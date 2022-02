Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Olympia-Macher: Gesundheit der Teilnehmer «steht an erster Stelle»

PEKING: In der Corona-Pandemie steht die Gesundheit aller Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen nach Angaben des Vorsitzenden des Organisationskomitees, Cai Qi, «an erster Stelle». Alle sollten sich in Solidarität, gemeinsamem Verständnis und gegenseitiger Unterstützung zusammenschließen, um «schlichte, sichere und großartige Spiele» auszutragen, sagte Cai Qi am Freitag in seiner Rede bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Peking.

In der olympische Bewegung gehe es nicht nur um «schneller, höher und stärker», sondern auch darum, zusammenzustehen, Differenzen zu überwinden, Inklusivität zu üben und Verständnis zu haben. Die Winterspiele 2022 in Peking sollten der Welt zeigen, «wie die Menschen mutig Herausforderungen überwinden und ihren Weg in die Zukunft machen», sagte der Organisationschef.

Vier Tote bei Lawinenunglück in Tirol

SPISS: Bei einem Lawinenabgang im österreichischen Bundesland Tirol sind vier Menschen getötet worden. Eine weitere Person werde vermisst, teilte die Leitstelle der Einsatzkräfte am Freitag mit. Das Unglück ereignete sich im Gebiet von Spiss, einem Ort an der Grenze zur Schweiz. Informationen zu Herkunft und Identität der Opfer waren noch nicht bekannt.

Am Freitag gingen in Tirol bis zum Nachmittag dreizehn Schneebretter ab. Im beliebten Skiort Sölden verschüttete eine Lawine fünf Wintersportler auf einer gesicherten Piste. Sie wurden lebend geborgen.

Markus Eisenbichler und die Pekingente

ZHANGJIAKOU: Vorfreude ist die schönste Freude - das scheint auch Markus Eisenbichler zu denken. Der bayerische Skispringer will ein ganz persönliches Olympia-Ziel noch nicht sofort erreichen. Vor der Abreise hatte Eisenbichler auf die Frage, worauf er sich bei den Winterspielen am meisten freue, unter anderem geantwortet: «Auf alle Fälle möchte ich eine Pekingente essen.»

Ob er sich dieses Ziel am zweiten Trainingstag in China schon erfüllt habe, wurde der 30-Jährige nun gefragt und sagte am Freitag: «Nein, noch nicht. Das werde ich mir für nächste Woche nach den Wettkämpfen mal aufheben. Dann werde ich schauen, dass ich irgendwo eine Pekingente auftreibe und die Chinesische Mauer möchte ich auch mal sehen.» Der letzte Wettkampf der Skispringer in Zhangjiakou findet am 14. Februar statt.

Pechstein und Friedrich führen Olympia-Team ins Stadion

PEKING: Claudia Pechstein und Francesco Friedrich haben das deutsche Team bei der Eröffnung der 24. Olympischen Winterspiele als Fahnenträger-Duo in das Vogelnest-Stadion in Peking geführt. Hinter der 49 Jahre alten Rekord-Olympionikin, die bereits ihre achten Spiele bestreitet, und dem Bob-Olympiasieger kamen die deutschen Sportlerinnen und Sportler als 85. der 91 Mannschaften am Freitag in das Stadion. Insgesamt umfasst das Team 149 Teilnehmer. Rund 75 aus der Delegation wollten dabei sein, darunter etwa 20 Athletinnen und Athleten, wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte.

Traditionell durfte die kleine Auswahl aus Griechenland - wo Olympische Spiele ihren Ursprung haben - als erste Mannschaft die Parade anführen. Bei der weiteren Reihenfolge ging es nach der Anzahl der Striche im ersten Zeichen des Ländernamens auf Chinesisch.

Die Kleidung für Olympia und auch die Winter-Paralympics ist in schwarz, rot und gold gehalten, außerdem sind Tigerstreifen zu sehen. Das Schwarz soll laut Hersteller Adidas eine Verbindung zum Gastgeberland schaffen, dessen Horoskop in diesem Jahr im Zeichen des Tigers steht. Der Tiger symbolisiere Kraft und Ausdauer. An der Gestaltung waren Biathletin Denise Herrmann, Eisschnellläufer Nico Ihle und Para-Skifahrerin Andrea Rothfuss beteiligt.

Obwohl es wegen der Coronavirus-Pandemie erhebliche Einschränkungen gibt und sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer hermetisch abgeschirmten Blase bewegen, wollen bis zum 20. Februar knapp 2900 Sportler in den 109 Wettbewerben antreten. Von Corona-Fällen vor Beginn der Spiele ist auch das deutsche Team betroffen. Nach Eiskunstläufer Nolan Seegert mussten sich am Freitag die Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber in Isolation begeben.

Grünen-Chef Nouripour zu Olympia: «Feigenblatt für Autokraten»

BERLIN: Zum Auftakt der Olympischen Winterspiele hat der designierte Grünen-Chef Omid Nouripour die Menschenrechtssituation in China harsch kritisiert. «Wenn wir uns die politische Gästeliste der heutigen Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking anschauen, dann sieht man, dass sie zu einem riesigen Feigenblatt für Autokraten verkommen», sagte Nouripour am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Die Anwesenheit der Staatschefs etwa von Russland, Kasachstan, Turkmenistan, Ägypten und dem Kronprinz von Saudi-Arabien zeigt, wie richtig es ist, dass keine politischen Repräsentanten aus Deutschland anreisen.»

Die Führung in Peking steht etwa wegen ihres Umgangs mit den muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang und den Tibetern in der Kritik, aber auch wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong.

Bei allem Daumendrücken für die deutschen Athletinnen und Athleten dürfe man nicht außer Acht lassen, dass die Menschenrechtsverletzungen in China und den genannten Ländern der olympischen Idee und jeder Idee von Fair Play widersprächen, sagte Nouripour. «Zudem stehen das Säbelrasseln Chinas in der Straße von Taiwan und Russlands in der Ukraine im Gegensatz zur Idee des Friedens auf Erden.»

Deutsche Skispringer starten ohne Paschke - Leyhe und Schmid dabei

ZHANGJIAKOU: Deutschlands Skispringer starten ohne Pius Paschke ins erste Einzel der Olympischen Winterspiele von Peking.

Für das Einzel von der Normalschanze am Sonntag (12.00 Uhr/ARD und Eurosport) wurde der 31 Jahre alte Bayer von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht für das vierköpfige Aufgebot berücksichtigt. Stattdessen starten der Weltcup-Gesamtführende Karl Geiger, Team-Weltmeister Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe und Constantin Schmid. Das Quartett muss am Samstag zunächst die Qualifikation auf der Olympia-Anlage von Zhangjiakou meistern, um am Sonntag beim Finale der besten 50 dabei zu sein.

Für die Kinder: Deutsche Sport-Asse versteigern Olympia-Ausrüstung

BERLIN: Zur Förderung junger Sportler in Zeiten der Corona- Pandemie versteigern Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler und Top-Sprinterin Alexandra Burghardt Teile ihrer Olympia-Ausrüstung. Damit setzen sich die beiden deutschen Top-Athleten dafür ein, dass der Sport wieder mehr Bedeutung im Alltag von Kindern und Jugendlichen bekommt. Bei der gemeinsamen Aktion von Team D und der Stiftung «Laureus Sport for Good» stellt Röhler signierte T-Shirts zur Verfügung, Burghardt Teile ihres Outfits der Sommerspiele in Rio de Janeiro (2016) und Tokio (2021).

«Als Topathlet und sportliches Vorbild ist es mir wichtig, den Sport in Gänze zu sehen. Durch die Materialspende freut es mich, dass Topathleten, ohne viel zeitlichen Aufwand tatkräftig mithelfen können die Basis des Sports, den Nachwuchs, nachhaltig zu stärken», sagte Rio-Olympiasieger Röhler laut Laureus-Mitteilung vom Freitag.

Auch für Burghardt ist das Anliegen sehr wichtig. «Ich trainiere auch eine Kindergruppe beim SV Wacker Burghausen, sofern ich zuhause bin und es mir möglich ist. Da haben wir natürlich schon gemerkt, dass es nicht nur große Einschränkungen gibt, sondern auch, dass Leute pandemiebedingt den Verein verlassen», sagte Deutschlands schnellste Sprinterin, die bei den Olympischen Winterspielen in Peking als Anschieberin im Zweierbob startet.

Bisher haben sich neun Athletinnen und Athleten an der Spendenaktion beteiligt. Erstmals wurde den deutschen Olympioniken vom DOSB eigens dafür die Erlaubnis erteilt, ihre Ausrüstung zu versteigern.

Rummenigge in Hall of Fame des italienischen Fußballs aufgenommen

ROM: Karl-Heinz Rummenigge wird in die Hall of Fame des italienischen Fußballs aufgenommen. Der frühere Nationalspieler und langjährige Vorstandschef des FC Bayern ist der erste Deutsche, dem diese Ehrung des italienischen Verbands FIGC zugesprochen wird. Vor dem 66 Jahre alten Rummenigge waren in der Kategorie «Ausländischer Spieler» schon Stars wie Michel Platini, Diego Maradona oder Marco van Basten ausgezeichnet worden. Der Europameister von 1980 und zweimaligen Vize-Weltmeister (1982, 1986) spielte von 1984 bis 1987 drei Saisons bei Inter Mailand.

