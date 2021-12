Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Skispringer Geiger: Protest gegen China bei Olympia fehl am Platz

OBERSTDORF: Der deutsche Skispringer und Medaillenanwärter Karl Geiger hält die Olympischen Winterspiele in Peking für das falsche Forum, um Kritik an China und seiner Politik zu üben. Es gehe bei den Spielen ab dem 4. Februar um Sport und nicht um Politik, sagte der 28 Jahre alte Oberstdorfer in einem Interview der «Augsburger Allgemeinen» (Freitag). Die politischen Fragen hätten bei der Vergabe an China geklärt werden müssen.

«Wir Aktiven können nicht ausbaden, was die Politik versäumt hat. Es gibt ohne Zweifel Dinge und Entwicklungen in China, die fragwürdig sind. Aber der Protest dagegen ist bei Olympia fehl am Platz», sagte Geiger. Für die Sportler gehe es um faire Wettkämpfe und den Kampf.

Die USA haben angekündigt, keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Spielen nach China zu entsenden. Australien, Kanada und Großbritannien schlossen sich dem an. Auch Neuseeland will keine diplomatischen Vertreter schicken. «Das ist mir zu einfach. Entweder man versucht, es selber besser zu machen, oder man akzeptiert die Vergabe», sagte Geiger.

Bei ihm überwiege die Vorfreude auf die Spiele, die von strengen Corona-Vorsichtsmaßnahmen begleitet sein werden. China habe alles dafür getan, dass alle Sportstätten gut dastünden. «Man kann kritisieren, dass China keine Wintersport-Nation ist. Aber man kann es auch positiv sehen, dass Wintersport in China populär gemacht wird», erklärte Geiger, der auch zu den Favoriten bei der anstehenden Vierschanzentournee zählt.

Berichte: Japan will keine hochrangigen Politiker zu Olympia schicken

TOKIO: Auch Japan will nach Medienberichten keine hochrangigen Politiker zu den Olympischen Winterspielen nach China schicken. Die Planungen der Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida sähen vor, keine Regierungsvertreter vom 4. bis 20. Februar 2022 nach Peking zu entsenden, berichteten japanische Medien am Freitag. Japanische Athleten würden jedoch wie geplant teilnehmen.

Damit würde sich Japan seinem wichtigsten Verbündeten, die USA, anschließen. Auch andere Länder wie Kanada und Großbritannien folgen der US-Initiative. Kishida wolle den Plan aber nicht selbst bekanntgeben, um Chinas Führung nicht direkt zu provozieren, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf nicht genannte Quellen. China ist wichtiger Handelspartner Japans.

China steht wegen Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit Uiguren und Tibetern, wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong und Drohungen gegen Taiwan in der Kritik. Auch die neue japanische Regierung unter Kishida betrachte die Menschenrechte als einen wichtigen Pfeiler seiner Außenpolitik, berichtete Kyodo.

Nach Aus für Reiten: Arbeitsgruppe sucht neue Disziplin für Fünfkampf

MONACO: Der Weltverband für Modernen Fünfkampf (UIPM) treibt die Reform seiner Sportart nach dem Aus für Reiten voran. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, ist die Kommission für die Suche nach einer neuen fünften Sportart komplett. Die 21-köpfige Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Verbandspräsident Klaus Schormann soll sich demnach erstmals im Januar kommenden Jahres treffen. Ziel sei es, «eine neue Disziplin zu herauszufinden, die das Reiten nach Paris 2024 ersetzen wird, um die Kosten und die Komplexität des Modernen Fünfkampfs zu reduzieren und ihn allgemein zugänglicher zu machen», hieß es in einer Mitteilung.

Die Modernen Fünfkämpfer müssen nach dem Eklat bei den Sommerspielen in Tokio um ihren Platz bei Olympia in Los Angeles 2028 bangen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte zuletzt wegen der noch unklaren Fragen um einen Ersatz für das Reiten als Teildisziplin den Fünfkampf nicht in das vorläufige Programm der übernächsten Sommerspiele aufgenommen. Die UIPM müsse zunächst seinen Vorschlag für einen neuen Teil-Wettkampf und das gesamte Format abschließen.

Seit den Vorfällen bei den Spielen in Tokio ist der Fünfkampf in der Diskussion. Die Deutsche Annika Schleu, damals Führende im Zwischenklassement, war mit einem ihr zugelosten und völlig verunsicherten Pferd nicht zurechtgekommen, hatte verzweifelt Gerte und Sporen eingesetzt. Dies hatte für heftige Kritik gesorgt.

Anfang November hatte die UIPM ein Verfahren eingeleitet, um einen geeigneten Ersatz für das Reiten zu finden. Das IOC rechnet mit einem endgültigen Vorschlag bis Ende 2022 und will diesen dann bewerten. In Paris 2024 ist Reiten noch Fünfkampf-Disziplin.