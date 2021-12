Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Vereinte Nationen rufen zum olympischen Frieden auf

NEW YORK: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat alle Konfliktparteien aufgerufen, während der Winterspiele in Peking den olympischen Frieden einzuhalten.

Am Donnerstag (Ortszeit) stimmten alle 193 Nationen in New York für eine Waffenruhe als ein «Werkzeug zur Förderung von Frieden, Dialog und Versöhnung». Der olympische Friede soll von der Woche vor der Eröffnung der 24. Winterspiele in Peking bis zur Woche nach den Paralympics eingehalten werden. Die Winterspiele finden vom 4. bis 20. Februar und die Paralympics vom 4. bis 13. März statt. Der Aufruf zum olympischen Frieden hat sein Vorbild in der Antike.

RTL kauft erneut Formel-1-Rechte von Sky und zeigt wieder vier Rennen

BERLIN: Motorsport-Fans können auch in der kommenden Saison vier Rennen der Formel 1 im frei zu empfangenden Fernsehen bei RTL schauen. Der Kölner Privatsender und Sky einigten sich auf einen entsprechenden Vertrag, wie der Deutschen Presse-Agentur bestätigt wurde. Welche Rennen der Free-TV-Sender im nächsten Jahr zeigen wird, ist demnach noch nicht geklärt.

Nachdem RTL im Vorjahr das Wettbieten um die Rechte der Formel 1 gegen den Pay-TV-Anbieter verloren hatte, erwarb er nun vom Konkurrenten zum zweiten Mal eine Sub-Lizenz. Alle Übertragungen der wichtigsten Motorsport-Serie sind auch 2022 nur für Sky-Kunden zu sehen.

Für die noch laufende Serie gilt eine ähnliche Regelung wie im kommenden Jahr. Sky zeigt in dieser Saison alle 22 Rennen für seine Kunden, aber vier Rennen laufen parallel im Free-TV bei RTL. Dazu zählt auch der vorletzte Grand Prix an diesem Sonntag in Saudi-Arabien. Letztmals liefen alle Rennen der Motorsport-Serie 2020 parallel bei RTL und Sky.

Bericht: Japans Kosten für Olympia geringer als erwartet

TOKIO: Japans Kosten für die diesjährigen Olympischen Spiele und Paralympics in Tokio sind angeblich geringer ausgefallen als erwartet. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, fielen angesichts des coronabedingten Zuschauerausschlusses unter dem Strich mindestens 150 Milliarden Yen (rund 1,2 Milliarden Euro) weniger an Kosten an als erwartet. Die durch die weitgehende Abwesenheit von Zuschauern möglich gewordenen Kürzungen unter anderem bei den Mitarbeiterkosten hätten die Verluste bei den Eintrittskarten in Höhe von geschätzt rund 90 Billionen Yen «mehr als kompensiert», hieß es.

Dies bedeute, dass wahrscheinlich auf den Steuerzahler doch keine zusätzlichen Belastungen zukommen. Die Gesamtkosten für die Spiele, die sich das Organisationskomittee, die Zentral- sowie die Stadtregierung von Tokio untereinander aufteilen, könnten sich am Ende auf weniger als 1,5 Billionen Yen (11,7 Mrd Euro) belaufen, hieß es weiter. Die Olympia-Macher hatten im Dezember 2020 die offiziellen Ausgaben in Folge der coronabedingten Verschiebung der Spiele um ein Jahr noch auf 1,64 Billionen Yen veranschlagt, was mehr als das Doppelte gegenüber den Plänen bei der Vergabe der Spiele im Jahr 2013 ist.

Angesichts des nahezu vollständigen Wegbrechens der geplanten Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten war es zu einem Gerangel darüber gekommen, wer für die daraus resultierenden Verluste aufkommen soll. Für den Fall, dass das Organisationskomitee am Ende rote Zahlen schreibt, müsste grundsätzlich die Stadtregierung von Tokio für den Ausgleich des Defizits aufkommen, hieß es weiter. Sollten die Mittel nicht ausreichen, würde die Zentralregierung Geld zuschießen. Bis Ende dieses Jahres wollen alle drei beteiligten Seiten eine Einigung über die Aufteilung der Kosten erzielen.