Ohne LeBron James: Lakers verlieren L.A.-Duell gegen Clippers

LOS ANGELES: In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben die Clippers das Derby in Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Lakers mit 111:110 gewonnen. Die Lakers mussten im fünften Spiel nacheinander auf ihren verletzten Superstar LeBron James verzichten. Beim Siegerteam erzielte der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein sechs Zähler.

Jacksonville Jaguars verpflichten Doug Pederson als neuen Cheftrainer

JACKSONVILLE: Die Jacksonville Jaguars haben einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie das NFL-Team am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgab, wird Doug Pedersen die Jaguars fortan trainieren. Das Football-Team hatte sich vor eineinhalb Monaten von seinem bisherigen Headcoach Urban Meyer getrennt.

Umfrage: 47 Prozent lehnen neue Zuschauergrenze in Fußballstadien ab

BERLIN: 47 Prozent der Deutschen lehnen es ab, dass bundesweit einheitlich wieder bis zu 10.000 Zuschauer in Fußballstadien dürfen. Nur 38 Prozent befürworten diese neue Zulassungsgrenze unter Einhaltung von 2G oder der 2G-plus-Regelung, 14 Prozent machten bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov keine Angabe. Ein gemeinsamer Beschluss der Staats- und Senatskanzleien lässt wieder bis zu 10.000 Zuschauer bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent bei Großveranstaltungen im Freien zu.

OVG bestätigt: Bundesligisten haben Anträge zurückgezogen

DÜSSELDORF: Die Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld haben ihre Anträge zur Prüfung der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes beim Oberverwaltungsgericht in Münster wie erwartet zurückgezogen. «Alle Vereine haben am Donnerstag die Anträge für erledigt erklärt», teilte eine Sprecherin des OVG am Freitag der dpa mit. Alle Clubs erklärten, die Entwicklungen der Sach- und Rechtslage weiter im Blick zu behalten. Erneute juristische Schritte seien dabei nicht ausgeschlossen. Die Clubs hatten Anfang der Woche Eilanträge gestellt, um prüfen zu lassen, ob in Nordrhein-Westfalen wieder mehr als nur 750 Zuschauer bei Großveranstaltungen im Freien zugelassen werden können. Das Land NRW hat mit der neuen Regelung Beschlüsse der Staats- und Senatskanzleien der Länder umgesetzt. An diesem Wochenende können die Bundesligaspiele wieder vor 10.000 Zuschauern und Zuschauerinnen stattfinden.

Tod auf dem Platz: Griechischer Fußballer stirbt an Herzstillstand

ATHEN: Ein 21 Jahre alter griechischer Fußballer ist am vergangenen Mittwoch auf dem Spielfeld offenbar an einem Herzstillstand gestorben. Alexandros Lampi brach in der fünften Minute des Drittligaspiels Ilioupolis gegen Ermioni zusammen, berichteten Augenzeugen dem staatlichen Rundfunk-Sportsender (ERA-Sport) am Freitag. In der kleinen Arena von Ilioupolis gab es demnach einen Defibrillator, der zwar eingesetzt wurde, aber nichts mehr ausrichten konnte.

Corona-Fälle in Melsungen: Pokalviertelfinale gegen Lemgo verschoben

BERLIN: Das Viertelfinale im DHB-Pokal zwischen den Handball-Bundesligisten TBV Lemgo Lippe und MT Melsungen an diesem Sonntag muss coronabedingt verschoben werden. Melsungen habe eine Verlegung beantragt, da mehrere Spieler aufgrund einer Corona-Infektion keine ärztliche Freigabe für die Teilnahme am Spielbetrieb erhalten haben. Das teilte die HBL am Freitag mit.

Fortuna Düsseldorf trennt sich vorzeitig von Dragos Nedelcu

DÜSSELDORF: Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf trennt sich vorzeitig von Abwehrspieler Dragos Nedelcu. Der Tabellen-15. und der FCSB Bukarest haben sich darauf geeinigt, die Ausleihe des 24-Jährigen vorzeitig zu beenden. Nedelcu wird von sofort an für den rumänischen Erstligisten Farul Constanta auflaufen.

«Schwer nachvollziehbar»: Nur VfL Wolfsburg weiter vor 500 Fans

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg hat mit Unverständnis darauf reagiert, an diesem Wochenende als einziger Fußball-Bundesligist weiterhin vor nur 500 Zuschauern spielen zu dürfen. Hintergrund ist die Entscheidung des Bundeslandes Niedersachsen, coronabedingt vorerst keine Lockerungen bei Großveranstaltungen wie Konzerten oder Fußballspielen zuzulassen. Das sei «schwer nachvollziehbar», sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher dem «Sportbuzzer» vor dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN). «Es war ja das Ziel, dass es einheitliche Regelungen gibt.»

Deutsches Davis-Cup-Team ohne Zverev nach Brasilien

RIO DE JANEIRO: Die deutschen Tennis-Herren müssen in ihrem Davis-Cup-Erstrundenspiel in Brasilien erneut auf Alexander Zverev verzichten. Der Olympiasieger steht für die Partie in Rio de Janeiro am 4./5. März nicht zur Verfügung, wie der Deutsche Tennis Bund am Freitag mitteilte. «Ich bin traurig, die Davis-Cup-Vorrunde in Brasilien zu verpassen. Leider passen Ort und Zeitpunkt mit zwei bevorstehenden Masters-Turnieren auf einem anderen Kontinent und Belag nicht in meinen Turnierplan», sagte Zverev.

Chinas Staatschef Xi eröffnet Olympische Winterspiele

PEKING: Die 24.

Olympischen Winterspiele in Peking haben offiziell begonnen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte die Spiele am Freitag bei der Zeremonie im Vogelnest-Stadion für eröffnet.

Schumachers Haas-Team legt vor: Erste Bilder des neuen Formel-1-Autos

BANBURY: Mick Schumachers Haas-Team hat als erster Formel-1-Rennstall seinen Wagen für die kommende Saison vorgestellt. Haas veröffentliche am Freitag erste Computer-Bilder des neuen VF-22. Der Wagen ist auch diesmal weitgehend in Weiß gehalten. Auffällig sind die schmalen geschwungenen Lackierungen an den Seiten in Weiß-Blau-Rot, die die Farben der russischen Flagge widerspiegeln. Das russische Bergbauunternehmen Uralkali ist Hauptsponsor.

Nordkoreas Machthaber gratuliert Xi Jinping zu Olympischen Spielen

SEOUL: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zur Ausrichtung der Olympische Winterspiele in Peking gratuliert. Angesichts der weltweiten Gesundheitskrise und unvorhergesehener schwieriger Begleitumstände sei die Eröffnung der Spiele ein «weiterer großer Sieg des sozialistischen Chinas», wurde Kim von den nordkoreanischen Staatsmedien am Freitag zitiert. Die Eröffnungsfeier sollte am Abend (Ortszeit) stattfinden.

Nordkorea selbst ist zur Teilnahme an der Großveranstaltung nicht berechtigt. Das Internationale Olympische Komitee hatte das weithin abgeschottete Land bis Ende 2022 aus der olympischen Gemeinschaft ausgeschlossen, nachdem es keine Athleten zu den Sommerspielen in Tokio im vergangenen Jahr entsandt hatte. Im Januar hatte Nordkorea erklärt, sein Fernbleiben bei den Winterspielen sei auf «Machenschaften feindseliger Kräfte und die weltweite Pandemie» zurückzuführen.

Er wolle zusammen mit Xi Jinping die «unüberwindlichen strategischen Beziehungen» zwischen beiden Länden auf eine «neue, höhere Stufe» führen, schrieb Kim in seinem Grußschreiben an den chinesischen Präsidenten. China ist der engste Verbündete Nordkoreas.

Zuletzt hatte Nordkorea mit einer Reihe von neuen Raketentests für Unruhe in der Region gesorgt. Am Freitag wollte sich in New York der UN-Sicherheitsrat mit Nordkorea befassen. Am Montag hatte das Land den ersten Test einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete seit 2017 bestätigt. Eine solche Rakete könnte auch die US-Pazifikinsel Guam treffen.

Hongkonger Aktivist kurz vor Olympia-Protest festgenommen

HONGKONG: Kurz vor einem geplanten Protest anlässlich die Winterspiele in Peking ist in Hongkong ein bekannter Aktivist festgenommen worden. Wie lokale Medien berichteten, wurde der Bürgerrechtler Koo Sze-yiu am Freitag wegen unterstellter Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz in Gewahrsam genommen.

Laut der Berichte hatte Koo zuvor eine Ankündigung verschickt, wonach er am Freitagmorgen vor dem Verbindungsbüro der chinesischen Regierung einen Protest anlässlich der Winterspiele in Peking abhalten wollte. Koo wollte demnach auf die Unterdrückung von Menschenrechten durch die chinesische Regierung aufmerksam machen.

Im Sommer 2020 hatte Peking ein drakonisches nationales Sicherheitsgesetz für seine Sonderverwaltungsregion Hongkong erlassen, welches die politischen Rechte der Bevölkerung stark beschneidet. Viele Anhänger der Opposition wurden seither entweder verhaftet, haben sich aus der Politik zurückgezogen oder sind ins Ausland geflohen.

Skifahrer Baumann, Ferstl und Schwaiger für Olympia-Abfahrt nominiert

YANQING: Die Skirennfahrer Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger sind für die Abfahrt bei den Olympischen Winterspielen in Peking nominiert worden. Das teilte der Deutsche Skiverband am Freitag mit. Der vierte deutsche Startplatz für das Rennen am Sonntag wird damit zwischen Andreas Sander und Simon Jocher ausgefahren. Die Entscheidung fällt im dritten und letzten Training am Samstag.

