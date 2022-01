Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Nordkorea sieht hinter Olympia-Ausschluss feindselige Kräfte

SEOUL: Nordkorea sieht den Grund für seinen Ausschluss von den Olympischen Winterspielen in Peking im Verhalten feindlich gesinnter Mächte. «Wir können nicht an den Olympischen Spielen wegen der Machenschaften feindseliger Kräfte und der weltweiten Pandemie teilnehmen», berichteten die Staatsmedien am Freitag unter Berufung auf ein Schreiben des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) für Nordkorea und des Sportministeriums. Der Brief sei unter anderem an das NOK Chinas übermittelt worden.

Das weithin abgeschottete Nordkorea ist laut Beschluss des Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vom vergangenen September bis Ende 2022 aus der olympischen Gemeinschaft ausgeschlossen. Die Exekutive des IOC hatte dem Land vorgeworfen, gegen die olympische Charta verstoßen zu haben, weil es einseitig entschieden habe, keine Athleten zu den Sommerspielen in Tokio zu schicken. Nordkorea sei vor den Konsequenzen einer Nicht-Teilnahme in Tokio gewarnt worden, hieß es damals. Seine Entscheidung zum Olympia-Verzicht hatte Nordkorea Ende März mit den Folgen der Corona-Pandemie begründet.

Aus dem von den nordkoreanischen Medien zitierten Brief ging nicht hervor, wer mit den «feindseligen Kräften» gemeint ist. Demnach wurden jedoch die USA für ihren diplomatischen Boykott der Spiele in Peking kritisiert. Nordkorea warf den USA «und ihren Vasallen» vor, «immer unverhüllter in ihren gegen China gerichteten Aktionen» zu werden. Zugleich äußerte sich Nordkorea in dem Brief solidarisch mit den chinesischen Olympia-Gastgebern. Die Vorbereitungen zu den Spielen seien dank der Bemühungen der Regierung und der Bevölkerung und trotz der Pandemie zufriedenstellend gewesen.

Der Brief war zudem an die Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele und der Winter-Paralympics adressiert. Im Anschluss an die Olympischen Spiele im Februar finden die Paralympischen Spiele im März statt.

«Tages-Anzeiger»: Djokovic sollte Ausweisung akzeptieren

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Freitag den Streit um die Anreise des ungeimpften Tennisstars Novak Djokovic zu den Australian Open:

«Auf dem Platz ist der neunfache Melbourne-Sieger zurzeit kaum zu schlagen, aber in der australischen Regierung fand er seinen Meister. Dass ihre Grenzbehörde seine angebliche Ausnahmebewilligung zur Impfbefreiung nicht akzeptierte und sein Visum annullierte, ist eine Machtdemonstration: Vor dem Gesetz sind in Australien alle gleich. (...) Die Dokumente, mit denen Djokovic seine Einreise legitimieren wollte, sollen völlig ungenügend gewesen sein. Deshalb stehen auch die Organisatoren des Turniers sowie die Behörden des Bundesstaates Victoria in einem schiefen Licht.

Die Causa erweckt den Eindruck einer Zwängerei, ja sogar Mauschelei, um die Nummer 1 an den Start zu holen. Die Empörung weltweit, besonders aber in Australiens Bevölkerung dürfte die Härte der Regierung noch verstärkt haben. An dieser dürfte - ja darf - sich nichts mehr ändern, sonst drohen Tumulte am Grand-Slam-Turnier, und es gibt noch mehr Verlierer. Verlierer in einem unwürdigen Schauspiel, das Djokovic beenden könnte, indem er seine Ausweisung akzeptiert.»

«Willkür»: Alpinchef Maier sorgt sich um Corona-Tests bei Olympia

STUTTGART: Der Alpin-Direktor des Deutschen Skiverbandes, Wolfgang Maier, blickt mit Sorge auf die anstehenden Corona-Tests bei den Olympischen Spielen in Peking. «Ich finde es verantwortungslos, uns unter den aktuellen Bedingungen dort hinzuschicken», sagte der 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe schon im Herbst gefordert, dass klare Regelungen her müssen, ab welchem CT-Wert ein Test als positiv oder negativ bewertet wird. Aber wir erhalten hierzu keinerlei Informationen. Du bist bei den täglichen Tests vor Ort dann quasi einer Willkür ausgesetzt.»

