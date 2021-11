Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Brasiliens ehemaliger NOK-Chef Nuzman wegen Korruption verurteilt

RIO DE JANEIRO: Der ehemalige Vorsitzende des Brasilianischen Olympischen Komitees (COB), Carlos Nuzman, ist im Zusammenhang mit Schmiergeldzahlungen bei der Vergabe der Sommerspiele in Rio 2016 zu 30 Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt worden. Dies berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf ein Gericht in Rio de Janeiro am Donnerstagabend (Ortszeit).

Außer Nuzman wurden den Berichten zufolge auch der ehemalige Marketing-Chef des COB, Leonardo Gryner, zu 13 Jahren und zehn Monaten und der bereits wegen anderer Korruptionsfälle verurteilte Ex-Gouverneur von Rio de Janeiro, Sergio Cabral, zu zehn Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.

Alle drei waren 2017 wegen Korruption, Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung angeklagt worden. Cabral hatte 2019 erstmals die Zahlung von Schmiergeldern bei der Bewerbung der brasilianischen Millionenmetropole um die Olympischen Spiele 2016 eingeräumt. Er habe für zwei Millionen US-Dollar Stimmen gekauft, um die Spiele für Rio zu sichern, hatte Cabral bei einer Gerichtsanhörung gesagt.

Gemeinsam mit dem 79 Jahre alten Nuzman, der auch Olympia- Organisationschef war, und dem brasilianischen Unternehmer Arthur Soares habe er vor der entscheidenden Abstimmung beim Internationalen Olympischen Komitee 2009 die Stimmen mehrerer IOC-Mitglieder gekauft, sagte Cabral. Der langjährige Chef des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF und IOC-Mitglied Lamine Diack sowie dessen Sohn hätten dabei geholfen. Rio setzte sich bei der Wahl gegen Madrid, Tokio und Chicago durch.

Europa League: Leverkusen vorzeitig Gruppensieger und im Achtelfinale

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen ist als Gruppensieger direkt in das Achtelfinale der Fußball-Europa-League eingezogen. Das Werksteam kam am fünften und vorletzten Spieltag in der Gruppe G zu einem verdienten 3:2 (1:0) gegen Celtic Glasgow und kann in seinem letzten Spiel in zwei Wochen bei Ferencvaros Budapest nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Robert Andrich (16./82.) und Moussa Diaby (87.) trafen am Donnerstagabend für die Gastgeber vor 19.830 Zuschauern. Josip Juranovic (40.) per Foulelfmeter und Jota (56.) hatten die Schotten zwischenzeitlich in Führung geschossen.

Europa League: Eintracht verpasst vorzeitigen Achtelfinal-Einzug

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt hat den vorzeitigen Sieg in der Gruppe D und den damit verbundenen direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League verpasst. Der Fußball-Bundesligist kam am Donnerstagabend im vorletzten Gruppenspiel gegen Royal Antwerpen nur zu einem 2:2 (1:1) und braucht damit zum Abschluss der Gruppenphase am 9. Dezember bei Fenerbahce Istanbul mindestens einen Punkt. Daichi Kamada (13.) brachte die Gastgeber in Führung. Radja Nainggolan (33.) und Mbwana Samatta (88.) drehten für die Belgier die Partie. Der eingewechselte Gonçalo Paciência (90.+4) rettete der Eintracht zumindest einen Punkt.

Union Berlin siegt in Haifa - Endspiel ums Weiterkommen gegen Prag

HAIFA: Der 1. FC Union Berlin hat die Chance auf das Weiterkommen in der Europa Conference League gewahrt. Bei Maccabi Haifa setzte sich der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend mit 1:0 (0:0) durch und steht nun vor einem Endspiel um den Einzug in die K.o.-Phase. Gelingen würde das Überwintern im internationalen Wettbewerb durch einen Heimsieg im letzten Gruppenspiel am 9. Dezember gegen Slavia Prag. Das Team von Trainer Urs Fischer hat nach dem zweiten Erfolg in der Gruppe E nun sechs Punkte auf dem Konto. Den entscheidenden Treffer in Israel erzielte der norwegische Nationalspieler Julian Ryerson (66. Minute).

Hohe Corona-Einbußen beim FC Bayern: Umsatz sinkt auf 643,9 Millionen

MÜNCHEN: Bundesliga-Krösus FC Bayern München muss in der Corona-Pandemie erhebliche finanzielle Einbußen verkraften. Der Fußball-Rekordmeister verkündete auf der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend in München einen Konzern-Gesamtumsatz von 643,9 Millionen Euro für die Saison 2020/21, in der alle Heimspiele als Geisterpartien ohne Publikum ausgetragen werden mussten. Immerhin sei noch ein Minigewinn nach Steuern von 1,9 Millionen Euro erzielt worden. Im Rekord-Geschäftsjahr 2018/19 hatte der FC Bayern noch rund 750 Millionen Euro erlöst. Der Gewinn belief sich auf 50 Millionen Euro.

Werder-Bericht bestätigt: Interimstrainer Brand in Kiel auf der Bank

BREMEN: Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat erstmals offiziell bestätigt, dass Interimscoach Christian Brand und noch kein neuer Cheftrainer am Samstagabend im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel auf der Bank sitzen wird. «In Kiel wird Christian Brand nach Danijel Zenkovic und Markus Anfang der dritte Coach im dritten Spiel sein», heißt es in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Bericht auf der Vereinshomepage, die den 49 Jahre alten Ex-Profi vorstellt. Am vergangenen Samstag trat aber zunächst Markus Anfang zurück, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen der Nutzung eines vermeintlich gefälschten Impfausweises ermittelt. Am Montag wurde dann auch noch der bisherige Interimstrainer Zenkovic positiv auf das Coronavirus getestet.