Baumann war im zweiten Training am Freitag der Schnellste aus dem deutschen Quintett. Er habe sich nach einem noch etwas zurückhaltenden ersten Lauf am Donnerstag vorgenommen, etwas mehr zu attackieren und das habe gepasst, sagte der 36-Jährige nach seinem achten Platz. Ferstl fuhr auf Rang 16. Schwaiger, Sander und Jocher belegten die Plätze 32, 34 und 36. Tagesschnellster war der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der zu den Topfavoriten auf die Goldmedaille zählt. Der Start des Trainings war wegen starken Windes im oberen Streckenabschnitt um eine Stunde verschoben worden.

Glück im Unglück: Deutsche nach 15 Minuten aus Lawine gerettet

TULFES: Eine Skifahrerin aus Deutschland ist in Tirol von einer Lawine verschüttet worden und konnte nach 15 Minuten lebend geborgen werden. Wie die Polizei am Freitag bestätigte, war die 20-Jährige am Vortag im Skigebiet Glungezer bei Tulfes mit einer kleinen Gruppe abseits der gesicherten Pisten unterwegs, als sie vermutlich selbst ein Schneebrett auslöste.

Die junge Frau wurde von den Schneemassen völlig begraben. Ihre zwei Mitfahrer und eine weitere Skigruppe machten sich sofort daran, die Wintersportlerin auszugraben. Sie wurde laut Polizei in einer Tiefe von 1 bis 1,5 Metern gefunden. Die Frau war zwar bewusstlos, doch ihre Atmung und ihr Kreislauf funktionierten noch. «Auf jeden Fall ist es ein totaler Glücksfall, wenn man 15 Minuten lang überlebt», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Frau, die in Innsbruck lebt, wurde verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Die Frau und ihre Kollegen waren mit elektronischen Ortungsgeräten, Lawinensonden und Schaufeln gut ausgerüstet in dem Skigebiet unterwegs, in dem wie in ganz Tirol erhebliche Lawinengefahr herrscht. Die rasche Bergung durch Begleiter ist laut Experten von entscheidender Bedeutung, da die Überlebenschancen von Verschütteten unter dem Schnee binnen kurzer Zeit rasch sinken.

Kombinierer Frenzel nach Corona-Schock: Nicht der erhoffte Start

PEKING: Olympiasieger Eric Frenzel hat sich nach seinem positiven Corona-Test vor dem Beginn der Winterspiele in China zu Wort gemeldet. Der Nordische Kombinierer schrieb am Freitag bei Instagram: «Nicht der Start den ich mir hier in Peking erhofft habe! - Covid positiv». Dazu postete der 33-Jährige ein Foto, auf dem er mit FFP2-Maske vor Gepäckstücken mit fragendem Ausdruck in die Kamera schaut. «Dann hoffen wir jetzt mal das beste, um hier recht bald wieder aus der Isolation frei zu kommen», ergänzte Frenzel.

Der deutsche Fahnenträger von 2018 war wie sein Teamkollege Terence Weber bei der Einreise am Donnerstag positiv getestet worden und musste sich in ein Isolationshotel begeben, nachdem Nachtests am Freitag das Ergebnis bestätigt hatten. Der dreimalige Olympiasieger präsentierte sich in diesem Winter bislang so konstant wie lange nicht. Zudem gilt Frenzel als Großereignis-Experte, vor vier Jahren in Südkorea holte er zweimal Gold und einmal Bronze. Das erste Einzel in Zhangjiakou findet am kommenden Mittwoch statt, ob Frenzel und Weber starten können, ist fraglich und hängt von den Ergebnissen weiterer Corona-Tests ab.

Red Bull Salzburg verlängert mit Kapitän Ulmer bis 2023

BERLIN: Red Bull Salzburg hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Kapitän Andreas Ulmer um ein Jahr verlängert.

Der Linksverteidiger unterschrieb einen neuen Kontrakt bis Sommer 2023, wie der österreichische Fußball-Meister am Freitag mitteilte. Der 36-Jährige spielt seit Januar 2009 für den Serienmeister und kam bisher auf 516 Pflichtspieleinsätze. Mit Salzburg holte der österreichische Nationalspieler elf Meistertitel und achtmal den Pokal.

China unterstützt Russland bei Forderungen an Westen

PEKING/MOSKAU: China unterstützt Russlands Forderungen nach verbindlichen Sicherheitsgarantien im Konflikt mit dem Westen. Beide Länder verlangten am Freitag zudem ein Ende der Nato-Erweiterung nach Osten. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die zum Gipfeltreffen von Partei- und Staatschef Xi Jinping und Präsident Wladimir Putin in Peking vom Kreml veröffentlicht wurde. Beide Seiten zeigten sich «zutief besorgt» angesichts ernsthafter Herausforderungen für die internationale Sicherheit.

«Kein Staat könnte oder sollte seine Sicherheit isoliert von der globalen Sicherheit und auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten gewährleisten», heißt es in der Erklärung. Die Nato wird darin aufgefordert, «die ideologischen Ansätze der Ära des Kalten Krieges aufzugeben» sowie «die Souveränität, Sicherheit und Interessen anderer Länder (...) zu respektieren». Putin nimmt in Peking an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele teil.

Drei Corona-Fälle beim deutschen Eishockey-Vorrundengegner USA

PEKING: Auch im Eishockey-Team der USA gibt es bei den Olympischen Winterspielen drei Corona-Fälle. Der deutsche Vorrundengegner trainierte am Freitag in Peking ohne die drei Spieler Jake Sanderson, Steven Kampfer und Andy Miele. Während Kampfer und Miele im Olympischen Dorf isoliert sind, befindet sich Sanderson noch in Los Angeles. Wie der US-Verband mitteilte, besteht noch Hoffnung darauf, dass das Trio zum ersten Spiel am Donnerstag gegen China wieder dabei sein kann.

Das deutsche Team war zuvor weniger auskunftsfreudig gewesen. Ein nicht namentlich genannter deutscher Spieler soll nach überstandener Corona-Infektion erst am Samstag in Peking ankommen. Am Freitag hatten in Korbinian Holzer, Marcel Brandt, Stefan Loibl und Daniel Pietta vier Spieler im Training gefehlt. Zu den Gründen wollten sich weder der Deutsche Eishockey-Bund noch der Deutsche Olympische Sportbund äußern. Es wird vermutet, dass einige der Spieler zu den sechs deutschen Corona-Fällen gehören, die am Donnerstag nach der Ankunft in China bekannt geworden waren.

Bei den Tschechen war am Donnerstag der frühere NHL-Stürmer David Krejci positiv getestet worden. Im tschechischen Team hatte es im vor-olympischen Trainingslager sogar sechs positive Fälle gegeben.

Ebenfalls sechs Ausfälle hatte Russlands Frauen-Team beim 5:2 gegen die Schweiz im ersten Spiel am Freitag zu beklagen.

Medien: Ungarns Tennis-Teamarzt stellte fiktive Corona-Tests aus

BUDAPEST: Der Mannschaftsarzt des Ungarischen Tennisverbands soll während der Corona-Pandemie reihenweise falsche Bescheinigungen über negative PCR-Tests ausgestellt haben. Damit habe er Auslandsreisen von Tennisspielern, für das Davis-Cup-Team und Jugendmannschaften erleichtert, berichtete die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag.

«Hospodarske noviny»: Diplomatischer Olympia-Boykott wichtiges Signal

PRAG: Zu den Olympischen Winterspielen in Peking schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Der Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking ist weit davon entfernt, ein Feiertag für den Sport zu sein, der die ganze Welt in Begeisterung versetzen würde. Die Mehrzahl der demokratischen Staaten beteiligt sich an einem diplomatischen Boykott des Sportevents. Sie haben sich - wenn auch in letzter Minute - entschieden, vor den Praktiken des kommunistischen Regimes in China, das politische Gegner beseitigt und seine Bevölkerung totalitär kontrolliert, nicht die Augen zu verschließen. Das ist ein klares Signal, dass Chinas Kommunisten längst nicht das Ansehen in der Welt haben, das sie sich wünschen würden. Und das ist für die Vertreter einer der größten Volkswirtschaften der Welt ein Problem.»

Skiverband benennt Olympia-Starter für Skiathlon

ZHANGJIAKOU: Die deutschen Skilangläufer Lucas Bögl, Jonas Dobler, Friedrich Moch und Florian Notz bestreiten den Skiathlon bei den Olympischen Winterspielen in China.

Das geht aus dem Aufgebot hervor, das der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag bekanntgab. Zu den Favoriten zählen die Deutschen in dem Rennen über 2 x 15 Kilometer in Zhangjiakou am Sonntag ab 8.00 Uhr (ZDF und Eurosport) nicht. Beim Skiathlon wird die Hälfte der Strecke im freien Stil und die andere Hälfte in der Skating-Technik absolviert.

Russland will mehr Erdgas nach China liefern

PEKING: Russland will inmitten der angespannten Beziehungen zum Westen mehr Gas nach China liefern. Staatschef Wladimir Putin kündigte am Freitag bei einem Gespräch mit Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking einen neuen Liefervertrag über zehn Milliarden Kubikmeter pro Jahr an. «Im Gassektor wurde ein Schritt nach vorn gemacht», sagte Putin der Agentur Interfax zufolge. Zudem seien Lösungen bei der Lieferung von Kohlenwasserstoffen erarbeitet worden.

