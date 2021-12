Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

DFB-Elf in Nations League gegen Italien, England und Ungarn

NYON: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der Nations League im kommenden Jahr gegen Italien, England und Ungarn. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend am UEFA-Sitz in Nyon. Die dritte Auflage des einst ungeliebten UEFA-Wettbewerbs beginnt mit einem Vierer-Länderspielpack vom 2. bis 14. Juni 2022. Die weiteren beiden Partien in der Gruppe 3 der A-Liga finden zwischen dem 22. und 27. September und damit nur zwei Monate vor dem WM-Anpfiff statt.

Liverpool schlägt Newcastle - Corona-geschwächtes Chelsea nur remis

LIVERPOOL/LONDON: Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League mit dem sechsten Sieg in Serie den Rückstand auf Tabellenführer Manchester City verkürzt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich am Donnerstagabend vor eigenem Publikum mit 3:1 (2:1) gegen den Tabellenvorletzten Newcastle United durch. Als Zweiter haben die Reds nur einen Punkt weniger als Spitzenreiter City und drei mehr als der Dritte FC Chelsea. Coronabedingt stark ersatzgeschwächt kamen die Londoner nur zu einem 1:1 (0:0) gegen den FC Everton und drohen nun, in der höchsten Fußball-Liga den Anschluss zu verlieren.

Weitere Premier-League-Spiele am Wochenende coronabedingt abgesagt

LONDON: Die englische Premier League hat wegen der Ausbreitung der Corona-Variante Omikron weitere Fußballspiele am kommenden Wochenende abgesagt. Wie die Liga am Donnerstagabend mitteilte, werden auf Bitten der Vereine auch die Samstagsspiele FC Southampton gegen Brentford, Watford gegen Crystal Palace, West Ham United gegen Norwich City sowie die für Sonntag angesetzte Begegnung zwischen dem FC Everton und Leicester City verschoben. Das Match zwischen Manchester United und Brighton & Hove Albion am Samstag war bereits abgesagt worden. Coronabedingt hatten auch das Spiel FC Burnley gegen Watford am Mittwoch und die Partie zwischen Leicester und Tottenham Hotspur am Donnerstag nicht stattfinden können.

Schon sechs Corona-Fälle bei Real Madrid: Liga-Spiele fraglich

MADRID: Beim spanischen Tabellenführer Real Madrid fallen wegen eines massiven Corona-Ausbruchs vier weitere Fußball-Profis aus. Es handele sich um Marco Asensio, Gareth Bale, Andrij Lunin und Rodrygo, die positiv getestet worden seien, teilte der Club am Donnerstag mit. Auch der Co-Trainer und Sohn von Coach Carlo Ancelotti, Davide, habe sich angesteckt. Damit stieg die Zahl der Spieler, die im Team um Nationalspieler Toni Kroos wegen Corona ausfallen, bereits auf sechs. Am Vortag waren bereits Luka Modric und Marcelo positiv getestet worden.

Sechster Sieg in Serie: Flensburgs Handballer schlagen Lemgo 27:19

FLENSBURG: Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den sechsten Liga-Sieg in Serie gefeiert. Die Norddeutschen setzten sich am Donnerstag in der heimischen Arena mit 27:19(13:8) gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe durch. Lasse Svan war mit fünf Toren bester Werfer der Gastgeber. Für die Lipper war Jonathan Carlsbogard sechsmal erfolgreich. Mit 22:6 Zählern verdrängte die SG dank der besseren Tordifferenz die punktgleichen Füchse Berlin zumindest vorübergehend vom dritten Tabellenplatz.

Skirennfahrer Dreßen verpasst Olympische Spiele in Peking

GRÖDEN: Deutschlands Ski-Ass Thomas Dreßen wird auch die nächsten Wochen des Weltcup-Winters und die Olympischen Spiele in Peking im Februar verpassen. «Der Fokus liegt auf nächster Saison. Es macht keinen Sinn, groß über Olympia nachzudenken», sagte der 28-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde. Ziel sei es nun, im Frühjahr «top fit und skitechnisch super drauf» zu sein. Dreßen hatte sich nach der WM in Cortina d'Ampezzo im vergangenen Februar einer Operation am vorgeschädigten rechten Knie unterzogen.

4:0 gegen Chelsea: Wolfsburger Frauen in der Champions League weiter

WOLFSBURG: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihr entscheidendes Gruppenspiel gegen den FC Chelsea klar gewonnen und sich am letzten Vorrunden-Spieltag doch noch für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert. Die Tabellenführerinnen der Fußball-Bundesliga besiegten die Vorjahresfinalistinnen aus London am Mittwochabend mit 4:0 (2:0) und sprangen dadurch noch vom dritten auf den ersten Platz der Gruppe A. Die Tore vor 1107 Zuschauern im Wolfsburger AOK Stadion schossen je zweimal Svenja Huth in der 16. und 23. Minute sowie Tabea Waßmuth in der 59. und 78. Minute.

Ex-Nationalspieler Badstuber verlässt FC Luzern

LUZERN: Der frühere Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber verlässt den FC Luzern nach nur fünf Monaten schon wieder. Laut einer Mitteilung des Schweizer Pokalsiegers vom Donnerstag haben sich beide Seiten entschieden, den bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrag «per sofort in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen». Der frühere Bayern-Spieler war erst im Sommer in die Schweiz gewechselt, Luzern ist momentan Tabellenletzter der Super League.

Deutscher Darts-Youngster Schmutzler verliert in erster WM-Runde

LONDON: Der 16 Jahre junge Fabian Schmutzler hat sein Debüt bei der Darts-Weltmeisterschaft in London glatt verloren. «The Fabulous Fab», wie Schmutzler genannt wird, unterlag dem Engländer Ryan Meikle am Donnerstagabend deutlich mit 0:3. Damit verpasste Schmutzler auch den Rekord, als jüngster Teilnehmer bei der WM einen Einzelsieg einzufahren. Diese Bestmarke hält weiterhin sein Landsmann Max Hopp.

NFL reagiert mit Regeländerungen auf die vielen Coronafälle

NEW YORK: Als Reaktion auf die massiv gestiegene Zahl an Coronafällen in der NFL hat die beste Football-Liga der Welt die Regeln im Umgang mit der Pandemie verschärft. Teams dürfen mit sofortiger Wirkung Mannschaftssitzungen nur noch virtuell abhalten und nicht mehr zusammen essen, und Personen sind unabhängig vom Impfstatus zum Tragen einer Maske verpflichtet. «Die Änderungen, die wir heute machen, zielen auf die zunehmenden Fallzahlen und das Aufkommen der Omikron-Variante», teilte die NFL am Donnerstag mit. Die Liga unterstütze eine Booster-Impfung zudem eindringlich, hieß es.