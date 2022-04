Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Neue Deutschland-Chefin für Internetanbieter DAZN

BERLIN: Der Sport-Streamingdienst DAZN bekommt für den deutschsprachigen Raum eine neue Leitung. Alice Mascia wird nach Angaben des Internetanbieters am 1. Mai als Geschäftsführerin beginnen. Die Italienerin war zuvor unter anderem für den Pay-TV-Sender Sky tätig.

Der bisherige Deutschland-Chef Thomas de Buhr wird DAZN im Laufe dieses Jahres verlassen. Er und der Vorstandsvorsitzende Shay Segev seien sich einig gewesen, dass «das Unternehmen für die nächste Phase der Entwicklung andere Fähigkeiten benötige», heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. De Buhr war rund vier Jahre für den kostenpflichtigen Streamingdienst tätig.

DAZN ist weltweit tätig und zeigt in Deutschland unter anderem Spiele der Fußball-Bundesliga und der Champions League. Zuletzt hatte es viel Kritik von Kunden und Fans gegeben, weil der Preis zum 1. Februar nahezu verdoppelt worden war.

Vettel vor Formel-1-Rückkehr: Wie «zu spät zur Schule kommen»

MELBOURNE: Sebastian Vettel fühlt sich vor seinem verspäteten Einstieg in die Formel-1-Saison, als würde er «zu spät zur Schule kommen». Das sagte der viermalige Weltmeister in einer Mitteilung seines Aston-Martin-Rennstalls vor dem Großen Preis von Australien am Sonntag (7.00 Uhr MESZ) in Melbourne. Der 34-jährige Hesse hatte die ersten beiden Saisonläufe in Bahrain und Saudi-Arabien wegen einer Infektion mit dem Coronavirus verpasst. Vettel war in seiner Schweizer Wahlheimat in der Quarantäne zum Zusehen verdammt.

«Nachdem ich fast einen Monat nicht im Auto war, wird es wichtig, bei den Trainingseinheiten zu lernen», sagte der Heppenheimer nun: «Ich hoffe, dass wir in einem normalerweise spannenden und nicht vorhersehbaren Rennen einige Schritte nach vorne machen können.»

Ohne Vettel hatte Aston Martin zum Saisonauftakt nichts mit der Vergabe von WM-Punkten zu tun. Teamkollege Lance Stroll und Ersatzmann Nico Hülkenberg hatten die Top Ten in den Golfstaaten mit ihrem schwachen Wagen verpasst. Der englische Autobauer befindet sich derzeit mit Williams ganz hinten im Feld. «Ich freue mich darauf, wieder loszulegen», sagte Vettel trotzdem.

Ein Saisonstart in Australien ist für ihn derweil nicht ungewöhnlich. Vor der Corona-Pandemie fand der Auftakt regelmäßig in Melbourne statt. Das bislang letzte Rennen im Bundesstaat Victoria gab es 2019.

Krug löst Wolf als Cheftrainer der Schweizer Biathleten ab

ZÜRICH: Der Deutsche Remo Krug löst seinen Landsmann Alexander Wolf als Cheftrainer der Schweizer Biathleten ab. Darüber informierte der Verband Swiss-Ski am Mittwoch. Der 59 Jahre alte Krug arbeitete zuletzt beim Deutschen Skiverband in Ruhpolding als leitender Trainer im zweitklassigen IBU-Cup-Team. Von 2015 bis 2018 war er für die Frauen verantwortlich, anschließend für die Männer. Krug wirkte von 2012 bis 2014 auch schon als Cheftrainer in Österreich.

Insgesamt bringt es Krug auf 38 Jahre Trainererfahrung im Biathlon. Die Schweizer Männer wird er nun im anstehenden Olympia-Zyklus betreuen und perspektivisch auch auf die Heim-WM 2025 in Lenzerheide vorbereiten. Der ehemalige Biathlet Wolf (43) aus Thüringen verlässt die Schweiz hingegen wieder und werde sich einer «neuen Herausforderung in seiner Heimat stellen», hieß es von Swiss-Ski.