China hat bereits im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge mehr Gas in Russland eingekauft als 2020. Aus keinem anderen Land importiert die Volksrepublik so viel Energie und Rohstoffe. Derzeit wartet Moskau noch auf eine Zulassung der Gaspipeline Nord Stream 2 nach Deutschland. Die Bundesregierung hat die Leitung für den Fall einer militärischen Eskalation im Ukraine-Konflikt in Frage gestellt.

Putin nimmt in Peking an der feierlichen Eröffnung der Olympischen Winterspiele teil. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden Staatschefs seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Zum Auftakt des Besuchs nannte Putin die Beziehungen zu China einmal mehr «beispiellos». Derzeit sind die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen wegen des Ukraine-Konflikts angespannt.

Expertin: Politischer Boykott der Winterspiele wird wenig bewirken

PEKING: Der politische Boykott der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele durch die USA und einige andere Länder wird nach Einschätzung einer China-Expertin zwar in Peking für Verärgerung sorgen, aber sonst wenig bewirken. «Also, es wird schon jemanden jucken», sagte Katja Drinhausen vom Berliner China-Institut Merics der Deutschen Presse-Agentur. «Allerdings ist trotzdem nicht zu erwarten, dass es da zu Verhaltensänderungen kommt.»

Das Gegenteil sei der Fall. «Was man jetzt schon sieht, ist, dass China ganz bewusst versucht, sich hier als Opfer darzustellen und nicht als Täter», sagte die bekannte China-Expertin. «Und das wird sicher zu einem gewissen Grad auch in der Bevölkerung verfangen und als die primäre Sicht auf die Dinge übernommen werden.»

Wegen der Spannungen mit China und der Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland boykottieren Länder wie die USA, Großbritannien, Kanada und Australien die Eröffnungsfeier am Freitag, indem sie keine Regierungsvertreter entsenden. Auch Deutschland ist nicht vertreten, spricht allerdings wie Japan nicht von Boykott.

«Dernières Nouvelles d'Alsace»: Grüne Olympiade mit Kunstschnee

STRAßBURG: Zum Auftakt der Olympischen Winterspiele in Peking schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Freitag:

«Peking wird an diesem Freitag zur ersten Stadt der Geschichte, die sowohl die Olympischen Sommerspiele als auch die Olympischen Winterspiele abhält. Eine Olympiade, die sich dem Versprechen einer grünen Revolution verschrieben hat, aber zu hundert Prozent mit Kunstschnee aufwartet. Das muss man sich erst einmal trauen. (...) Über den abartigen Umweltaspekt hinaus, dem nur noch die klimatisierten Stadien bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gleichkommen könnten, dienen diese Olympischen Spiele vor allem dazu, die neue chinesische Politik zum Strahlen zu bringen und den «großen Führer» Xi Jinping zu feiern.»

«Politiken»: Olympischer Tiefpunkt seit dem Kalten Krieg

KOPENHAGEN: Die dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Freitag die Olympischen Winterspiele in Peking:

«Wenn sich die Blicke der ganzen Welt nach Peking richten, wird die pompöse Eröffnungszeremonie nicht nur drei Wochen der sportlichen Wettbewerbe auf Schnee und Eis einläuten. Sie wird auch den Tiefpunkt in einer olympischen Krise markieren, die nicht größer gewesen ist, seit die Spiele von 1980 und 1984 im Kalten Krieg als Geiseln genommen wurden. Sport und Politik sind verbunden, auch wenn sich die Spitze der olympischen Bewegung an den entgegengesetzten Standpunkt klammert. Es ist unbegreiflich, wie das IOC seine Augen davor verschließen kann, dass China die olympische Aufmerksamkeit dafür nutzt, um sich nach außen rein zu waschen und seiner Milliardenbevölkerung zugleich Größe zu signalisieren.»

«Nepszava»: Das IOC hat sich in Falle manövriert

BUDAPEST: Zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking kommentiert die ungarische Tageszeitung «Nepszava» die Rolle des Internationalen Olympischen Komitees (IOC):

«Während das IOC für die grundlegenden Werte des Sports - Fair play, Korrektheit, Sauberkeit und vieles mehr - eintreten sollte, interessiert es sich in Wirklichkeit nur für eines: den Profit. Für den materiellen Nutzen. (...) Mit völlig entfesselten Veranstaltungskosten und ständig wechselnden Wettbewerbsprogrammen hat sich das IOC in eine Falle manövriert, aus der es sich ohne Gesichtsverlust nicht mehr zu befreien vermag. Vor dem Winter-Event 2022 zogen drei von fünf potenziellen Austragungsorten ihre Bewerbung zurück. Es blieb die Wahl zwischen Kasachstan und China.»

«NRC Handelsblad»: Putin und Xi haben gemeinsamen Feind

AMSTERDAM: Zur Annäherung zwischen Russland und China schreibt die niederländische Zeitung «NRC Handelsblad» am Freitag:

«Die zwei wichtigsten Männer auf der Tribüne bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking fühlen sich durch den Westen schlecht behandelt. Xi Jinping will den Eindruck erwecken, dass ihm der diplomatische Boykott durch die USA, Großbritannien und andere Länder nichts ausmacht. Wladimir Putin dürfte darauf beharren, dass im Ukraine-Konflikt nicht er, sondern die Nato der Aggressor ist.

Beide Staatschefs haben unterschiedliche Konflikte mit dem Westen, aber sie reagieren darauf im Großen und Ganzen nach demselben Schema: Kümmert euch gefälligst um eure eigenen Angelegenheiten. Nur Xi entscheidet, wie mit der Bevölkerung in Xinjiang und Hongkong umgegangen wird. Und wenn Putin auf seinem Territorium Truppen verlegen will, ist das allein seine Sache. Diese Überzeugung in Kombination mit dem Gefühl, falsch verstanden zu werden, treibt sie einander in die Arme.

Sie haben zudem einen gemeinsamen Feind. Die Kämpfe, die sie jeweils mit den USA ausfechten, führen die zwei Mächte zusammen. Die Irritation über die USA ist nach Einschätzung von Analysten in beiden Hauptstädten mittlerweile so groß, dass alle Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen zeitweilig beiseite geschoben werden können.»

Biathletin Herrmann: «Jeder Wettkampf kann der letzte sein»

ZHANGJIAKOU: Die Angst vor einer Corona-Infektion spielt bei Biathletin Denise Herrmann während der Olympischen Winterspiele in Peking eine Rolle.

«Jeder Wettkampf kann der letzte sein, das ist uns bewusst. Deswegen muss man jeden Wettkampf genießen und das mitnehmen», sagte die ehemalige Weltmeisterin am Freitag am Rande des Trainings in Zhangjiakou. Nordwestlich von Peking findet am Samstag (10.00 Uhr) der erste von insgesamt elf Wettbewerben der Skijäger statt. Die 33 Jahre alte Sächsin Herrmann tritt gemeinsam mit Vanessa Voigt, Benedikt Doll und Philipp Nawrath in der Mixedstaffel an.

Deutsches Team läuft bei Eröffnungsfeier als 85. Mannschaft ein

PEKING: Die deutsche Mannschaft muss bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking lange auf ihren Auftritt warten. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bobfahrer Francesco Friedrich als Fahnenträger führen das deutsche Team am Freitagabend (20.00 Uhr Ortszeit/13.00 Uhr MEZ) erst als 85. von 91 Nationen ins Nationalstadion. Das geht aus der von den Organisatoren veröffentlichten Liste hervor. Bei der Reihenfolge geht es nach der Anzahl der Striche im ersten Zeichen des Ländernamens auf Chinesisch. Deutschland «De» hat mit 15 Strichen relativ viele.

Beim Einmarsch ins Vogelnest-Stadion werden rund 75 Mitglieder des Teams dabei sein, darunter etwa 20 Athletinnen und Athleten, wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte. Insgesamt sind 149 Sportlerinnen und Sportler für die Peking-Spiele nominiert worden. Viele von ihnen verzichteten wegen der Corona-Ansteckungsgefahr auf eine Teilnahme an der Eröffnungsfeier.

Traditionell als erste Mannschaft läuft Griechenland als Veranstalter der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 ein. Den Abschluss der Nationen-Parade bildet China als aktueller Gastgeber. Während wie die deutsche Mannschaft zahlreiche Teams jeweils einen Mann und eine Frau als Fahnenträger benannt haben, werden die Flaggen von Nigeria, Liechtenstein und den Virgin Islands den Angaben zufolge von Olympia-Freiwilligen getragen.

IOC-Chef Bach nach Fackellauf: Ein Symbol, das die Welt braucht

PEKING: IOC-Präsident Thomas Bach hat wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking auf einer Teilstrecke des Fackellaufs das olympische Feuer getragen. «Das ist ein Symbol, das die Welt in dieser Zeit der Teilung und Konfrontation braucht», sagte der 68 Jahre alte deutsche Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Freitag nach dem Lauf.

Zwei von der globalen Corona-Krise betroffene Olympische Spiele in kurzer Zeit zu veranstalten, sei «eine große Herausforderung» gewesen. Erst am 8. August 2021 waren die um ein Jahr verlegten Sommerspiele in Tokio zu Ende gegangen. «Wir sind im Sport und sehen Herausforderungen auch als Gelegenheiten», erklärte der frühere Fecht-Olympiasieger. «Deshalb leben wir das olympische Motto: Wir werden schneller, wir haben höhere Ziele und werden stärker.»

