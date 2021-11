Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Mick Schumacher: WM-Titel als Ziel und stolz auf den Papa

DOHA/BERLIN: Der Weltmeistertitel in der Königsklasse des Motorsports ist für Formel-1-Neuling Mick Schumacher ein realistisches Ziel. «Auf jeden Fall. Sonst wäre ich im falschen Sport. Ich habe schon das Gefühl, dass ich es schaffen kann, eines Tages Weltmeister zu werden», sagte der 22-Jährige in einem «Sportbuzzer»-Interview (Freitag).

«Wenn ich das Gefühl nicht hätte, würde ich jemand anderem ein Auto wegnehmen, um einfach nur mitzurollen. Das ist nicht der Fall. Ich strebe nach dem Erfolg in der Formel 1», bekräftigte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher vor dem drittletzten Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Doha/Katar.

Auf seinen Vater ist Mick Schumacher mächtig stolz. «Ich habe einen Riesenrespekt davor, was Papa geleistet hat. Wobei das für mich auch schon recht klar war, als ich angefangen habe. Denn alleine der Weg in die Formel 1 ist hart, besteht aus viel Arbeit und vielen Überstunden», sagte der Haas-Pilot. «Dass mein Papa das über so viele Jahre mit so viel Erfolg geschafft hat, macht mich schon stolz und spornt mich an», sagte Mick Schumacher. Nach 19 Saisonläufen ist ein zwölfter Platz sein bislang bestes Resultat.

Angeblich falsches Impfzertifikat: Ermittlungen gegen Werder-Coach

BREMEN: Gegen Werder Bremens Trainer Markus Anfang ist nach Vereinsangaben ein Ermittlungsverfahren wegen der angeblichen Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats eingeleitet worden. Darüber sei die Geschäftsführung des Fußball-Zweitligisten am Donnerstagabend informiert worden, hieß es in einer Stellungnahme. «In einem persönlichen Gespräch mit der Geschäftsführung hat Markus Anfang die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen und nachdrücklich versichert, vollständig geimpft zu sein und ein gefälschtes Impfzertifikat nicht genutzt zu haben», hieß es.

«Bild»: Ärzte fordern Fußballer der Proficlubs zu Impfungen auf

BERLIN: Die 36 Clubs der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga sollen nach Informationen der «Bild» von Ärzten einen Brief unter der Überschrift «Lasst Euch impfen!» bekommen haben. In einer E-Mail appellieren demnach Tim Meyer, Vorsitzender der Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes und der DFL Task Force Sportmedizin/Sonderspiel, Dortmunds Mannschaftsarzt Markus Braun, Nürnbergs Teamarzt Werner Krutsch und die ebenfalls zur Task Force gehörende Barbara Gärtner an die wohl zehn Prozent der ungeimpften Spieler, sich gegen Corona impfen zu lassen. Eine Bestätigung für das Schreiben gab es zunächst nicht.

Biden: Erwägen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China

WASHINGTON: Die USA ziehen einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China im kommenden Jahr in Betracht. Auf die entsprechende Frage eines Journalisten sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag in Washington, dies sei «etwas, das wir erwägen.» Konkreter wurde er nicht. Es dürfte heißen, dass anders als üblich keine Regierungsvertreter zu den Olympischen Spielen reisen. Die Teilnahme von US-Athleten dürfte dadurch aber unberührt bleiben.

THW Kiel mit wichtigem Champions-League-Sieg über Aalborg HB

KIEL: Die Handballer des THW Kiel haben zum Abschluss der Hinrunde einen wichtigen Heimsieg in der Gruppenphase der Champions League gefeiert. Mit dem 31:28 (17:14) über den dänischen Meister Aalborg HB festigten die Norddeutschen den zweiten Platz in der Gruppe A, der am Ende der Vorrunde den direkten Einzug ins Viertelfinale bedeutet.

FC Bayern München gewinnt Euroleague-Krimi gegen Panathinaikos Athen

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat in der Basketball-Euroleague den Anschluss an die Playoff-Plätze geschafft. Gegen Panathinaikos Athen gewann der deutsche Vizemeister nach einer spektakulären Schlussphase am Donnerstag mit 81:78 (37:44) und ist nach dem zweiten Heimsieg innerhalb von 48 Stunden mit einer Bilanz von 5:6-Erfolgen weiter näher an Rang acht herangerückt.

0:2 gegen Juventus: VfL Wolfsburg droht Champions-League-Aus

WOLFSBURG: Dem zweimaligen Titelträger VfL Wolfsburg droht in der Fußball-Champions-League das Vorrunden-Aus. Die deutschen Pokalsiegerinnen verloren am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen Juventus Turin mit 0:2 (0:0) und wurden dadurch von den Italienerinnen vom wichtigen zweiten Tabellenplatz der Gruppe A verdrängt.