Laut einer im Vorfeld veröffentlichten Studie der Universität Oxford sind die Spiele in Tokio die teuersten in der Geschichte der Sommerspiele. Das Internationale Olympische Kommitee (IOC) hatte die Berechnung aber zurückgewiesen, weil zum Beispiel staatliche Ausgaben für die Infrastruktur nicht allein den Spielen zugute kämen.

Der Weltmeisterrechner: So holt Verstappen in Saudi-Arabien die WM

DSCHIDDA: Max Verstappen hat schon in Saudi-Arabien die große Chance. Der Red-Bull-Pilot kann beim Premieren-Grand-Prix in Dschidda erstmals Weltmeister in der Formel 1 werden. Vor den beiden letzten Rennen in Saudi-Arabien an diesem Sonntag und Abu Dhabi eine Woche darauf hat Verstappen acht Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton im Mercedes.

Diese Szenarien würden Verstappen zum vorzeitigen WM-Titel reichen:

- Verstappen gewinnt und holt zugleich den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz sechs - Verstappen gewinnt ohne schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz sieben - Verstappen wird Zweiter und holt zugleich den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz zehn - Verstappen wird Zweiter ohne schnellste Rennrunde, Hamilton bleibt ohne Punkte

Bundesliga-Gipfel Dortmund gegen München vor nur 15.000 Zuschauern

DORTMUND: Borussia Dortmund hat zügig auf die Corona- Beschlüsse der Bund-Länder-Runde reagiert und die Zuschauerzahl für das Top-Spiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München drastisch reduziert. Wie der Tabellenzweite am Donnerstag mitteilte, werden für die Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) nur die maximal erlaubten 15.000 Eintrittskarten verkauft. Auch Borussia Mönchengladbach wird zum Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) nur noch 15.000 Karten verkaufen, teilte der Verein via Twitter mit.

Trotz Bund-Länder-Beschluss: Werder-Heimspiel noch vor 20.000 Fans

BREMEN: Das Fußball-Zweitligaspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Erzgebirge Aue darf trotz des anderslautenden Bund-Länder-Beschlusses vom Donnerstag noch vor mehr als 20.000 Zuschauern stattfinden. Das bestätigten die Bremer am Donnerstag auf Nachfrage. Auch der Senatssprecher Christian Dohle sagte dem Multimediaportal «Deichstube»: «Wir haben am Mittwoch eine Verständigung mit Werder Bremen getroffen, die weiterhin Bestand hat.» Die Entscheidung der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten der Bundesländer sei bis zum Anstoß am Freitag um 18.30 Uhr nicht mehr «rechtzeitig und rechtssicher» umzusetzen.

Oliver Kahn offiziell in Vorstand der Club-Vereinigung ECA gewählt

PARIS: Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat seinen Sitz im Vorstand der Europäischen Club-Vereinigung ECA offiziell eingenommen. Dies teilte die ECA nach ihrem Treffen in Paris am Donnerstag mit. Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt; er tritt die Nachfolge von Michael Gerlinger, Direktor Recht beim deutschen Rekordmeister, an. An der Spitze der einflussreichen ECA stand jahrelang der einstige Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Union-Boss Zingler: 100 Millionen Euro in Club bis 2025 investieren

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin befindet sich nach Einschätzung von Präsident Dirk Zingler «in der sportlich erfolgreichsten und wirtschaftlich wertvollsten Phase der Vereinsgeschichte.» Der 57-Jährige kündigte am Donnerstag bei der digitalen Mitgliederversammlung zudem an: «Wir planen, bis 2025 über 100 Millionen Euro in unseren Club zu investieren.» Dazu gehört auch, das Stadion An der Alten Försterei so umzurüsten, dass die Eisernen auch international in ihrer Kultstätte ihre Spiele bestreiten können. In der aktuellen Saison empfängt Union die Gäste in der neuen Conference League im Olympiastadion von Hertha BSC.