Der Fackellauf und das olympische Feuer seien darüber hinaus eine Botschaft für Einheit und Beharrlichkeit. Nicht nur deshalb sei das Tragen der Fackel «ein großes Gefühl» gewesen: «Dies kurz vor der Eröffnung zu machen, hat das Adrenalin wirklich in die Höhe schießen lassen und hat meine Zuversicht für die Winterspiele in Peking größer werden lassen», sagte Bach.

Wegen Chinas Menschenrechtsverstößen gibt es scharfe Kritik an der Ausrichtung von Olympia in Peking, das 2008 bereits Gastgeber der Sommerspiele war. Die USA, Australien, Kanada, Großbritannien und weitere Länder haben einen diplomatischen Boykott angekündigt. Bach hatte am Tag vor seinem Lauf mit der Fackel erneut betont, das IOC und die Spiele müssten politisch neutral bleiben.

Plakat für deutsches Eiskunstlauf-Paar: «Wir sind als Team stark»

PEKING: Mit einem selbst gebastelten Plakat für ihr im olympischen Teamwettbewerb von Peking fehlendes Paar hat die deutsche Eiskunstlauf-Mannschaft für einen emotionalen Moment gesorgt. Nach dem Kurzprogramm des Berliners Paul Fentz versammelte sich das ganze Team am Freitag vor der TV-Kamera, Einzelläuferin Nicole Schott hielt das Plakat mit Fotos des in Corona-Quarantäne befindlichen Nolan Seegert und dessen Partnerin Minerva Hase und der Aufschrift «We miss you» hoch. «Die Stimmung ist trotzdem gut. Es bringt ja nichts, wenn wir uns alle runterziehen. Wir sind als Team stark», sagte Fentz und verriet: «Das Plakat haben die Mädels gebastelt, die sind ein wenig kreativer als die Jungs.»

Auf dem Eis patzte das deutsche Team jedoch geschlossen. Fentz konnte sein Kurzprogramm nicht wie geplant umsetzen und wurde ebenso Letzter wie die Eistänzer Katharina Müller und Tim Dieck (Berlin/Dortmund). «Wir sind sehr enttäuscht. Das war unsere niedrigste Wertung der Saison», sagte Dieck. Fentz war ebenfalls unzufrieden. «Beim Toeloop war ich viel zu schnell, zu energiegeladen. Da blieb mir nur die Doppelkombi übrig. So war das nicht geplant», sagte der deutsche Meister. Da der 29-Jährige nur für den Teamwettbewerb gemeldet wurde, sind die Winterspiele für ihn schon wieder beendet. «Die Eröffnungsfeier mache ich mit, am 7. Februar fliege ich wieder nach Hause.»

Seegert war nach seiner Ankunft in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss in Quarantäne bleiben, bis er zwei negative PCR-Tests binnen 24 Stunden vorweisen kann. Durch den Ausfall seines Paares ist das deutsche Team im ersten olympischen Wettbewerb chancenlos, da ohnehin nur fünf der zehn Mannschaften das Finale erreichen. Ziel der deutschen Eiskunstläufer war deshalb Platz acht, um die Olympiaförderung für die kommenden vier Jahre zu sichern. Nach dem Fehlstart ist dies aber nur noch theoretisch möglich.

Seegert und Hase haben noch die Chance auf ihren Wettbewerb. Im Paarlauf geht es für die EM-Achten erst am 18. und 19. Februar um die Medaillen. Genügend Zeit, um sich aus der Quarantäne freizutesten und vor dem Wettbewerb noch trainieren zu können.

Biathlon-Mixedstaffel zum Auftakt mit zwei Olympia-Debütanten

ZHANGJIAKOU: Die deutschen Biathleten treten zum Auftakt der Olympischen Winterspiele von Peking in der Mixedstaffel mit Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Philipp Nawrath an. Das Aufgebot gab der Deutsche Skiverband am Freitag in Zhangjiakou bekannt, wo die insgesamt elf Rennen der Skijäger bei eisiger Kälte auf rund 1700 Metern Höhe stattfinden. Am Samstag (10.00 Uhr) wird es für die Thüringer Startläuferin Voigt und Schlussläufer Nawrath aus Bayern im gemischtem Team dabei jeweils der erste Olympia-Einsatz.

«Wir können auf jeden Fall mitmischen, aber man muss auf jeden Fall aktuell sagen: Wenn andere Nationen ein perfektes Rennen machen, haben wir es schwer», sagte Doll: «Wenn wir ein sehr gutes Rennen machen, können wir uns die Chance bewahren, aber es hängt so ein bisschen damit zusammen, was die anderen machen.» Für Nawrath gehe mit dem Einsatz «ein Kindheitstraum in Erfüllung», sagte er: «Wir hoffen natürlich, in den Medaillenrängen angreifen zu können.»

Beim Olympiasieg von Frankreich vor vier Jahren in Pyeongchang hatte das deutsche Quartett den vierten Platz belegt und lag sogar länger in Führung. Schlussläufer Arnd Peiffer, der zuvor Gold im Sprint geholt hatte, gab eine Medaille durch eine Strafrunde noch aus der Hand. Im Ziel fehlten in Südkorea nur 0,3 Sekunden zu Bronze. Keiner aus der damaligen Mannschaft ist nun in China noch mit dabei.

In der erst 2014 bei Olympia eingeführten Mixedstaffel ist Deutschland bislang noch ohne eine Medaille. Vor acht Jahren war das Team nach dem Dopingfall um Evi Sachenbacher-Stehle nachträglich disqualifiziert worden.

Nach Wind-Verzögerung: Skifahrer Baumann bester Deutscher im Training

YANQING: Skirennfahrer Romed Baumann ist im zweiten Abfahrtstraining bei den Olympischen Spielen in Peking am Freitag der Schnellste aus dem deutschen Quintett gewesen. Er habe sich nach einem noch etwas zurückhaltenden ersten Lauf am Donnerstag vorgenommen, etwas mehr zu attackieren und das habe gepasst, sagte der 36-Jährige nach seinem achten Platz. Sein Teamkollege Josef Ferstl fuhr auf Rang 16. Dominik Schwaiger, Andreas Sander und Simon Jocher belegten die Plätze 32, 34 und 36. Tagesschnellster war der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der zu den absoluten Topfavoriten auf die Goldmedaille zählt. Der Start des Trainings war wegen starken Windes im oberen Streckenabschnitt um eine Stunde verschoben worden.

Das deutsche Team hat für die Abfahrt am Sonntag vier Startplätze. Welche drei Athleten vom Trainer-Team auf jeden Fall für das Rennen nominiert werden, soll im Laufe des Freitags entschieden und spätestens am Samstag vor dem dritten Training verkündet werden. In diesem wird vom verbleibenden Duo der letzte Startplatz ausgefahren.

Putin zu Gesprächen mit Xi in Peking

PEKING: Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Freitag zu einem Besuch in Chinas Hauptstadt Peking eingetroffen. Zunächst ist ein Arbeitsessen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping geplant, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. Dabei dürfte es auch um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gehen. Am Abend (Ortszeit) nimmt Putin an der feierlichen Eröffnung der Olympischen Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt teil.

Es ist das erste persönliche Treffen der beiden Staatschefs seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Beide haben seither allerdings fünf Mal telefoniert und zwei Mal über Video gesprochen. Xi hat seit zwei Jahren keinen Spitzenpolitiker einer anderen großen Macht mehr empfangen und das Land nicht verlassen. Er nahm auch nicht am Gipfeltreffen der führenden Wirtschaftsmächte (G20) im Oktober in Rom teil.

Während des Besuchs soll ein Paket von 15 Vereinbarungen unterzeichnet werden. Auch eine gemeinsame Erklärung über internationale Beziehungen ist geplant.

Zwei Tore in Schlussminute: Erster Sieg für Chinas Eishockey-Frauen

PEKING: Chinas Eishockey-Frauen haben ihren ersten Sieg im olympischen Turnier von Peking gefeiert. Durch zwei Tore in der Schlussminute bezwang das Team des Gastgebers am Freitag Dänemark mit 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) und machte einen wichtigen Schritt zum angepeilten Viertelfinale. Nicoline Jensen (9. Minute) brachte Dänemark im Wukesong Sports Centre in Führung, Lin Qiqi (37.) glich im zweiten Drittel aus. Zwei Tore binnen 18 Sekunden von Lin Ni und Lin Qiqi sorgten in der letzten Minute schließlich für die Entscheidung zugunsten Chinas.

Das erste Spiel hatten die Gastgeberinnen noch 1:3 gegen Tschechien verloren. Weitere Gegner in der Gruppe B sind Japan und Schweden. Für das Viertelfinale muss China mindestens Dritter werden. Bis auf zwei Spielerinnen besteht der chinesische Kader aus Spielerinnen des Clubs KRS Vanke Rays. Der Verein spielt in der russischen Liga und liegt dort erneut auf Playoff-Kurs.

Geiger nach Skisprung-Training unzufrieden: «Fuchst mich»

ZHANGJIAKOU: Deutschlands Medaillen-Hoffnungsträger Karl Geiger kommt mit der olympischen Skisprungschanze in Zhangjiakou weiter nicht zurecht. Am zweiten Trainingstag auf der Normalschanze belegte der Führende im Gesamtweltcup aus Oberstdorf mit Sprüngen auf 88, 76,5 und 95 Meter nur die Ränge 28, 42 und zwölf. «Heute ist es wieder nicht gut gelaufen. Die wirkliche Lösung oder den Zugang für die Schanze habe ich noch nicht gefunden», sagte Geiger am Freitag. «Aber: Wir haben morgen noch eine Quali und dann geht erst der erste Wettkampf los.»

