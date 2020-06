Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 12.06.20 | Überblick

Medien: Champions-League-Finale in Lissabon, Europa League in NRW

BERLIN: Das Finalturnier der Champions League soll in Lissabon stattfinden, die restlichen Spiele der Europa League werden offenbar nach Deutschland vergeben. Das berichten die «Bild»-Zeitung und Sky Sport Italia. Demnach werden am 8. und 9. August zunächst die vier ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele, darunter auch das des FC Bayern München gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0), in Portugals Hauptstadt ausgetragen. Danach geht es im Turniermodus (jeweils nur ein Spiel) weiter. Eine Bestätigung der Europäischen Fußball-Union gibt es noch nicht, die UEFA hatte immer auf ihre Exekutivsitzung am 17. Juni verwiesen. Wie die «Bild» weiter berichtet, soll das Finalturnier der Europa League an Nordrhein-Westfalen mit den Spielorten Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg gehen.

Streich verlängert Vertrag beim SC Freiburg

FREIBURG: Trainer Christian Streich hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Über die Laufzeit des neuen Kontrakts machten die Badener am Freitag wie gewohnt zunächst keine Angaben. Streich trainiert die Badener seit Dezember 2011 und ist mit Abstand der dienstälteste Coach der Fußball-Bundesliga. Zuletzt hatte Streich, der am Donnerstag 55 Jahre alt geworden ist, im Februar 2019 bei den Freiburgern verlängert.

Formel-1-Rennen in Aserbaidschan, Singapur und Japan abgesagt

SINGAPUR: In der Formel 1 sind auch die Rennen in Aserbaidschan, Singapur und Japan abgesagt worden. Dies teilten die Veranstalter am Freitag mit. Der Grand Prix von Aserbaidschan war ursprünglich für den 7. Juni geplant gewesen, wegen der Corona-Krise aber schon einmal verschoben worden. In Singapur hätte am 20. September gefahren werden sollen. Der Grand Prix von Japan war auf den 11. Oktober angesetzt gewesen. Die Formel 1 hatte bereits die ersten zehn Saisonrennen absagen oder verschieben müssen. Im Notkalender mit vorläufig acht Grand Prix sind die ersten Saisonrennen ausschließlich in Europa geplant. Der Auftakt soll am 5. Juli im österreichischen Spielberg erfolgen.

Japans Olympia-Macher: Großteil der Arenen für 2021 gesichert

TOKIO: Japans Olympia-Macher haben nach der Verschiebung der Sommerspiele auf 2021 für einen Großteil der Austragungsstätten sichergestellt, dass sie auch im nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Man habe für rund 80 Prozent der Austragungsstätten das Einverständnis der Betreiber, erklärte der Geschäftsführer des japanischen Organisationskomitees, Toshiro Muto, am Freitag nach einer Vorstandssitzung. Bezüglich der übrigen Olympia-Stätten, darunter das olympische Dorf, dauerten die Verhandlungen noch an, sagte Muto.

Golfer Langer mit 70er-Runde beim Comeback der PGA Tour

FORT WORTH: Beim Comeback der millionenschweren PGA Tour der Profigolfer haben der Engländer Justin Rose und der Amerikaner Harold Varner III nach der ersten Runde die Führung übernommen. Beide spielten bei der Charles Schwab Challenge im texanischen Fort Worth am Donnerstag (Ortszeit) eine 63er-Runde und hatten damit einen Schlag Vorsprung auf die besten vier Verfolger. Bis auf Tiger Woods ist die komplette Welt-Elite am Start. Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer eröffnete das mit 7,5 Millionen Dollar dotierte Turnier mit einer 70er-Runde und lag damit auf dem geteilten 78. Platz aussichtsreich im Rennen für den Cut.