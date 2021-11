Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Menschenrechtler erhöhen Druck auf Sponsoren der Winterspiele

PEKING: Menschenrechtler haben den Druck auf die Sponsoren der Olympischen Winterspiele im Februar in Peking erhöht. Die großen Unternehmen sollten öffentlich erklären, wie sie auf China einwirkten, um Menschenrechtsverletzungen anzugehen, forderte die in New York ansässige Organisation Human Rights Watch am Freitag in einer Online-Pressekonferenz. Die großen Unternehmen zahlten zusammen Milliarden und trügen maßgeblich zu den Einnahmen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bei.

«Sponsoren schweigen, wie sie ihren Einfluss nutzen, um Chinas schreckliche Menschenrechtslage ansprechen», sagte Sophie Richardson von Human Rights Watch. «Sie verschwenden eine Gelegenheit, ihren Einsatz für Menschenrechte zu zeigen, und riskieren stattdessen, mit Olympischen Spielen in Verbindung gebracht zu werden, die durch Zensur und Unterdrückung belastet sind.»

Die Organisation habe deswegen an Sponsoren wie Intel, Omega, Panasonic, Samsung, P&G, Toyota, Visa, Airbnb, Atos, Bridgestone, Coca Cola, Allianz, Alibaba und den US-TV-Sender NBC geschrieben. Nur der Allianz-Konzern habe geantwortet und geschrieben: «Wir stehen hinter der Olympischen Bewegung, und unsere langfristige Unterstützung für ihre Ideale wird nicht nachlassen.»

Die Sommerspiele 2008 in Peking seien schon von Menschenrechtsproblemen überschattet gewesen, doch habe sich die Lage seither noch weiter verschlechtert, stellte Human Rights Watch fest. Die Organisation kritisierte besonders «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» im Umgang mit den Uiguren in Xinjiang, die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong, Verfolgung von chinesischen Bürgerrechtlern und mangelnde Pressefreiheit. «Es ist schwer für Aktivisten, bei allen Menschenrechtsverstößen mitzukommen», sagte Minky Worden.

Fußball-Fest zum Löw-Abschied: DFB-Elf besiegt Liechtenstein mit 9:0

WOLFSBURG: Zum offiziellen Abschied des ehemaligen Bundestrainers Joachim Löw hat die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation ein Fußball-Fest gefeiert. Das Team um Kapitän Manuel Neuer gewann am Donnerstagabend vor 25.984 Zuschauern in Wolfsburg gegen Liechtenstein mit 9:0 (4:0). Ilkay Gündogan (11. Minute) per Foulelfmeter, der Liechtensteiner Daniel Kaufmann (20.) per Eigentor sowie Leroy Sané (22.) und Marco Reus (23.) sorgten für eine 4:0-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit sicherten Sané (49.) mit seinem zweiten Treffer, Thomas Müller (76./86.) mit einem Doppelpack und Ridle Baku (80.) sowie der Lichtensteiner Maximilian Göppel (89.) mit einem erneuten Eigentor den sechsten Sieg im sechsten Spiel unter Löws Nachfolger Hansi Flick. Der Liechtensteiner Jens Hofer hatte nach einem bösen Foul an Leon Goretzkan in der 9. Minute Rot gesehen.

Spanien profitiert von Schwedens Patzer in der WM-Qualifikation

ATHEN: Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat vom Ausrutscher Schwedens profitiert und einen großen Schritt in Richtung Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar gemacht. Die Iberer setzten sich am Donnerstagabend dank eines verwandelten Strafstoßes von Pablo Sarabia (25.) mit 1:0 (1:0) in Griechenland durch. Da Schweden beim Comeback von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic bereits zuvor mit 0:2 (0:0) in Georgien verloren hatte, kletterte Spanien in der Gruppe B auf den ersten Platz. Die Entscheidung, welche Nation sich direkt qualifizieren wird, fällt an diesem Sonntag. Für die Griechen ist nach der Qualifikation dagegen Schluss.

Augsburger Manager Reuter mit Coronavirus infiziert

AUGSBURG: FC Augsburgs Manager Stefan Reuter ist trotz zweifacher Impfung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, befindet sich der 55-Jährige in häuslicher Quarantäne. Bei Reuter waren demnach Symptome aufgetreten. Daraufhin haben die Mannschaftsärzte einen Schnell- sowie ein PCR-Test veranlasst. Dabei wurde die Infektion nachgewiesen. Das Augsburger Team ist nach Vereinsangaben komplett geimpft. Die in der Länderspielpause anwesenden Spieler und Betreuer wurden dennoch getestet, alle Ergebnisse fielen negativ aus.

Tennisprofi Zverev bei ATP Finals in der Vorrunde gegen Medwedew

TURIN: Olympiasieger Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals auf den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew, den italienischen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz aus Polen. Bei der Auslosung des Saisonabschlusses der acht besten Tennisprofis des Jahres kam der Hamburger am Donnerstag in die rote Gruppe, wie die Profiorganisation ATP mitteilte. Einem Vorrundenduell mit dem serbischen Topstar Novak Djokovic geht Zverev damit aus dem Weg. Der Weltranglisten-Erste tritt in der grünen Gruppe gegen den griechischen Topspieler Stefanos Tsitsipas, Andrej Rubljow aus Russland und den Norweger Casper Ruud an.