Schon am Vortag war der 28-Jährige nicht zufrieden gewesen. Beim ersten Training der Winterspiele war Geiger 95, 96 und 96 Meter weit gesprungen. Das bedeutete die Plätze 20, 21 und 22. «Das fuchst mich unglaublich», kommentierte er nun schon sechs schwache Sprünge. «Es ist eine Herausforderung, es gibt einiges zu tun. Es liegt da schon noch Arbeit vor mir.»

Für Geigers Kumpel Markus Eisenbichler lief es etwas besser. Der Siegsdorfer sprang in seinem letzten Versuch auf 98 Meter und wurde damit Vierter. «Der letzte Sprung war schon okay», sagte Eisenbichler. Nach der Qualifikation an diesem Samstag werden am Sonntag die Medaillen von der Normalschanze vergeben.

Eishockeyspieler klagen über Trainingsbedingungen in Peking

PEKING: Deutschlands Eishockey-Spieler müssen sich bei den Olympischen Winterspielen noch an die Eisbedingungen in Peking gewöhnen. Kapitän Moritz Müller klagte am Freitag nach dem ersten Training über die Qualität des Eises in der Trainingshalle. «Die Eisbedingungen heute waren nicht gut. Es war sehr nass. Die Scheiben sind eigentlich nur nach links und rechts gesprungen», sagte der 35 Jahre alte Verteidiger der Kölner Haie. «Das sind die Bedingungen, mit denen alle zurecht kommen müssen. Aber ich sage nur, wie es ist.»

Für europäische Verhältnisse war auch die Fläche auf dem Eis ungewohnt. «Es ist schon ziemlich klein. Man spürt den Unterschied», sagte Ex-NHL-Stürmer Dominik Kahun, der aus Nordamerika eigentlich kleinere Eisflächen als in Europa gewohnt ist. Auch bei den Winterspielen wird auf einer Fläche nach NHL-Standards gespielt. Die Trainingsfläche in Peking ist nach den Eindrücken der Spieler aber noch kleiner.

Langlauf-Chef: Anstrengendste Wettkämpfe jemals - Auf «Autobahnen»

ZHANGJIAKOU: Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder erwartet bei den Olympischen Winterspielen in Peking Rennen unter extremen Bedingungen. «Es werden sicherlich die anstrengendsten Wettkämpfe, die der Langläufer je gesehen hat. Es hat die meisten Höhenmeter. Dazu noch die Bedingungen, die aktuell im Durchschnitt bei -15 Grad und mit Wind liegen», sagte der ehemalige Athlet vor dem Auftakt beim Skiathlon der Frauen am Samstag.

Er erwarte «anspruchsvolle Wettkämpfe für das Herzkreislaufsystem». Schlickenrieder begründete dies mit dem Streckenprofil, das auf den Olympia-Anlagen in Zhangjiakou einige Anstiege vorsieht. «Die Strecken, das sind ja Autobahnen», sagte der 51-Jährige. Deutschlands Langläufer gelten bei den Wettbewerben nur als Außenseiter.

Die Alleskönner-App: Ohne WeChat geht in China nichts

PEKING: In China gibt es eine App, die auf praktisch jedem Handy installiert ist. Chinesen benutzen nicht WhatsApp sondern WeChat, um sich Nachrichten zu schicken. Doch die App kann noch viel mehr. So ist es in China ganz normal, dass Einkäufe mit der Bezahlfunktion von WeChat abgewickelt werden, bei der an der Kasse einfach ein QR-Code gescannt wird. Bargeld ist aus dem Alltag verschwunden. In Peking sieht man gelegentlich sogar Bettler, die mit einem QR-Code um eine kleine Spende bitten.

WeChat ist eine Alleskönner-App, in der sich zahllose Mini-Programme auch anderer Anbieter abrufen lassen. Kinokarten können geordert, Flugtickets gebucht oder der nächste Termin beim Friseur arrangiert werden. Auch der Corona-Gesundheitscode lässt sich über die App abrufen, die wie alle sozialen Medien in China streng zensiert wird. Regierungskritische Inhalte werden gelöscht. Auch sind Filter im Einsatz, die verhindern, dass «sensible» Begriffe gesendet oder gesucht werden können.

Ex-Biathlet Rösch: Entwicklung um Olympia «ist eine Katastrophe»

ZHANGJIAKOU: Der frühere Biathlet Michael Rösch sieht die Sportlerinnen und Sportler als Leidtragende des Gigantismus rund um die Olympischen Spiele. «Letztendlich wollen alle, die dort hinfahren, nur Sport machen, während sich andere die Taschen vollhauen», sagte der 38 Jahre alte Sachse im Podcast «Laktatsachen» der Tageszeitung «Freie Presse». Es müssten eigentlich alle die Hand heben und sagen: Da machen wir nicht mit, sagte Rösch, der 2006 mit der deutschen Staffel in Turin Olympiasieger wurde und ergänzte: «Das kann sich aber auch wieder keiner leisten. Vor allem nicht der Sportler, der lange auf diesen Höhepunkt hintrainiert hat.»

Auch die Situation in China, dem Gastgeberland der am Freitag beginnenden Winterspiele, sieht Rösch sehr kritisch. «Während es in demokratischen Ländern auch ein Mitspracherecht der Bevölkerung bei der Bewerbung um solche Spiele gibt, wird in autoritären Ländern wie China einfach gesagt: Jetzt machen wir hier das Naturreservat weg, hier kommt eine Bobbahn hin», sagte Rösch, der in Peking auch als TV-Experte für Eurosport im Einsatz sein wird. Solch ein Verhalten könne aber nicht der Weg des Sports sein, betonte Rösch: «Die Entwicklung der Olympischen Spiele ist eine Katastrophe.»

Rodler Ludwig mit Bestzeit im Abschlusstraining - Loch Zweiter

YANQING: Die deutschen Rodler gehen optimistisch in ihren Einzel-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen an diesem Wochenende. Im Abschlusstraining am Freitag fuhr der Oberhofer Johannes Ludwig Bestzeit. «Die Anspannung und die Aufregung wird größer, das gehört aber dazu. Ich habe in St. Moritz gesehen, wenn man nicht hundertprozentig bei der Sache ist, können auch mal unerwartet Fehler passieren», sagte der Weltcup-Gesamtsieger, der beim Saisonfinale in St. Moritz im Finallauf patzte. Ludwig, der 2018 nach dem Patzer von Felix Loch in Pyeongchang auf Olympia-Rang drei fuhr, gilt nach insgesamt fünf Weltcupsiegen in diesem Winter als Topfavorit.

Der Berchtesgadener Loch fuhr im sechsten und letzten Trainingslauf die zweitbeste Zeit, nachdem er am Vortag die Bestzeit ins Eis zauberte. «Der Lauf hat gepasst, es wird Zeit, dass es los geht. Die Erfahrung ist wichtig, aber die Tagesform muss auch passen», sagte Loch, der «happy» an den Start geht. Am Samstag werden die ersten zwei von insgesamt vier Läufen ausgetragen. Die restlichen zwei am Sonntag.

Auf der mit 1583 Metern längsten Bahn der Welt - für Loch «schön, aber ein Protzwerk» - lässt es sich gut fahren, auch wenn die Kurven drucklos sind. Rodel-Idol Georg Hackl, der auch den Schlitten für Loch präpariert, sieht enorme Schwierigkeiten. «Wenn der Rodler den Druck nicht spürt, ist es schwer einzuschätzen, wo die sogenannten Druckpunkte sind. Das macht die Orientierung, die zeitliche, räumliche Zuordnung so schwer», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Eishockey-Training ohne vier Spieler - Aber Corona-Entwarnung

PEKING: Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat ohne vier Spieler am Freitag erstmals in Peking trainiert. Bei der ersten Einheit nach der Ankunft in der Olympia-Stadt am Donnerstag fehlten die Abwehrspieler Marcel Brandt und Korbinian Holzer, sowie die Stürmer Stefan Loibl und Daniel Pietta. Bei drei Spielern hatte es am Donnerstag nach der Anreise in China einen positiven Corona-Test gegeben. Die Nachtests fielen dann am Freitag indes negativ aus.

Ein Spieler aus dem 25-köpfigen Eishockey-Kader war zudem noch nicht mit nach Peking geflogen, da er nach einer Corona-Infektion in Deutschland noch nicht genügend negative Tests vorweisen konnte. Er soll am Samstag in Peking eintreffen. «Wir freuen uns, dass wir grünes Licht haben und loslegen können. Wir gehen davon aus, dass wir dann ab Samstag unseren Kader komplett hier haben», sagte Sportdirektor Christian Künast. Am Donnerstag startet Deutschland gegen Rekord-Olympiasieger Kanada ins Turnier.

«Ganz andere Situation»: Karl Geiger will keine Tournee-Vergleiche

ZHANGJIAKOU: Deutschlands Karl Geiger sieht nach seinem verpatzten ersten Olympia-Training keine Parallelen zur Ausgangslage bei der Vierschanzentournee. «Das ist eine komplett andere Situation als bei der Tournee. Die Schanzen sind komplett anders. Das ist jetzt auch eineinhalb Monate später. Es sind neue Tage, eine neue Schanze und neues Glück», sagte der 28 Jahre alte Allgäuer bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Bei der Tournee, die immer in Geigers Heimatort Oberstdorf beginnt, war der Deutsche als Topfavorit gestartet und musste mit jeder Menge Druck klar kommen.