Protest erfolgreich: Fandrich-Sperre vom DFB-Bundesgericht verkürzt

AUE: Clemens Fandrich vom FC Erzgebirge Aue hat mit dem Protest gegen seine Sieben-Monate-Sperre durch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes Erfolg gehabt. Das Bundesgericht des DFB verkürzte die Sperre deutlich, nachdem dem 30-Jährigen vorgeworfen worden war, dem Schiedsrichter-Assistenten Roman Potemkin im Spiel der 2. Bundesliga gegen den FC Ingolstadt am 22. Oktober 2021 angespuckt zu haben. Fandrich ist nun für insgesamt nur noch sieben Meisterschaftspartien nicht spielberechtigt.

Rodel-Olympiasieger Arlt gibt nach positivem Corona-Test Entwarnung

PEKING: Der viermalige Rodel-Olympiasieger Tobias Arlt ist bei den Olympia-Tests in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt am Donnerstag auf ihrer gemeinsamen Instagram-Seite mit. Später habe sich das positive Ergebnis aber nicht bestätigt, wie das Duo auf Instagram mitteilte.

Ermittlungen wegen Menschenhandels gegen Maradona-Umfeld

BUENOS AIRES: Wenige Tage vor dem ersten Todestag der argentinischen Fußballlegende Diego Maradona nehmen die Ermittlungen gegen ehemalige Vertrauensleute des Weltstars wegen Menschenhandels Fahrt auf. Das mutmaßliche Opfer Mavys Álvarez machte am Donnerstag vor einem Gericht in Buenos Aires seine Aussage, wie lokale Medien berichteten. Maradona hatte Álvarez als Minderjährige in Kuba kennengelernt und eine Affäre mit ihr angefangen. 2001 brachten Männer aus dem Umfeld des Fußballstars die damals 16-jährige Kubanerin für mehrere Wochen nach Argentinien. Sie habe damals nur in Begleitung von Vertrauten von Maradona ihr Hotelzimmer verlassen dürfen, ließ sie durch ihre Anwälte mitteilen. Außerdem sei sie zu einer Brustvergrößerung und zum Drogenkonsum gedrängt worden.

Leichtathletik-Weltverband ändert Transgender-Regel nicht

MONTE CARLO: Der Leichtathletik-Weltverband wird trotz der neuen IOC-Richtlinien seine Regeln für Athleten mit abweichender Geschlechtsentwicklung nicht verändern. «Alle Regeln bleiben, wie sie sind», erklärte Weltpräsident Sebastian Coe am Donnerstag nach dem digitalen Kongress von World Athletics. «Wir teilen aber die Notwendigkeit, dass alle Regeln im Rahmen der Menschenrechte sein müssen.» Der neue Regelrahmen des Internationalen Olympischen Komitees für Transgender-Athleten und -Athletinnen sieht keine allgemeingültigen Vorgaben mehr vor. Vielmehr können demnach die Weltverbände unter der Maßgabe fairer Zugangsregeln über die Bedingungen der Teilnahme entscheiden. Ein einheitliches Testosteronniveau, das für Starts bei Wettkämpfen festgelegt wird, gibt das IOC nicht mehr vor.

Entscheidung nach Anhörung zu Mercedes-Protest erst am Freitag

DOHA: Im Fall des Protests des Formel-1-Teams Mercedes gegen eine Entscheidung der Rennkomissare beim Grand Prix zuletzt in Brasilien zugunsten von Red-Bull-Fahrer Max Verstappen lässt eine Entscheidung weiter auf sich warten. Nach einer Anhörung am Donnerstagabend mit Mitgliedern beider Rennställe am Rande des Großen Preises von Katar in Doha werden die Stewards die Angelegenheit weiter prüfen. Eine Entscheidung soll am Freitag veröffentlicht werden, teilte ein Sprecher des Motorsport-Weltverbands Fia mit.

Van Bronckhorst wird Nachfolger von Gerrard bei Glasgow Rangers

LONDON: Giovanni van Bronckhorst wird Nachfolger von Steven Gerrard als Trainer beim schottischen Meister Glasgow Rangers. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 46-jährige Niederländer, der von 1998 bis 2001 für die Rangers spielte, übernimmt die Verantwortung zu einem Zeitpunkt, an dem der Verein die Tabelle der schottischen Liga mit vier Punkten Vorsprung vor dem Lokalrivalen Celtic anführt.

Wie Steffi Graf: Barty dreimal nacheinander Nummer eins am Jahresende

TURIN: Als fünfte Tennisspielerin nach Steffi Graf, Martina Navratilova, Serena Williams und Chris Evert beendet Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty das Jahr zum dritten Mal nacheinander als Nummer eins der Welt. Das gab die Spielerinnenorganisation WTA am Donnerstag bekannt. Seit 95 Wochen führt die Australierin die Rangliste an.