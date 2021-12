Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 31.12.21 | Überblick

Ex-Radstar Ullrich: «Bin dem Tod mal wieder entronnen»

BERLIN: Der frühere Radstar Jan Ullrich hat sich nach einem Krankenhaus-Aufenthalt erstmals öffentlich zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Der Tour-de-France-Sieger von 1997 sagte der «Bild»-Zeitung: «Ich hatte eine Thrombose und eine sehr schwere Blutvergiftung. Ich bin dem Tod mal wieder entronnen! Um mit allen Spekulationen aufzuräumen: Ich habe zu Beginn der Behandlung einen Drogen-Test gemacht - und der war natürlich negativ!»

Im Herbst 2018 hatte Ullrich in einer Stellungnahme Drogenprobleme eingeräumt und sich nach eigenen Angaben einer Behandlung unterzogen. Vor wenigen Monaten gewährte er dann im Beisein seines früheren Rivalen Lance Armstrong tiefe Einblicke in die wohl schwierigste Phase seines Lebens. «Du kennst meine Geschichte, vor drei Jahren ging es mir richtig schlecht. Du hast mich besucht und ich war auf demselben Weg wie Marco Pantani - fast tot», sagte Ullrich damals auf Mallorca im Beisein von Armstrong sowie dessen einstigem Teamkollegen George Hincapie und Teamchef Johan Bruyneel in Armstrongs Podcast «The Move».

Auch diesmal bedankte sich Ullrich bei Armstrong: «Er war als Erster bei mir in Mexiko, hat mir sehr geholfen. Ich danke ihm sehr, wie auch dem Rest meines Teams.» Der 48-Jährige sagte außerdem: «Große Probleme hat mir zuletzt auch der Rücken bereitet, drei oder vier Bandscheiben sind mittlerweile komplett abgerubbelt.» Früher sei er 1,83 Meter groß gewesen, «jetzt sind es nur 1,81».

Medienbericht: Aus für Fußball-Trainer Kovac in Monaco

MONACO: Der frühere Bayern-Trainer Niko Kovac ist einem Medienbericht zufolge beim Fußball-Club AS Monaco als Cheftrainer beurlaubt worden. Die Verantwortlichen des französischen Erstligisten hätten dem 50 Jahre alten Kroaten am Donnerstag mitgeteilt, dass er nicht mehr länger für das Team zuständig sei, schrieb die Zeitung «L'Équipe». Kovac habe demnach nicht besonders überrascht von der Entscheidung, aber getroffen gewirkt. Eine offizielle Bestätigung des Clubs für die Trennung stand zunächst allerdings noch aus.

Ex-Champion Anderson bei Darts-WM auf Kurs - 4:3-Sieg gegen Cross

LONDON: Der schottische Vorjahresfinalist Gary Anderson nimmt bei der Darts-WM in London Kurs auf seinen dritten Titel. Am späten Donnerstagabend entschied der 51-Jährige das Duell der ehemaligen Champions gegen Englands Rob Cross mit 4:3 für sich und steht nun im Viertelfinale. Dort bekommt es Anderson mit dem Engländer Luke Humphries zu tun, er wird die Begegnung als Favorit in Angriff nehmen. Gegen Cross, immerhin Weltmeister von 2018, hatte der Schotte im Alexandra Palace im ersten Satz Probleme. Danach drehte er auf und gewann am Ende im entscheidenden Satz.

Franzose Vachier-Lagrave ist Blitzschach-Weltmeister

WARSCHAU: Der Franzose Maxime Vachier-Lagrave ist der neue Weltmeister im Blitzschach. Der 31-Jährige setzte sich am Donnerstag in Warschau in dem von Covid-Fällen überschatteten Turnier in einer dritten Stichpartie gegen Jan-Krzysztof Duda durch. Duda hatte im Sommer den Weltcup gewonnen und sich als erster Pole für das Kandidatenturnier qualifiziert.

Göttingen überrascht weiter: Basketball-Bundesligist siegt in Ulm

NEU-ULM: Die BG Göttingen überrascht weiter in der Basketball-Bundesliga. Die Niedersachsen gewannen am Donnerstag zum Jahresabschluss bei ratiopharm Ulm in letzter Sekunde mit 88:86 (43:39) und stehen mit einer Bilanz von 9:3-Siegen in der Tabelle auf Platz drei. Für Ulm (8:5) endete dagegen nach zuvor vier Siegen in Serie der Positivlauf. Die Hakro Merlins Crailsheim (9:5) machten durch einen 92:82 (50:41)-Erfolg bei den Niners Chemnitz (8:5) in der Tabelle einen großen Sprung auf Platz vier.

Nach Wirbel um Gross und 4:1-Führung: Adler Mannheim verlieren

BIETIGHEIM-BISSINGEN: Nach dem Wirbel um Trainer Pavel Gross haben die ersatzgeschwächten Adler Mannheim eine unerwartete Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert. Eine Drei-Tore-Führung verspielte der klare Favorit am Donnerstagabend bei Aufsteiger Bietigheim Steelers und verlor mit 4:5 (1:1, 3:0, 0:4). Gross hatte jüngst verständnislos darauf reagiert, Thomas Larkin nicht einsetzen zu können. Im Umfeld des Verteidigers hatte es einen Omikron-Verdachtsfall gegeben. «Als Trainer der Adler Mannheim Pressekonferenzen des Arbeitgebers zu missbrauchen, um persönliche Meinungen kundzutun, die Interpretationsspielraum zulassen, ist respektlos und gefährlich», hatte Gesellschafter Daniel Hopp daraufhin dem «Mannheimer Morgen» (Donnerstag) gesagt.