Dass das Auftakttraining in Zhangjiakou misslang, wollte Geiger nicht überbewerten. «Ich kenne die Situation. Ich habe es auch schon oft genug gedreht bekommen, aber das ist eine Aufgabe und die ist nicht leicht», sagte er. Freudensprünge mache er «jetzt keine». Geiger hatte das Traditionsevent um den Jahreswechsel als Gesamtvierter abgeschlossen. Den Sieg sicherte sich Japans Ryoyu Kobayashi. Beim ersten Training der Winterspiele hatte der im Gesamtweltcup führende Geiger nach Versuchen auf 95, 96 und 96 Meter nur die Ränge 20, 21 und 22 belegt.

Olympia-Arzt Wolfarth nach Corona-Fällen: «Sicheres Umfeld» in Peking

PEKING: Trotz der Corona-Fälle im deutschen Team bei den Winterspielen in Peking attestiert Olympia-Arzt Bernd Wolfarth den Gastgebern, Athleten und Betreuern ein «sicheres Umfeld» zu bieten. «Das Konzept wird sehr gut durchgeführt. Es wird ein hohes Maß an Sicherheit geboten. Wir haben ein gutes Gefühl», sagte er am Freitag, nachdem zwei der sechs am Donnerstag bekanntgewordenen Corona-Fälle durch Nachtests bestätigt worden waren.

Die Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber mussten vorerst in die Corona-Quarantäne. Dagegen ergaben Nachtests bei vier weiteren zunächst positiv getesteten deutschen Athleten einen negativen Befund, wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte. Zuvor war der Eiskunstläufer Nolan Seegert corona-positiv getestet und ebenfalls isoliert worden.

«Den beiden Athleten geht es den Umständen gut», berichtete Wolfarth. Sie müssten weiter regelmäßige PCR-Tests machen. «Wir kümmern uns um die Athleten und versuchen, sie bestmöglich zu versorgen.» Ob Frenzel und Weber möglicherweise doch noch an den Start gehen könnten, hänge vom klinischen Verlauf der Infektion ab. «Das Playbook sieht eine Rückkehr ins Team zurück vor», erklärte er. «Ob sie in den Sport zurückkehren können, muss man abwarten. Am Ende gilt da auch: Safety first.»

Auch Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig hält das Hygienekonzept und das Vorgehen bei positiven Corona-Tests für effektiv. «Wir sind 14 Tage hier. Es zeigt sich, dass die Gegenmaßnahmen gegen das Coronavirus im Closed-Loop konsequent und erfolgreich sind», sagte er. «Wenn es uns gelingt, die Athleten gesund in diesen Closed-Loop zu bringen, haben wir große Chancen, dass es bei dem Status bleibt.» Fast alle Infektionen seien von außen bei der Einreise nach China hineingetragen worden.

Kuriosum beim Eishockey in Peking: Ende nach Torklau wiederholt

PEKING: Das Eishockey-Turnier der Frauen hat den Olympischen Winterspielen am ersten Vorrundentag eine kuriose Szene beschert. Am Ende der Partie zwischen Finnland und den USA hatten die Schiedsrichterinnen am Donnerstag in Peking einen korrekt erzielten Treffer der Finninnen nicht gegeben - und diesen Irrtum erst nach dem Studium der Videobilder nach der Partie erkannt. Als das Spiel bereits offiziell beendet war und die Mannschaften sich schon zum Handschlag auf dem Eis gegenüberstanden, entschieden die Unparteiischen, dass noch einmal zwei Minuten und 20 Sekunden nachgespielt werden müssten.

Die Finnin Susanna Tapani hatte 2:20 Minuten vor Schluss zum 2:5 getroffen, doch nach Meinung der Schiedsrichterinnen war der Puck nicht im Tor. Eine Fehlentscheidung, wie sich herausstellte. Eine Wende gelang Finnland in zwei Minuten nicht mehr, es blieb beim 2:5.

DOSB-Präsident Weikert will deutsche Athleten vor Ort anfeuern

PEKING: Der frühere Tischtennis-Weltverbandspräsident Thomas Weikert will auch als Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes nahe an den Athleten sein. «Mich hat man beim Tischtennis eher selten im VIP-Raum gesehen, nur wenn es Gespräche gab, dann ja», sagte der 60-jährige Familienanwalt der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe gerne bei den Athleten mitgefiebert, geschrien und sie positiv angefeuert. So werde ich es auch beim Wintersport halten.»

Bei den Winterspielen in Peking betritt er als Sportfunktionär Neuland. «Ein Wintersport-Fan am Fernsehen bin ich seit Jahren», sagte Weikert. «Aber ich kenne mich natürlich besser aus, wo und wie der Ball auf dem Tisch hüpft. Von Bob, Rodeln oder Skifahren habe er, was die Technik angeht, nicht die Ahnung: «Ich weiß aber schon Zeiten und Geschwindigkeiten einzuschätzen.»

Zu starker Wind: Zweites Abfahrts-Training bei Olympia verschoben

YANQING: Das für diesen Freitag angesetzte zweite Abfahrts-Training der Skirennfahrer bei den Olympischen Winterspielen ist um eine Stunde verschoben worden.

Grund sei «heftiger Wind», wie der Ski-Weltverband FIS mitteilte. Ursprünglich sollte das deutsche Alpin-Quintett um Romed Baumann und Andreas Sander ab 11.00 Uhr Ortszeit (4.00 Uhr MEZ) auf der Piste am Xiaohaituo Mountain in Yanqing trainieren. Die Jury verlegte den Start auf 12.00 Uhr (5.00 Uhr MEZ).

Ex-Sportfunktionärin Schenk: IOC muss bei Menschenrechten umdenken

PEKING: Die frühere Sportfunktionärin Sylvia Schenk fordert vom Internationalen Olympischen Komitee eine Kurskorrektur beim Thema Menschrechtsverletzungen, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückzugewinnen. «Da muss das IOC einen Weg finden, sonst zerreißt es den internationalen Sport und die olympische Bewegung», sagte die Frankfurter Anwältin im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Die Olympischen Spiele erreichten viele Menschen und könnten trotz aller Gegensätze ein Symbol für Gemeinsamkeiten sein. «Um glaubwürdig zu sein, darf man aber die Probleme nicht leugnen oder wie das IOC sagt: Wir haben damit nichts zu tun», meinte die Sportberaterin von Transparency International Deutschland.

Entscheidend sei, wie man es verhindere, politisch instrumentalisiert und durch Schweigen quasi zum Komplizen gemacht zu werden. «Das wird dem IOC im Moment vorgeworfen - im Fall der Tennisspielerin Peng Shuai und generell gegenüber China», sagte Schenk.

Sportreporter Potofski kehrt zum Radio zurück

BERLIN: Ulli Potofski kehrt zu seinen journalistischen Wurzeln zurück und arbeitet wieder für einen Radiosender. Der 69 Jahre alte Journalist moderiert nach Informationen der dpa von Montag an die Sendung «Startblock» bei Sportradio NRW. Das neue digitale Audioangebot von Sportradio Deutschland startet nach eigenen Angaben an diesem Freitag.

Potofski ist seit seinem Engagement bei der RTL-Sendung «Anpfiff» einer der bekanntesten deutschen Sportreporter. Der früher bei Radio Luxemburg und beim WDR tätige Journalist arbeitet derzeit auch noch beim Pay-TV-Sender Sky.

Belgierin Meylemans nach Corona-Odyssee: «Durch die Hölle und zurück»

PEKING: Die belgische Skeletonfahrerin Kim Meylemans hat sich nach ihrer Corona-Odyssee erneut mit einem emotionalen Auftritt zu Wort gemeldet und viel Unterstützung aus ihrem Heimatland erfahren. Sie sei «durch die Hölle und zurück und dann zurück in die Hölle» gegangen, sagte die 25 Jahre alte Athletin in einem Beitrag auf Instagram. Bei ihrer Ankunft vor Olympia in China war Meylemans positiv auf Corona getestet worden und nach einem aufwühlenden Tag schließlich ins olympische Dorf nach Yanqing gebracht worden.

Nach Meylemans' Ankunft und einem negativen Ergebnis war ein dritter Test wieder positiv, woraufhin sie in ein Quarantäne-Hotel kam. Nachdem sie am Mittwoch diese Unterbringung verlassen durfte, war sie zunächst an einen anderen Quarantäne-Ort gebracht worden. Inzwischen ist sie im olympischen Dorf in einem separaten Zimmer. Dort wird sie zweimal am Tag getestet und kann isoliert auf der Bahn trainieren. Bilder von ihrem Zimmer zeigte Meylemans in einem Video im Internet.

Sie dürfe ihr Zimmer nicht verlassen, alles sei abgeschlossen, erzählte sie. In dem Clip wurden auch Solidaritätsbekundungen von Sportlerinnen und Sportlern und anderer Prominenz aus Belgien gezeigt. Bereits ein erster Auftritt auf Instagram hatte für Aufsehen gesorgt, als Meylemans unter Tränen von ihren Erfahrungen berichtet und gesagt hatte: «Ich weiß nicht, ob ich es noch 14 Tage länger bei den Olympischen Spiele aushalten kann, wenn ich in Quarantäne bin.»

