Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Rodel-Olympiasieger Loch für diplomatischen Boykott der Peking-Spiele

BERLIN: Nach Meinung des dreimaligen Rodel-Olympiasiegers Felix Loch sollte sich Deutschland dem diplomatischen Boykott einiger westlicher Länder wie den USA oder Großbritannien bei den Winterspielen in Peking anschließen. «Der politische Boykott ist definitiv richtig. Ich würde es auch begrüßen, wenn Deutschland genauso mitmacht», sagte Loch in den ARD-«Tagesthemen». Dies könne nicht die Aufgabe der Sportler sein. Er sei dagegen, «uns Athleten den Schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen: 'Ihr müsst einen Boykott machen, damit sich dort was ändert», sagte Loch.

Die USA haben schon vor Wochen angekündigt, keine offiziellen Vertreter zu den Spielen vom 4. bis 20. Februar nach China zu entsenden. Australien, Kanada, Großbritannien und Neuseeland schlossen sich an. Hintergrund ist vor allem die Menschenrechtslage in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt. Die Führung in Peking steht wegen ihres Umgangs mit den muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang und den Tibetern in der Kritik, aber auch wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong oder Drohungen gegen Taiwan. Die EU ringt dagegen noch um eine gemeinsame Haltung.

Laut Loch hätten die Spiele gar nicht nach Peking vergeben werden dürfen. Schon da habe man gesehen, «dass sich nichts verändert beim Thema Menschenrechte». Deswegen sei es von vornherein klar gewesen, «dass das ein bisschen schwierig» werde. Die Corona-Pandemie mit den strengen Maßnahmen in China mache die ganze Sache nicht einfacher.

Ex-Boxer Axel Schulz steckt in Schaf-Kostüm bei «The Masked Dancer»

KÖLN: Muckis und Määäh: Der ehemalige Boxer Axel Schulz ist als Schaf in der ProSieben-Show «The Masked Dancer» enttarnt worden. Der 53-Jährige erhielt am Donnerstagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste daher seine Maske ablegen, unter der er lange unerkannt in der Sendung Tänze gezeigt hatte. «Das Geile ist, dass du darunter Faxen machen kannst», fasste Schulz die Vorzüge des latent dämlich dreinblickenden Tieres zusammen, das er verkörpert hatte.

Tatsächlich überzeugte das Schaf vor allem durch seine Komik. Über die tänzerischen Qualitäten hatte die Jury - als Schulz noch nicht enttarnt war - teils niederschmetternde Urteile abgegeben. «Das Schaf sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es beim Sportunterricht immer als letztes gewählt worden», sagte Moderatorin Johanna Klum, die die Darbietung zudem «ein Tanz-Vermeidungsprogramm» nannte. Auch Moderator Steven Gätjen stellte fest, dass das Schaf auf dem Tanzparkett «begrenzt talentiert» sei.

Schulz nahm das mit viel Humor. «Meine Tanzlehrerin, die ist glaub' ich durchgedreht. Weil: Du musst ja die Schritte können», sagte er. «Und ich kann so eine Scheiße nicht.» Bei der Show habe er auch eigentlich mitgemacht, weil er das Tanzen habe lernen wollen. «Aber hat nicht geklappt.» Glücklich war er dennoch.

Der Ex-Profiboxer flog als zweiter Promi aus der Sendung. In der vergangenen Woche war Sängerin Ute Lemper als Glühwürmchen enttarnt worden. In der Show verbergen sich Prominente unter üppiger Verkleidung. Jury und Zuschauer versuchen, anhand ihrer Tänze und mit Hilfe von Indizien ihre wahre Identität zu erraten.

Trotz Überzahl nach Xhaka-Rot: Liverpool nur 0:0 gegen Arsenal

LIVERPOOL: Trotz mehr als einstündiger Überzahl ist der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp nicht über ein 0:0 gegen den FC Arsenal im Halbfinal-Hinspiel des englischen Fußball-Ligapokals hinausgekommen. Die Entscheidung fällt nun im Rückspiel am 20. Januar, wer im Finale auf den FC Chelsea trifft. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel hatte sich mit 2:0 und 1:0 gegen Tottenham Hotspur durchgesetzt. An der Anfield Road war Liverpool die klar bessere Mannschaft, zumal der Ex-Gladbacher Granit Xhaka wegen einer Notbremse bereits in der 24. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Die Gastgeber konnten den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

Spanischer Supercup: Bilbao wieder im Endspiel - nun gegen Real

RIAD: Titelverteidiger Athletic Bilbao hat erneut das Finale im spanischen Supercup erreicht und trifft dort am Sonntag auf Rekordmeister Real Madrid. Die Basken siegten am Donnerstag im saudi-arabischen Riad gegen Ligarivale Atlético Madrid 2:1 (0:0). Yeray (77.) und Nico Williams (81.) drehten mit einem Doppelschlag das Spiel, nachdem Atlético durch ein Eigentor von Unai Simon (62.) in Führung gegangen war. Real Madrid hatte sich am Mittwoch im Clasico mit 3:2 nach Verlängerung gegen den FC Barcelona durchgesetzt.

