017 kam am Dienstag in Milton Keynes zu einem mühsamen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Finnlands Frauen. Den Siegtreffer im zweiten Gruppenspiel der beiden Teams erzielte die Kapitänin und frühere Wolfsburgerin Pernille Harder vom FC Chelsea. Sie traf mit einem Abstauber in der 72. Minute. Dänemark hatte das Auftaktspiel gegen Deutschland mit 0:4 verloren und muss noch gegen Spanien antreten.

Mittelfußbruch: Freiburgs Höler wird Saisonauftakt verpassen

SCHRUNS: Stürmer Lucas Höler hat sich im Trainingslager des SC Freiburg den rechten Mittelfuß gebrochen und wird den Saisonstart verpassen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Die Badener bereiten sich derzeit im österreichischen Schruns auf die kommende Spielzeit vor. Diese beginnt für sie am 31. Juli mit der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. In der Liga treten die Freiburger zum Auftakt am 6. August beim FC Augsburg an. In der vergangenen Saison erzielte der 28-jährige Höler sieben Bundesliga-Tore für den Sport-Club.

Tennisprofi Koepfer bei Turnier in Newport gleich raus

NEWPORT: Der deutsche Tennisprofi Dominik Koepfer ist gleich in der ersten Runde des Turniers in Newport in den USA ausgeschieden. Der Schwarzwälder verlor am Dienstag 4:6, 5:7 gegen den Amerikaner Christopher Eubanks. Im Achtelfinale steht damit als einziger Deutscher Peter Gojowczyk. Der 32 Jahre alte Münchner hatte am Montag seine Erstrunden-Partie gegen Ugo Humbert aus Frankreich mit 7:5, 6:4 gewonnen. Gojowczyk, für den es der erste Sieg seit Februar war, bekommt es jetzt mit dem an Nummer zwei gesetzten Amerikaner John Isner zu tun.