Handball-Frauen starten mit Sieg gegen Tschechien in die WM

LLÍRIA: Deutschlands Handball-Frauen sind mit dem erhofften Erfolgserlebnis in die Weltmeisterschaft in Spanien gestartet. Die DHB-Auswahl gewann ihr erstes Vorrundenspiel am Donnerstag vor rund 500 Zuschauern in Llíria gegen Tschechien mit 31:21 (17:10) und machte damit bereits einen großen Schritt in Richtung Hauptrunde. Beste Werferinnen im Team von Bundestrainer Henk Groener waren Julia Maidhof und Alina Grijseels mit je vier Toren. Weitere Vorrundengegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe E sind die Slowakei am Samstag und Ungarn am kommenden Montag. Die besten Drei kommen weiter.

Ski-Ass Sander verpasst erstes Weltcup-Podest - Odermatt gewinnt

BEAVER CREEK: Skirennfahrer Andreas Sander hat mit Platz vier im Super-G das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere erreicht. Der 32 Jahre alte Deutsche lag am Donnerstag im US-amerikanischen Beaver Creek lange auf Podestkurs, bevor er vom Kanadier Broderick Thompson noch verdrängt wurde. Durch den gelungenen Super-G-Auftakt ergatterte Sander das Ticket für die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking. Der Sieg in Colorado ging an Marco Odermatt aus der Schweiz; Zweiter wurde Olympiasieger Matthias Mayer aus Österreich mit einem Rückstand von 0,78 Sekunden.

Russland Gegner für deutsches Davis-Cup-Team im Halbfinale

MADRID: Die deutschen Tennis-Herren treffen im Halbfinale des Davis Cups auf Russland. Im letzten Viertelfinale der K.o.-Runde setzte sich der Favorit am Donnerstagabend in Madrid gegen Schweden vorzeitig mit 2:0 durch. Der Weltranglisten-Zweite Daniil Medwedew machte den Erfolg mit einem 6:4, 6:4 gegen Mikael Ymer perfekt. Zuvor hatte Andrej Rubljow mit viel Mühe 6:2, 5:7, 7:6 (7:3) gegen Elias Ymer gewonnen. Das erste Halbfinale zwischen Serbien und Kroatien findet am Freitag statt. Die Deutschen kämpfen am Samstag (13.00 Uhr) gegen die Russen um den Einzug ins Finale.

ATP verfolgt Fall Peng Shuai mit «großer Besorgnis«

BERLIN: Das Schicksal der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai gibt nach Meinung der Herrentennis-Profiorganisation ATP weiterhin Anlass zu «großer Besorgnis innerhalb und außerhalb des Sports». Wie ATP-Chef Andrea Gaudenzi am Donnerstag laut Mitteilung betonte, seien Reaktionen auf diese Sorgen bisher ausgeblieben. Die ATP bekräftigte ihre Forderung nach «direkter Kommunikation zwischen der Spielerin und der WTA, um so ein klareres Bild von ihrer Situation zu bekommen». Zuvor hatte China die Entscheidung der Damen-Profiorganisation WTA zur Aussetzung aller Turniere in der Volksrepublik verurteilt.

Frankfurter Reitturnier in der Festhalle fällt aus

FRANKFURT/MAIN: Das internationale Frankfurter Festhallen-Reitturnier fällt auch dieses Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Aufgrund der beschlossenen Maßnahmen sei er zu der Absage gezwungen, teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. «Wir haben in den vergangenen Wochen wirklich mit Vollgas und großer Euphorie auf das Reitturnier hingearbeitet», sagte Turnierleiter Matthias Alexander Rath. «Aber die Pandemie macht uns tatsächlich erneut einen Strich durch die Rechnung.»