Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Keller: 1000 Zuschauer bei DFB-Pokalfinale nicht ausgeschlossen

BERLIN: DFB-Präsident Fritz Keller hat ein Pokalfinale mit Zuschauern nicht gänzlich ausgeschlossen. «Der Boss ist der Gesetzgeber», sagte Keller am späten Dienstagabend in der ARD. «Der Senat ist dafür zuständig. In Berlin sind Veranstaltungen bis 1000 Personen erlaubt. Wenn der Senat sagt, ja, wir können das, dann gehen wir auf 1000.» Es habe dazu bereits Gespräche gegeben am Montag und Dienstag. Da habe es die klare Ansage gegeben, dass es «keine Sonderstellung für den Fußball gibt und das finde ich auch in Ordnung. Der Fußball braucht keine Sonderstellung.»

Sprintweltmeister Coleman wegen verpasster Dopingtests suspendiert

MONTE CARLO/LEXINGTON: 100-Meter-Weltmeister Christian Coleman ist wegen verpasster Dopingtests von der unabhängigen Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics vorläufig suspendiert worden. Dies teilte die AIU am Mittwoch mit. Über eine Sperre wird erst nach einer Verhandlung entschieden werden. Eine Sanktionierung könnte ihn auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio stoppen. Wenige Stunden zuvor hatte der 24 Jahre alte US-Amerikaner noch Details des bislang letzten erfolglosen Kontrollversuches bei ihm veröffentlicht und und sämtliche Vorwürfe vehement abgestritten.

US-Investor will Premier-League-Club Newcastle United übernehmen

NEWCASTLE: Nach britischen Medienberichten hat der US-Geschäftsmann Henry Mauriss 350 Millionen Pfund (ca. 390 Millionen Euro) für die Übernahme des englischen Fußballclubs Newcastle Unite geboten. Mauriss will demnach noch vor Beginn der nächsten Saison die Kontrolle übernehmen. Das berichten die Zeitung «Daily Mail» und der britische Sender Sky Sports News. Ob Mauriss mit dem Vorstoß Erfolg hat, hängt auch davon ab, wie die Premier League ein umstrittenes Angebot bewertet, das ein Konsortium mit saudischer Beteiligung im April abgegeben hatte.

Paderborn-Geschäftsführer: Auch Baumgart-Zukunft wird überprüft

BERLIN: Nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga steht auch die Zukunft von Trainer Steffen Baumgart beim SC Paderborn auf dem Prüfstand. «Wir sind mit Steffen Baumgart zweimal aufgestiegen. Er war vor dem Spiel der richtige Trainer und er ist auch jetzt noch der richtige Trainer. Aber es ist so nach einem Abstieg, dass wir alle Themen analysieren müssen und auch alle Posten überprüfen müssen, und das schließt den Trainer ausdrücklich mit ein», sagte Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth nach dem 0:1 beim 1. FC Union Berlin am Dienstagabend bei Sky.

Arminia-Sportchef schließt nach Aufstieg finanzielles Risiko aus

BIELEFELD: Sportchef Samir Arabi schließt nach der Rückkehr von Arminia Bielefeld in die Fußball-Bundesliga ein finanzielles Risiko bei Transfers aus. «Solange offiziell nicht wieder mit Zuschauern gespielt werden darf, werden wir garantiert kein Geld aus hypothetischen Zuschauereinnahmen für Spielerverpflichtungen ausgeben», sagte Arabi dem «Westfalen-Blatt» (Mittwoch).

Italien feiert WM-Jahrhundertspiel gegen Deutschland vor 50 Jahren

ROM: Es gilt als eines der legendärsten und atemberaubendsten Fußballspiele - das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Italien und Deutschland 1970. Italien feierte am Mittwoch den 50. Jahrestag des «Jahrhundertspiels» in Mexiko. «Italien gegen Deutschland ist zu Recht in die Fußball-Geschichte eingegangen und ist ein fester Bestandteil der Kultur unseres Landes», erklärte Gabriele Gravina, Präsident des italienischen Fußballbundes FIGC.

SC Freiburg verlängert mit Außenverteidiger Kübler

FREIBURG: Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Abwehrspieler Lukas Kübler verlängert. Das gaben die Badener am Mittwoch bekannt. Der Rechtsverteidiger war im Sommer 2015 aus Sandhausen gekommen, absolvierte seitdem - auch aufgrund mehrerer schwerer Verletzungen - aber nur 53 Pflichtspiele für den Sport-Club.

Formel E: Sechs Rennen in Berlin zur Titelentscheidung

BERLIN: Die vollelektrische Formel E wird mit einem Mammutprogramm binnen acht Tagen in Berlin den Rennbetrieb wieder aufnehmen. Auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof sollen zwischen dem 5. und 13. August insgesamt sechs Rennen stattfinden und damit die Entscheidung über den Titel fallen. Das teilten der Internationale Automobilverband FIA und die Rennserie am Mittwoch mit. Die Saison ruht seit dem 13. März durch die Coronavirus-Pandemie.

Keine Kanu-Slalom-Weltcups in diesem Jahr

LEIPZIG: In diesem Jahr wird es keine Weltcup-Veranstaltungen im Kanu-Slalom mehr geben. Das entschied der Kanu-Weltverband ICF mit den Veranstaltern im französischen Pau und in Markkleeberg, wo vom 16. bis 18. Oktober das Weltcup-Finale geplant war. Grund sind die Einreisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie für Nicht-Europäer.