Fehlstart für Bundestrainer Herbert: Basketballer unterliegen Estland

NÜRNBERG: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat einen Fehlstart in die WM-Qualifikation für 2023 hingelegt. Beim Debüt des neuen Cheftrainers Gordon Herbert verlor die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Donnerstagabend in Nürnberg gegen Estland mit 66:69 (34:30).

Alba Berlin siegt überraschend gegen Maccabi Tel Aviv

BERLIN: Alba Berlin ist in der Euroleague eine Überraschung gelungen. Am Donnerstagabend gewann der Basketball-Bundesligist daheim vor 4099 Zuschauern gegen den israelischen Serienmeister Maccabi Tel Aviv mit 91:86 (45:35). Für den deutschen Meister war es der erste Erfolg der vierte in dieser Saison und gegen Maccabi der erste in der neuen Euroleague.

Frühes WM-Aus im Doppel: Boll/Franziska gegen Chinesen ohne Chance

HOUSTON: Das deutsche Weltklasse-Doppel Timo Boll und Patrick Franziska ist bei der Tischtennis-WM in Houston bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Bei ihrer 0:3-Niederlage gegen die Chinesen Fan Zhendong und Wang Chuqin waren die beiden am Donnerstag chancenlos. Die Sätze endeten 6:11, 11:13 und 3:11. Benedikt Duda und Dang Qiu zogen dagegen in die dritte Runde ein.

Dynamos Ehlers und Herrmann positiv auf Corona getestet

DRESDEN: Dynamo Dresden muss vorerst auf zwei Stammspieler verzichten. Verteidiger Kevin Ehlers und Mittelfeldspieler Luca Herrmann wurden positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstagabend bekannt gab. Beide Spieler sind zweimal geimpft bzw. haben ihre Erstimpfung erhalten.

Ersatzgeschwächte Flensburger gewinnen 28:20 in Bukarest

FLENSBURG: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben allen Corona-Problemen getrotzt und einen wichtigen Sieg in der Vorrunde der Champions League gefeiert. Beim rumänischen Meister Dinamo Bukarest siegte der Bundesligist am Donnerstag mit 28:20 (13:13).

Bayern-Basketballer verpassen in der Euroleague Belohnung

MOSKAU: Ein starker Darrun Hilliard hat den Basketballern des FC Bayern München in der Euroleague nicht gereicht, um den sechsten Sieg einzufahren. Stattdessen kassierte der Bundesliga-Tabellenführer bei der 74:77 (41:32)-Auswärtsniederlage am Donnerstagabend bei ZSKA Moskau die siebte Niederlage im zwölften Spiel.

Italiens Verband denkt über Impfpflicht für Fußballer nach

ROM: In Italien wird über eine Impfpflicht für Fußballer nachgedacht. Nach einer Sitzung des Verbandsvorstandes sagte Präsident Gabriele Gravina am Donnerstag nach Medienberichten, diese Option sei im Kampf gegen Corona möglich. Etwa vier bis fünf Prozent der Profis hätten noch keinen gültigen Impfnachweis - unter anderem, weil sie ein nicht in der EU anerkanntes Vakzin erhalten hatten.

Kühn sichert dramatischen Melsunger Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen

HAMBURG: Julius Kühn hat den Bundesliga-Handballern der MT Melsungen einen dramatischen 25:24-Heimsieg über die Rhein-Neckar Löwen gesichert. Der Nationalspieler traf am Donnerstag nach Ablauf der Spielzeit mit einem direkten Freiwurf zum umjubelten Erfolg. Zuvor hatte Timo Kastening einen Siebenmeter verworfen und die Löwen in eine gute Ausgangsposition gebracht. Das Duell der Aufsteiger gewann der TuS N-Lübbecke mit 29:27 gegen den HSV Hamburg. Der TVB Stuttgart setzte sich beim HC Erlangen mit 32:27 durch. Frisch Auf Göppingen besiegte HBW Balingen-Weilstetten mit 30:26.

Erster Todestag: Fans gedenken argentinischer Fußballlegende Maradona

BUENOS AIRES: Am ersten Todestag von Diego Maradona haben Fans auf der ganzen Welt der argentinischen Fußballlegende gedacht. Zahlreiche Menschen besuchten am Donnerstag die Gedenkstätte von Maradonas erstem Verein Argentinos Juniors in Buenos Aires. In Neapel, wo der «Goldjunge» seine größten Erfolge feierte, kamen zahlreiche Fußballfans vor dem nach Maradona benannten Stadion zusammen.

Davis Cup: Spanischer Tennisprofi Alcaraz mit Coronavirus infiziert

BERLIN: Das spanische Tennis-Davis-Cup-Team muss beim Finalturnier in Madrid auf Carlos Alcaraz verzichten. Der 18-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet und ist in Quarantäne. Es gehe ihm «sehr gut», aber er sei sehr traurig, ein «so wichtiges und super besonderes Event wie den Davis Cup» zu verpassen, schrieb Alcaraz auf Instagram.