Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

10.12.21

Iran verurteilt diplomatischen Boykott der Winterspiele in Peking

TEHERAN: Der Iran hat den diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 von mehreren Ländern verurteilt. «Der Iran freut sich auf eine (diplomatische) Teilnahme bei den Spielen und wird sich mit China in dieser Schmierkampagne solidarisch zeigen», twitterte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Freitag. Kein Land solle zulassen, dass der Sport dermaßen politisiert werde, so der Sprecher. China gehört neben Russland zu den wichtigsten politischen Verbündeten des Irans.

Der Iran hat jedoch selbst aus politischen Gründen die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles boykottiert. Politik hat auch in den letzten Jahren immer wieder eine wichtige Rolle im iranischen Sport gespielt. Unter anderem dürfen iranische Sportler nicht gegen israelische Athleten antreten. Auch der Zutritt von Frauen in Fußballstadien ist in dem islamischen Land aus religiös-politischen Gründen verboten.

China steht auch wegen Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit Uiguren und Tibetern, wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong oder den Drohungen gegen Taiwan in der Kritik. Die USA hatten Anfang der Woche angekündigt, keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Olympischen Spielen nach China zu schicken. Australien, Kanada und Großbritannien schlossen sich dem an. Auch Neuseeland will keine diplomatischen Vertreter nach China schicken.

Reiter Deußer hat Aussicht auf eine Million Euro bei zwei Springen

GENF: Der Springreiter Daniel Deußer kann am Wochenende in nur zwei Springen fast eine Million Euro gewinnen. Siegt der in Belgien lebende Hesse am Sonntag im Großen Preis von Genf, kassiert er neben einem Drittel des Preisgeldes von einer Million Franken auch einen Bonus aus der Grand-Slam-Serie: Als Gewinner des Großen Preises von Aachen würde der 40 Jahre alte Profi zusätzlich die Prämie von einer halben Million Euro erhalten. Zudem kann Deußer sich mit einem Erfolg beim Top-Ten-Finale der zehn besten Reiter der Weltrangliste am Samstagabend ein Drittel des Preisgeldes von einer halben Million Franken sichern.

Zum Grand Slam des Springsports gehören neben Aachen und Genf auch die Turniere im kanadischen Spruce Meadows und im niederländischen 's-Hertogenbosch. Gewinnt ein Reiter drei Turniere hintereinander, erhält er eine Prämie von einer Million Euro zusätzlich zum Preisgeld. Bisher ist das nur dem Briten Scott Brash gelungen.

Bericht: Dortmund und Nationalspieler Adeyemi einig

DORTMUND/SALZBURG: Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi und Borussia Dortmund sollen sich einem Bericht der «Bild» zufolge über einen Wechsel einig sein.

Der 19 Jahre alte Angreifer von Red Bull Salzburg soll demnach einen Fünfjahresvertrag beim BVB erhalten. Der Wechsel sei für den Sommer geplant, es fehle noch die Einigung über die Ablösesumme mit Salzburg, schreibt die Zeitung. Adeyemi steht beim österreichischen Champions-League-Vertreter noch bis 30. Juni 2024 unter Vertrag.

Leverkusen verliert nach starker Vorrunde gegen Budapest

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen hat nach dem vorzeitigen Gruppensieg zum Abschluss der Europa-League-Vorrunde eine Niederlage kassiert. Beim ungarischen Meister Ferencvaros Budapest verlor der auf neun Positionen veränderte Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit 0:1 (0:0) und schenkte den vom langjährigen Bundesliga-Trainer Peter Stöger gecoachten Ungarn deren einzige Vorrunden-Punkte. Bayer hatte zuvor schon das Weiterkommen und auch den Gruppensieg sicher und darf somit die Zwischenrunde überspringen. Erst im Achtelfinal-Hinspiel am 10. März greift der Bundesliga-Dritte wieder in das Geschehen ein. Das Siegtor für Budapest köpfte der Tunesier Aissa Laidouni (82.).

