Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Ski-Ass Kriechmayr gewinnt Saisonfinale, Kilde die Abfahrtskugel

COURCHEVEL: Der österreichische Skirennfahrer Vincent Kriechmayr hat den letzten Abfahrts-Weltcup in dieser Saison gewonnen. Der 30 Jahre alte Weltmeister setzte sich beim Saisonfinale am Mittwoch in Courchevel mit 0,34 Sekunden Vorsprung vor Marco Odermatt durch. Der Überflieger aus der Schweiz sicherte sich durch seinen zweiten Platz den Sieg im Gesamtweltcup. Dritter wurde Olympiasieger Beat Feuz (+0,54 Sekunden).

Dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde reichte am Mittwoch Platz vier, um sich erstmals in seiner Karriere die kleine Kristallkugel in der Schussfahrt zu holen.

Von den drei deutschen Startern schaffte keiner den Sprung unter die besten Zehn. Dominik Schwaiger wurde als bester DSV-Athlet Zwölfter. Romed Baumann belegte Rang 16, Josef Ferstl Position 23.

Corona-Tests negativ: Ricciardo startbereit für Formel-1-Auftakt

BAHRAIN: Daniel Ricciardo ist nach einer Corona-Infektion rechtzeitig startklar für den Auftakt der Formel-1-Saison. Nach dem positiven Befund in der vergangenen Woche seien eine Reihe weitere Tests mittlerweile negativ ausgefallen, erklärte Ricciardos Rennstall McLaren am Mittwoch. Der Australier könne an diesem Donnerstag ins Fahrerlager zurückkehren und am Großen Preis von Bahrain am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) teilnehmen

Am Freitag vergangener Woche hatte das britische Traditionsteam vermeldet, dass Ricciardo positiv aus das Coronavirus getestet worden sei. Er war daraufhin für die letzten Testfahrten auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir ausgefallen. Der 32 Jahre alte Australier hatte demnach seit Mittwoch bereits über Unwohlsein geklagt. Er habe sich aber jeden Tag besser gefühlt und sich in der Isolation erholt, erklärte McLaren nun.

Ski-Ass Dreßen: So nah an 100 Prozent, wie lange nicht mehr

MÜNCHEN: Skirennfahrer Thomas Dreßen sieht sich nach langwieriger Verletzungspause auf dem besten Weg zurück zu Top-Leistungen. «Wir sind so nah an hundert Prozent, wie wir es seit Jahren nicht mehr waren», sagte der Oberbayer der «Sport Bild» (Mittwoch). Trotz eines straffen Programms aus Konditionstraining und Skifahren spüre er momentan «überhaupt keine Schmerzen mehr». Dennoch stellte er fest: «Es muss einem klar sein, dass hundert Prozent nach so einer schweren Verletzung nie machbar sein wird.»

Deutschlands bester Abfahrer hatte sich nach der WM in Cortina d'Ampezzo vor einem Jahr einer Operation am vorgeschädigten rechten Knie unterzogen, bei der ihm freie Knorpelstücke entfernt und der Knorpel geglättet wurden. Dis bisherigen Speed-Wettkämpfe in diesem Winter sowie die Olympischen Spiele hatte der Sieger der Kitzbühel-Abfahrt von 2018 daraufhin verpasst.

«Jetzt heißt es, Ruhe reinbringen und mal ein paar Jahre hintereinander Skifahren», sagte Dreßen, der in seiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Sein Comeback ist für die kommende Saison geplant. «Ich habe das Ziel, dass ich gleich von Anfang an wieder vorne mitfahren will.»