Ex-Biathlet Peiffer attackiert IOC-Präsident Bach: «Augenwischerei»

ZHANGJIAKOU: Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat scharfe Kritik am Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dessen Präsidenten Thomas Bach geübt. Der deutsche Top-Funktionär mache sich zum Komplizen eines Systems, das Menschenrechte nicht achte, sagte der 34-jährige Niedersachse im NDR-Interview. «Ich denke da an die Uiguren, an Hongkong und an die fehlende Meinungsfreiheit. Menschen, die sich frei äußern, oder Aktivisten werden mundtot gemacht. Und es gibt auch Leute, die verschwinden», sagte Peiffer, der nach seinem Rücktritt im Vorjahr nicht mehr aktiv bei den Winterspielen in Peking dabei ist. 2018 hatte er in Pyeongchang noch Gold im Sprint gewonnen.

Der frühere Weltmeister Peiffer sei schon «seit Längerem» enttäuscht vom IOC. «Thomas Bach argumentiert immer, die Olympischen Spiele seien unpolitisch. Das ist aus meiner Sicht Augenwischerei. Sport ist immer eng verzahnt mit der Politik», sagte Peiffer, der mittlerweile auch als Biathlon-Experte bei der ARD arbeitet.

DOSB-Sportchef Schimmelpfennig: «Norwegen Maß aller Dinge»

PEKING: DOSB-Leistungssportchef Dirk Schimmelpfennig hat keinen Zweifel, dass erneut Norwegen die Nummer eins im Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele in Peking sein wird. «Norwegen ist das Maß aller Dinge. Es ist die führende Wintersportnation», sagte der Chef de Mission der Deutschen Presse-Agentur. «Daran muss man sich in vielen Sportarten und Disziplinen orientieren.»

Das skandinavische Land hatte 2018 in Pyeongchang 39 Medaillen gewonnen. Deutschland folgte mit 31 Edelplaketten auf Platz zwei vor Kanada (29). China kam mit neun Medaillen auf den 16. Rang.

Schimmelpfennig erwartet vom Gastgeber der Peking-Spiele keinen Leistungsboom, sieht ihn aber in puncto Vorbereitung auf das Wintersportgroßereignis im eigenen Land besonders im Vorteil. «Die Chinesen haben beste Voraussetzungen, weil sie auf den olympischen Anlagen trainieren konnten, während andere Nationen dies wegen der Corona-Beschränkungen nicht wahrnehmen konnten», erklärte er.

Das werde auch für die deutschen Athleten und Athletinnen ein Problem sein, weil man die Beschaffenheit der olympischen Sportanlagen nicht so intensiv wie sonst vor Olympischen Spielen habe testen können. «Andererseits war China in vielen Sportarten bisher noch ein Stück von der Weltspitze entfernt. Deshalb wird es spannend, in Peking zu sehen, wie sie sich entwickelt haben und vor Ort präsentieren können», meinte Schimmelpfennig.

Künstler Ai Weiwei: IOC hat Geist der Olympischen Spiele verloren

PEKING: Der chinesische Künstler Ai Weiwei hält einen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking für sinnlos und hat heftige Kritik am IOC geübt. «Heute bieten viele Länder, darunter die Vereinigten Staaten und europäische Länder, einen diplomatischen Boykott der Nichtteilnahme an. Ich persönlich halte diesen politischen Boykott für sinnlos», sagte er im ZDF-«heute journal».

China sei «mittlerweile so selbstbewusst, dass es davor keine Angst hat, eine Schwächung wegen des Boykotts nicht zeigen wird», sagte der 64-Jährige. Der Westen sei nicht in der Lage gewesen, eine bessere Lösung zu finden, um mit China über wirtschaftliche oder politische Abkommen zu verhandeln. «Der Boykott wird damit auf eine oberflächliche Geste reduziert», sagte der im portugiesischen Exil lebende Künstler und Kritiker der Kommunistischen Partei Chinas.

Das Internationale Olympische Komitee benutze «den Sport in hohem Maße für die Sportveranstaltungen eines autoritären Staates». Während die Regierung in China das Volk «skrupellos unterdrückt» und die Spiele «zu einem parteiinternen Fest für das Regime macht, hat das IOC das nie kritisiert. Das IOC strebt stets nach höheren Profiten und hat dabei den Geist der Olympischen Spiele verloren», sagte Ai.

China steht unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit Uiguren und Tibetern, wegen der Drohungen gegen Taiwan oder der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong in der Kritik.

Sportausschuss-Chef Ullrich: Mehr Beachtung und Geld für die Athleten

BERLIN: Der Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Frank Ullrich, hat sich für eine höhere Wertschätzung und bessere Bezahlung von Sportlerinnen und Sportlern ausgesprochen. «Die Olympischen Spiele gehören den Athleten und Athletinnen», sagte der Biathlon-Olympiasieger von 1980 dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Peking an diesem Freitag. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) hinter ihnen stehe und sie in schwierigen Situationen schütze.

«Jahr für Jahr trainiert man darauf hin, seinen olympischen Traum zu verwirklichen. Jede Karriere ist endlich», sagte der 64 Jahre alte SPD-Politiker. Die Zukunftsaufgabe des IOC bestehe darin, «Grenzen aufzuzeigen, wie groß die Spiele sein dürfen und sollen».

Ullrich will sich für eine höhere Wertschätzung der Spitzensportlerinnen und -sportler einsetzen, «sei es in Form von einer gerechten Prämienerhöhung mit Augenmaß oder zusätzlichen Rentenpunkten». Die Deutsche Sporthilfe zahlt derzeit 20.000 Euro für einen Olympiasieg, 15.000 Euro für eine Silber- und 10.000 Euro für eine Bronzemedaille.

Eiskunstläuferin Hase optimistisch nach Corona-Pech: «Guter Dinge»

PEKING: Deutschlands beste Paarläufer geben die Hoffnung auf einen Olympia-Start nach dem positiven Corona-Test von Nolan Seegert in Peking nicht auf. «Es wird besser von Tag zu Tag. Der erste Schock ist verdaut», sagte Partnerin Minerva Hase am Freitag nach dem Training. Als Kontaktperson von Seegert darf sie nur allein trainieren. «Wir sind guter Dinge, dass wir noch laufen können», sagte die 22-jährige Berlinerin. Beim Teamwettbewerb, dem Auftakt der Eiskunstlauf-Wettbewerbe bei den Winterspielen, konnte sie zuschauen, wenn auch separiert von allen anderen.

«Nolan geht es gut, er ist immer noch symptomfrei», berichte Hase, die mit ihm im Januar EM-Achte in Tallinn geworden war. «Wir beide finden wieder zu den positiven Gedanken zurück. Er versucht alles mit ein bisschen Humor zu nehmen und alles, um fit zu bleiben: «Viel Platz hat er aber nicht dafür.»

Beide würden einander täglich nicht nur mailen. «Nolan schickt mir auch seine PCR-Testergebnisse. Es ist für ihn alles ganz okay», sagte Hase. «Wir haben Glück gehabt, dass er ganz am Anfang positiv war. Final wissen wir aber noch nicht, ob wir starten dürfen», sagte Hase. Bis zum Kurzprogramm der Paare ist noch bis zum 18. Februar Zeit. Einen Tag später folgt die Kür.

Umfrage: Zwei Drittel finden Olympia-Vergabe nach China falsch

PEKING: Kurz vor der Eröffnungsfeier lehnen zwei Drittel der Deutschen einer Umfrage zufolge die Vergabe der Olympischen Winterspiele nach China ab. 66 Prozent der Befragten bezeichneten die Entscheidung rückblickend als falsch, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend hervorgeht. 15 Prozent finden die Vergabe dagegen richtig. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) gab an, dass sich ihre Sicht auf die Olympischen Spiele über die Jahre insgesamt eher verschlechtert hat. 68 Prozent kritisieren die politischen Verhältnisse vor Ort. 17 Prozent halten die Vergabe an China rückblickend wegen der Umwelteingriffe beim Sportstättenbau, 8 Prozent wegen der in China geltenden Corona-Regeln für falsch.

Wieder Corona-Fall bei der ARD: Moderator Antwerpes fällt aus

BERLIN: Sportschau-Moderator Michael Antwerpes ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und kann deshalb nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Peking fliegen. Das teilte der Fernsehsender ARD am Donnerstagabend mit. Antwerpes war an einer gemeinsamen Außenposition von ARD und ZDF im Internationalen Broadcastcenter (IBC) in den Bergen als Hauptmoderator vorgesehen. Für ihn springt laut Mitteilung nun Markus Othmer ein.

Eriksen-Debüt für Brentford noch nicht absehbar

LONDON: Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen muss nach seinem Wechsel in die Premier League noch auf sein Comeback warten. «Es ist schwer zu sagen, wann er so weit sein wird», sagte Trainer Thomas Frank von Eriksens neuem Club FC Brentford am Donnerstag in London. Er hoffe auf wenige Wochen, «aber ich weiß es nicht», sagte der Däne. Er könne mehr sagen, wenn er Eriksen erstmals im Training gesehen habe. Der 29-Jährige wird am Sonntag in London erwartet und soll am Montag erstmals mit dem Team trainieren.

Tennis-Olympiasieger Zverev erreicht Viertelfinale in Montpellier

MONTPELLIER: Elf Tage nach seinem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open hat Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev auf der ATP-Tour wieder einen Sieg gefeiert. Der 24-Jährige gewann am Donnerstagabend beim ATP-Turnier in Montpellier sein Achtelfinalmatch gegen den Amerikaner Mackenzie McDonald mit 6:2, 7:6 (7:5). Nach 1:19 Stunden hatte der Favorit die nächste Runde erreicht. Im Viertelfinale trifft der an Nummer 1 gesetzte Zverev auf den Franzosen Adrian Mannarino. Das Hartplatzturnier in Südfrankreich ist mit 490.990 Euro dotiert.