Eintracht Frankfurt als Gruppensieger im Europa-League-Achtelfinale

ISTANBUL: Eintracht Frankfurt ist als Gruppensieger direkt ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Der Fußball-Bundesligist musste sich am Donnerstag zum Abschluss der Gruppenphase bei Fenerbahce Istanbul mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Durch das Remis sicherte sich das Team von Trainer Oliver Glasner den ersten Platz in der Gruppe D vor Olympiakos Piräus. Der Schweizer Djibil Sow (29. Minute) hatte die Eintracht in Führung gebracht. Für die Gastgeber, bei denen der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil nur auf der Bank saß, traf Mergim Berisha (42.) zum Ausgleich.

1:1 gegen Prag: Union Berlin verpasst im Europacup die K.o.-Phase

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin hat die K.o.-Phase der Europa Conference League verpasst. Zum Abschluss der Gruppenspiele kam der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend im Heimspiel gegen Slavia Prag nur zu einem 1:1 (0:0). Durch das Unentschieden belegten die Berliner nur den dritten Platz in der Gruppe E. Fürs Weiterkommen hätte das Team von Trainer Urs Fischer einen Sieg benötigt. Vor 5000 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion erzielte Ivan Schranz in der 51. Minute die Führung für die Tschechen. Der Ausgleichstreffer von Max Kruse (64.) reichte nicht, um das Europacup-Aus abzuwenden.

FC Villarreal erreicht nächste Runde der Champions League

BERGAMO: Der FC Villarreal hat die nächste Runde der Champions League erreicht. Der spanische Fußball-Erstligist schlug am Donnerstagabend im Nachholspiel der Gruppe F Atalanta Bergamo mit 3:2 (0:2). Villarreal wurde damit Zweiter hinter Manchester United, während der italienische Erstligist als Dritter im kommenden Jahr in der Europa League spielt. Am Tag zuvor war die Partie abgesagt worden, weil der Schneefall in Bergamo zu stark war.

DFB-Auswahl startet am 26. März mit Heimspiel ins WM-Jahr

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Heimspiel ins WM-Jahr. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick bestreitet sein erstes Länderspiel 2022 am 26. März in Sinsheim. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag im Anschluss an eine Präsidiumssitzung mit. Der Gegner steht demnach noch nicht fest und wird erst nach der Auslosung für die Nations League am 16. Dezember im schweizerischen Nyon entschieden.

Flensburgs Handballer feiern Heimsieg - Kiel verliert

FLENSBURG: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben im letzten Champions-League-Spiel des Jahres einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem gab es am Donnerstag einen 30:27 (16:12)-Erfolg. Rekordmeister THW Kiel beendete das Jahr in der Champions League hingegen mit einer Niederlage. Beim ungarischen Titelträger Pick Szeged verloren die Norddeutschen am Donnerstag 26:30 (13:19), wodurch die Mannschaft von Trainer Filip Jicha auf den vierten Platz in der Vorrundengruppe A zurück fiel.

Magdeburgs Handballer bauen in Hannover ihre Bundesliga-Serie aus

HAMBURG: Der SC Magdeburg bleibt die klare Nummer eins in der Handball-Bundesliga. Das 31:27 (16:12) am Donnerstag bei der TSV Hannover-Burgdorf war für den Tabellenführer der 14. Sieg im 14. Ligaspiel. Wettbewerbsübergreifend ist die Mannschaft von SCM-Trainer Bennet Wiegert in dieser Spielzeit nun schon seit 24 Spielen in Serie ungeschlagen.

Titelverteidiger besiegt: Bayerns Basketballer in Euroleague-Topform

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat seine gute Form in der Basketball-Euroleague unterstrichen. Gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul gewann der Bundesligist am Donnerstag mit 83:71 (44:38) und holte den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Partien. Mit insgesamt sieben Siegen hat sich die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri nach dem Fehlstart (0:4) ins obere Tabellen-Mittelfeld gekämpft.

Fünfkampf vorerst nicht im Olympia-Programm für 2028

LAUSANNE: Die Modernen Fünfkämpfer müssen um ihren Platz bei Olympia in Los Angeles 2028 bangen. Wegen der noch unklaren Fragen um einen Ersatz für das Reiten als Teildisziplin nahm das Internationale Olympische Komitee den Fünfkampf am Donnerstag nicht in das vorläufige Programm der übernächsten Sommerspiele auf. Auch Boxen und Gewichtheben sind vorerst nicht Bestandteil des Olympia-Programms für 2028.