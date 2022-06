Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Schumachers Ex-Kollege Masepin will noch Geld vom Haas-Team

BERLIN: Mick Schumachers früherer Teamkollege Nikita Masepin streitet mit dem Formel-1-Team Haas nach seinem Rauswurf weiter um Gehaltszahlungen. Der Rennstall sei zum Zeitpunkt der Trennung «für dieses Jahr mit dem Gehalt im Rückstand» gewesen, zitierten russische Medien den Rennfahrer. Der 23-Jährige will das Team nun verklagen. «Ich habe mein Geld nicht gesehen, also gehen wir vor Gericht», sagte Masepin. Der Moskauer hatte den Rennstall kurz vor dem Saisonstart wegen der Sanktionen gegen Russland nach der Invasion in die Ukraine verlassen müssen.

Die EU hatte Masepin und seinen Vater Dmitri auf ihre erweiterte Liste von Oligarchen und Personen gesetzt, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden und die nicht mehr einreisen dürfen. Dmitri Masepin ist Miteigentümer des früheren Haas-Titelsponsors Uralkali, einem Bergbauunternehmen. Ihm werden enge Verbindungen zu Kremlchef Wladimir Putin nachgesagt.

Nikita Masepin betonte, der Bruch des Haas-Teams mit Uralkali als Sponsor habe keinen Einfluss auf seine Zukunft bei dem Rennstall gehabt. Es habe sich um getrennte Verträge gehandelt. «Meiner Meinung nach sollte der Arbeitgeber zumindest das Gehalt bis zum Zeitpunkt der Entlassung kompensieren und wahrscheinlich eine Art Abfindung zahlen», sagte Masepin.

Haas hatte Masepin durch den Dänen Kevin Magnussen ersetzt. Der 29-Jährige fuhr in dieser Saison bislang alle 15 WM-Punkte für das Team ein und ist WM-Zwölfter. Mick Schumacher wartet weiter auf seine ersten Zähler in der Formel 1.

Formel-1-Team Red Bull suspendiert Ersatzpilot Vips

BERLIN: Wegen einer angeblichen rassistischen Entgleisung hat das Formel-1-Team Red Bull seinen Ersatzpiloten Jüri Vips suspendiert. Der Rennstall kündigte am Dienstag an, den Vorfall untersuchen zu wollen. «Als Organisation verurteilen wir Beleidigungen jeglicher Art und haben eine Null-Toleranz-Linie gegenüber rassistischer Sprache und Verhalten», teilte das Team von Weltmeister Max Verstappen mit.

Der Este Vips soll sich in einem Stream auf der Internet-Plattform Twitch rassistisch geäußert haben. Via Instagram bat er für den Vorfall «uneingeschränkt um Entschuldigung» für die von ihm genutzte Sprache. «Ich bedauere meine Handlungen sehr, dies ist nicht das Beispiel, das ich abgeben will», schrieb Vips. Er werde die interne Untersuchung in vollem Umfang unterstützen.

Red-Bull-Junior Vips ist Stammfahrer in der Nachwuchserie Formel 2 und derzeit dort Siebter der Gesamtwertung. Der 21-Jährige kam zudem im ersten Training der Formel 1 beim Großen Preis von Spanien im Mai im Red Bull zum Einsatz. Die Rennserie verpflichtet die Teams, mindestens zweimal pro Saison einem Nachwuchspiloten in Übungseinheiten eine Chance zu gewähren.

Nach zweimal Olympia: Burghardt will wieder großen Doppel-Auftritt

MÜNCHEN: Sprinterin Alexandra Burghardt zieht aus Olympia-Silber im Bob Gelassenheit und Ansporn zugleich. «Einerseits habe ich jetzt die nötige Ruhe. Andererseits spornt mich das natürlich alles noch mehr an, weil es ja jetzt erst richtig Spaß macht», sagte die Leichtathletin von der LG Wacker Burghausen. Am Wochenende finden in Berlin die deutschen Meisterschaften statt. Dort strebt Burghardt trotz Problemen in der Vorbereitung die Tickets für die WM vom 15. bis 24. Juli in den USA und die EM vom 15. bis 21. August in München an.

Nach ihrem Saisoneinstand Ende Mai in München, als sie bei schlechtem Wetter 11,38 Sekunden sprintete, konnte die 28-Jährige wegen muskulärer Problemen nicht wie geplant trainieren. Sie musste angeschlagen ihre Starts bei den Wettkämpfen in Rabat und Regensburg absagen. In der DM-Woche kehrte sie nun endlich auch wieder in Spikes auf die Laufbahn zurück. Aktuell belegt sie Rang sechs in der von Gina Lückenkemper mit 11,04 Sekunden angeführten deutschen Jahresbestenliste.

Die deutsche Doppel-Meisterin des Vorjahres hatte im Winter für Aufsehen gesorgt, als sie ein halbes Jahr nach den Sommerspielen in Tokio auch bei den Winterspielen in Peking an den Start ging. Dort gewann sie als Anschieberin des Zweierbobs von Pilotin Mariama Jamanka Silber.

«Wenn jetzt aus irgendeinem Grund morgen meine Karriere vorbei wäre, könnte ich sie, glaube ich, mit einem Lächeln beenden - und das wäre vor Braunschweig nicht der Fall gewesen», sagte Burghardt. In Braunschweig hatte sie im vergangenen Jahr die deutschen Meistertitel über 100 und 200 Meter gewonnen.