Berliner Paar Hase/Seegert rutschen ab - drei Medaillen an Russland

TALLINN: Einen dreifachen Erfolg haben Russlands Paarläufer bei der Eiskunstlauf-EM in Tallinn/Estland gefeiert. Die Weltmeister Anastasia Mischina/Aleksander Gallimow gewannen am Donnerstag in der Kür mit 239,82 Punkten die Goldmedaille. Zweite wurden Jewgenia Tarassowa/Wladimir Morosow mit 236,43 Punkten vor den entthronten Titelverteidigern Aleksandra Boikowa/Dimitri Koslowski (227,23). Groß war die Enttäuschung bei den deutschen Meistern Minerva Hase/Nolan Seegert. Die EM-Fünften von 2020 aus Berlin fielen nach einem verpatzten Auftritt mit 168,75 Punkten noch auf den achten Platz zurück. Annika Hocke/Robert Kunkel (Berlin) blieben mit 156,55 Zählern auf den 13. Rang.

78:83 gegen Monaco: Euroleague-Rückschlag für Bayerns Basketballer

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat in der Basketball-Euroleague einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs einstecken müssen. Gegen die AS Monaco verlor der Bundesligist am Donnerstagabend mit 78:83 (35:40) und bleibt nach der vierten Niederlage aus den vergangenen fünf Begegnungen mit einer Bilanz von 8:11-Siegen in der Tabelle auf Rang elf. Die besten acht Clubs qualifizieren sich nach 34 Partien für die begehrte K.o.-Runde.

Überraschung zum Start der Handball-EM - Top-Favoriten siegen

BRATISLAVA: Die Top-Favoriten der Handball-Europameisterschaft sind erfolgreich ins Turnier gestartet. Titelverteidiger Spanien setzte sich am Donnerstagabend in Bratislava mit 28:26 (14:11) gegen Tschechien durch. Auch Olympiasieger Frankreich, Weltmeister Dänemark, Rekord-Europameister Schweden sowie Norwegen schafften zum Auftakt Siege. Co-Gastgeber Ungarn musste dagegen gleich im ersten Spiel vor mehr als 20.000 Zuschauern in Budapest eine überraschende Niederlage hinnehmen.

DEL: Auch ERC Ingolstadt nach Omikron-Fällen in Quarantäne

INGOLSTADT: In der Deutschen Eishockey Liga muss das nächste Team in eine Quarantäne. Nach mehreren Corona-Fällen mit der Omikron-Variante beim ERC Ingolstadt fallen die kommenden beiden DEL-Partien des Vereins aus. Die gesamte Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam muss sich auf Anordnung des Gesundheitsamts in die Selbst-Isolation begeben. Wie die Oberbayern am Donnerstag mitteilten, können die für Freitag gegen die Adler Mannheim und die für Sonntag bei den Schwenninger Wild Wings angesetzten DEL-Spiele nicht stattfinden. Über Nachholtermine will der ERC in Abstimmung mit der DEL «zeitnah informieren».

UN-Generalsekretär reist zur Olympia-Eröffnungsfeier nach Peking

NEW YORK: UN-Generalsekretär António Guterres reist zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele nach Peking. Das kündigte der Portugiese am Donnerstag in New York an. «Zunächst einmal sind die Olympischen Spiele ein äußerst wichtiges Ereignis, und es ist ein Event, das die Rolle des Sports symbolisiert, Menschen zusammenzubringen und den Frieden zu fördern», sagte Guterres. Er beabsichtige daher «ohne politische Dimension» bei der Eröffnungsfeier am 4. Februar anwesend zu sein, «mit der Botschaft, dass Olympische Spiele ein Instrument für den Frieden in der Welt sein müssen».

Fia nach Formel-1-Eklat: Safety-Car-Einsatz auf Prüfstand

PARIS: Im Zuge der Diskussion um das brisante Formel-1-Finale im vergangenen Jahr wird sich der Sportbeirat des Internationalen Automobilverbandes (Fia) am kommenden Mittwoch mit dem Einsatz des Safety Cars beschäftigen. Zudem beauftragte der neue Fia-Präsident Mohammed Ben Sulayem den Sport-Generalsekretär Peter Bayer mit Vorschlägen zu einer neuen Formel-1-Struktur des Verbandes, wie die Fia am Donnerstag per Twitter mitteilte.

Medien: NFL-Club Houston Texans trennt sich von Trainer Culley

HOUSTON: Die Houston Texans haben sich nach Angaben von US-Medien nach nur einer Saison von ihrem Trainer David Culley getrennt. In der National Football League ist damit derzeit nur noch ein Afroamerikaner Chefcoach eines der 32 Teams. Culley war bei den Texans während seiner ganzen Amtszeit von Problemen auf der Quarterback-Position betroffen. Die Texans verloren 13 ihrer 17 Saisonspiele. Über die Entlassung berichtete neben der Nachrichtenagentur AP auch ESPN.