Die Winterspiele finden vom 4. bis 20. Februar statt, die Quarantänemaßnahmen gelten bei dem Event in China als besonders strikt.

Nicht nur im alpinen Ski-Weltcup hatten sich die Corona-Fälle zuletzt gehäuft. Unter anderen mussten Ausnahmefahrerin Mikaela Shiffrin (USA) sowie die Weltmeisterinnen Lara Gut-Behrami (Schweiz) und Katharina Liensberger (Österreich) wegen positiver Befunde aussetzen. Bei den beiden Technikrennen der Damen am kommenden Wochenende im slowenischen Kranjska Gora fehlt die deutsche Athletin Jessica Hilzinger wegen eines positiven Tests.

«Wenn ich mir die steigende Anzahl der Fälle ansehe, glaube ich, dass es bei Olympia ein ausgedünntes Feld gibt», sagte Maier. Chancen, dem entgegenwirken zu können, sieht er nicht. «Erst wurden wir alle 72 Stunden getestet, inzwischen alle 48 Stunden. Dazu machen wir interne Schnelltests. Wir versuchen, alles so engmaschig wie möglich zu halten. Ich wüsste nicht, wie man es anders machen sollte.»

New York Times übernimmt «The Athletic» für 550 Millionen Dollar

NEW YORK: Der US-Medienkonzern New York Times Company will sein Digitalgeschäft mit dem Kauf des Online-Sportmagazins «The Athletic» verstärken. Der Verlag hinter der traditionsreichen Tageszeitung «New York Times» zahlt für die Übernahme 550 Millionen Dollar (487 Mio Euro) in bar, wie er am Donnerstag mitteilte. «The Athletic» wurde 2016 gegründet und verfolgt bislang ein striktes Abo-Modell mit konsequenter Bezahlschranke ohne Werbeanzeigen.

Zuletzt hatte die in San Francisco ansässige Web-Plattform nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Kunden und über 450 Mitarbeiter. «The Athletic» covert weltweit über 200 Sportclubs und -teams und setzt dabei auch stark auf Podcasts. Die Übernahme soll noch im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Der Zukauf soll im Verlag als selbstständige Tochter erhalten bleiben, die ihren eigenen Weg geht. Die Gründer Alex Mather und Adam Hansmann bleiben an Bord.

Kobayashi-Triumph ohne Vierfachcoup - Geiger belegt dritten Rang

BISCHOFSHOFEN: Japans Gesamtsieger Ryoyu Kobayashi hat den erneuten Vierfachsieg bei der Vierschanzentournee verpasst. Der 25-Jährige sprang nach drei Siegen am Donnerstag in Bischofshofen nur auf Rang fünf und scheiterte damit am historischen zweiten Vierfachsieg, den vor ihm noch nie jemand geschafft hat. Stattdessen siegte zum Abschluss der 70. Ausgabe des Traditionsevents der Österreicher Daniel Huber vor Norwegens Halvor Egner Granerud und Karl Geiger, der seine Halbzeitführung noch abgab. In der Tournee-Gesamtwertung hängte Kobayashi alle ab. Der Norweger Marius Lindvik wurde Zweiter, Granerud Dritter. Geiger belegte Rang vier.

Nach Corona-Infektion: Kerber mit Verspätung nach Australien

MELBOURNE: Angelique Kerber wird ohne Matchpraxis an den Australian Open teilnehmen. Wegen einer Corona-Infektion während der Vorbereitung reist Deutschlands beste Tennisspielerin erst an diesem Freitag nach Melbourne, wo am 17. Januar das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt. Ihre geplante Teilnahme am WTA-Turnier in Sydney in der kommenden Woche sagte die einstige Nummer eins der Welt ab. «Ich bin enttäuscht, dass ich das WTA-Event in Sydney verpasse, aber nachdem ich letzten Monat positiv auf Covid-19 getestet wurde, musste ich meinen Plan wegen der Quarantäne-Zeit anpassen», schrieb die 33 Jahre alte Kielerin am Donnerstag bei Instagram.