Löw kann sich Trainer-Comeback vorstellen - «Lust kommt zurück»

WOLFSBURG: Der langjährige Bundestrainer Joachim Löw kann sich ein baldiges Comeback im Fußball vorstellen. «Das ist durchaus vorstellbar. Nach so langer Zeit brauchte ich ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr, um Abstand zu gewinnen und zu orientieren. Die Lust kommt allmählich zurück und die Motivation», sagte Löw am Donnerstag am Rande des WM-Qualifikationsspiels gegen Liechtenstein beim TV-Sender RTL in Wolfsburg, wo er offiziell verabschiedet wurde.

Eishockey-Team startet mit Sieg gegen Russland in Deutschland Cup

KREFELD: Das Eishockey-Nationalteam ist mit einem Sieg in den Deutschland Cup in Krefeld gestartet. Am Donnerstagabend bezwang die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm Russland mit 4:3 (2:2, 1:0, 1:1). Beide Teams sind in Krefeld nicht in Bestbesetzung dabei, stattdessen testen die Trainer Spieler für Olympia im Februar und die WM im kommenden Mai. Vor nur 1560 Zuschauern drehten Lean Bergmann von den Adler Mannheim (10. Minute), Yasin Ehliz vom EHC Red Bull München (13.), Leo Pföderl von den Eisbären Berlin (28.), Ex-NHL-Stürmer Tobias Rieder von den Växjo Lakers aus Schweden (42.) das Spiel. Maxim Groschew (8.) und Maxim Tsyplakow (9.) hatten die junge russische Auswahl früh in Führung geschossen. Maxim Sorkin (54.) schoss das späte 3:4.

Alba Berlin chancenlos gegen Titelverteidiger Anadolu Efes

BERLIN: Alba Berlin hat in der Euroleague eine deutliche Heimpleite einstecken müssen. Am Donnerstagabend unterlag der Basketball-Bundesligist dem Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbal daheim vor 5266 Zuschauern klar mit 63:90 (35:51). Für den deutschen Meister war es im neunten Spiel die sechste Niederlage. Bester Berliner Werfer war Oscar da Silva mit 13 Punkten.

Nach Steigerung: Basketballerinnen gewinnen Auftakt zur EM-Quali

HALLE/SAALE: Die deutschen Basketballerinnen sind mit einem klaren Erfolg in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2023 gestartet. Gegen Nordmazedonien siegte die Mannschaft von Bundestrainer Walt Hopkins am Donnerstag in Halle (Saale) zum Auftakt der Gruppe A durch eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause mit 73:41 (26:30). Beste Werferin war Luisa Geiselsoder mit 16 Punkten. Am Sonntag (16.00 Uhr) geht es für die DBB-Auswahl bei Gruppenfavorit Belgien in Kortrijk weiter. Dritter Gegner ist Bosnien-Herzegowina.

THW Kiel feiert knappen 24:23-Heimsieg über den Bergischen HC

KIEL: Der THW Kiel hat seine Ergebniskrise in der Handball-Bundesliga überwunden. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Serie gab es für den Rekordmeister am Donnerstag vor heimischem Publikum einen 24:23 (15:12)-Arbeitserfolg über den Bergischen HC, den Torhüter Niklas Landin mit einer Parade kurz vor Schluss rettete. Mit 14:6 Punkten bleiben die «Zebras» Tabellendritter. Der Rückstand auf Spitzenreiter SC Magdeburg beträgt weiterhin sechs Zähler. Einen ungefährdeten Heimsieg feierte der SC DHfK Leipzig beim 32:25 (15:12) über die TSV Hannover-Burgdorf. Der HBW Balingen-Weilstetten dagegen unterlag dem HC Erlangen mit 23:25 (11:15). Stark bei den Franken agierte der Schwede Simon Jeppsson mit acht Toren aus neun Versuchen.

Premier League geschlossen gegen WM-Pläne der FIFA

LONDON: Die englische Premier League hat sich geschlossen gegen eine WM im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgesprochen. Das war das Ergebnis nach einer Sitzung am Donnerstag. «Die Premier League ist bestrebt, radikale Änderungen am internationalen FIFA-Spielkalender nach 2024 zu verhindern, die das Wohlergehen der Spieler beeinträchtigen und die Wettbewerbsfähigkeit, den Kalender, die Strukturen und die Traditionen des heimischen Fußballs gefährden», sagte Premier-League-Chef Richard Masters in einer Stellungnahme.

Zühlke wird neuer Bahnrad-Bundestrainer für den Vierer

BERLIN: Tim Zühlke wird neuer Bahnrad-Bundestrainer im Ausdauerbereich bei den Männern. Der 42-Jährige tritt zum 1. Januar 2022 die Nachfolge von Sven Meyer an, der seit Mai 2011 das Amt inne hatte. Das teilte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Donnerstag mit. Zühlke war zuletzt erfolgreich als Junioren-Nationaltrainer beim BDR tätig. Dabei hatte der den Bahnrad-Vierer zu den WM-Titeln 2019 und 2021 geführt. Nun will er auch bei den Männern an die einst erfolgreichen Zeiten anknüpfen.

Ex-Schalke-Profi Wilmots wird Trainer von Raja Casablanca

RABAT: Der frühere Bundesliga-Profi und Belgiens Ex-Nationaltrainer Marc Wilmots wird neuer Trainer beim marokkanischen Fußball-Club Raja Casablanca. Das teilte der Verein am Donnerstag auf Twitter mit. Wilmots war von 1996 bis 2000 Spieler beim FC Schalke 04 und Teil des legendären Teams, das 1997 den UEFA-Cup gewann. Als Trainer war er zuletzt für die Nationalmannschaften seines Heimatlandes Belgien (2012 bis 2016) sowie der Elfenbeinküste (März bis November 2017) und des Iran (Mai bis Dezember 2019) tätig.