Torsten Burmester wird Vorstandsvorsitzender des DOSB

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund ist bei der Suche nach einem hauptamtlichen Vorstandsvorsitzenden schnell fündig geworden. Wie der DOSB am Donnerstag mitteilte, wird Torsten Burmester am 1. Februar die Geschäfte übernehmen. Der 58 Jahre alte Kölner ist Generalsekretär des Deutschen Behindertenverbandes und soll die Nachfolge der zurückgetretenen Veronika Rücker antreten. Sie hatte vier Jahre den Vorstandsvorsitz inne.

Wolfsburger Eishockey-Team in Isolation - DEL-Spiele verschoben

WOLFSBURG: Aufgrund einiger Corona-Fälle im Team des Eishockey-Clubs Grizzlys Wolfsburg muss die gesamte Mannschaft in häusliche Isolation. Damit müssen die Spiele in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Krefeld Pinguine am Freitag und bei den Augsburger Panthern am Sonntag verschoben werden. Das teilten die Wolfsburger am Donnerstag mit.

EHF passt Hygienekonzept für Handball-EM an: Kürzere Quarantänezeit

WIEN: Die Europäische Handball-Föderation hat auf die zunehmenden Corona-Fälle bei den EM-Teilnehmern reagiert und die verpflichtende Quarantäne positiv getesteter Spieler deutlich verkürzt. Betroffene Spieler dürfen demnach bereits fünf Tage nach einer Infektion bei Nachweis eines negativen PCR-Tests zum Turnier vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei reisen. Ursprünglich betrug die Quarantänezeit zwei Wochen.

Nach Eklat: Tampa Bay Buccaneers trennen sich von Antonio Brown

TAMPA BAY: NFL-Champion Tampa Bay Buccaneers hat sich nun auch offiziell von Skandalprofi Antonio Brown getrennt. Der Vertrag mit Brown wurde mit sofortiger Wirkung gekündigt, wie die Franchise am Donnerstag mitteilte. Der Football-Spieler hatte im Duell bei den New York Jets mit seinem unbeherrschten Abgang während des Spiels für Aufsehen gesorgt, als der Wide Receiver im dritten Viertel sein Trikot auszog und das Spielfeld verließ.

Elf Corona-Fälle bei Alba - Braunschweig-Spiel wird verlegt

BERLIN: Nach elf Corona-Fällen bei Alba Berlin wird das für Sonntag geplante Bundesliga-Spiel des deutschen Basketball-Meisters bei den Löwen Braunschweig verlegt. «Die BBL hat den Antrag auf Spielverlegung genehmigt und wird zeitnah einen Nachholtermin bekannt geben», hieß es am Donnerstag von Alba. Nur wenige Minuten zuvor hatten die Berliner über das ganze Ausmaß ihres am Vortag publik gemachten Corona-Ausbruchs berichtet.

PSG-Fußballprofis Draxler und Di Maria mit Coronavirus infiziert

BERLIN: Mit Julian Draxler und Angel Di Maria hat Paris Saint-Germain die nächsten Corona-Fälle in seinem Team. Die beiden Fußball-Profis seien am Donnerstagmorgen positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich nun in häuslicher Isolation, wie der französische Spitzenclub am Donnerstagabend mitteilte. Zuvor waren bereits Superstar Lionel Messi, der Ex-Bayern-Profi Juan Bernat, Nathan Bitumazala, Sergio Rico und Danilo Pereira positiv auf das Virus getestet worden.

USA zahlt zurückgehaltenen Beitrag an Welt-Anti-Doping-Agentur

MONTREAL: Die Welt-Anti-Doping-Agentur erhält einen noch ausstehenden Millionen-Dollar-Teilbeitrag der USA für das Jahr 2021. Dies teilte die Wada am Donnerstag mit. Die amerikanische Nationale Drogenkontrollbehörde (ONDCP) hatte wegen Kritik an ungenügenden Reformen der Weltagentur und ihrem Umgang mit Russland nach Aufdeckung des Dopingskandals fast die Hälfte des Betrages für das vergangene Jahr von rund 1,3 Millionen Dollar zurückgehalten. Insgesamt unterstützt die USA die Wada-Arbeit mit etwa 2,9 Millionen Dollar. Damit sind die USA Hauptbeitragszahler der Wada.