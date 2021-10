Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.10.21 | Überblick

DFB-Frauen: EM-Vorrunde gegen Dänemark, Spanien und Finnland

MANCHESTER: Die deutschen Fußballerinnen treffen bei der Europameisterschaft 2022 in England in der Vorrunde auf Spanien, Dänemark und Finnland. Dies ergab die Gruppen-Auslosung der UEFA am Donnerstag in Manchester. Das Endrundenturnier wurde wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben und findet vom 6. bis 31. Juli statt. Das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich wird im Old Trafford von Manchester ausgetragen, das Finale im Wembley-Stadion in London. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spielt zunächst in der Gruppe B am 8. Juli in Milton Keynes gegen Dänemark. Dann geht es am 12. Juli in Brentford gegen Spanien und am 16. Juli wieder in Milton Keynes gegen Finnland.

Zverev nach Sieg gegen Australier de Minaur in Wien im Viertelfinale

WIEN: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien das Viertelfinale erreicht und damit seinen 300. Sieg auf der ATP-Tour perfekt gemacht. In der Runde der letzten 16 bezwang die Nummer vier der Weltrangliste am Donnerstag den Australier Alex de Minaur nach hartem Kampf über 1:39 Stunden mit 6:2, 3:6, 6:2. «Ich bin glücklich, so früh in meiner Karriere diese Leistung geschafft zu haben, aber es kommt da hoffentlich noch viel mehr», sagte der 24-Jährige über seinen insgesamt 300. Erfolg.

Bayern München gewinnt Euroleague-Duell bei Alba Berlin

BERLIN: Der FC Bayern München hat das erste Aufeinandertreffen mit dem Dauerrivalen Alba Berlin in dieser Saison gewonnen. Im Duell der beiden Basketball-Bundesligsten in der Euroleague unterlag der deutsche Meister nach einer hart umkämpften Partie daheim vor 4658 Zuschauern mit 69:82 (36:37). Für Alba war es die fünfte Niederlage im siebten Spiel der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo mit 23 und Luke Sikma mit 10 Punkten, für die Münchner trafen Darrun Hilliard mit 25 und Nick Weiler-Babb mit 16 Punkten am besten.

Paralympics-Siegerin Krawzow wird wegen Gehirntumor operiert

BERLIN: Paralympics-Siegerin Elena Krawzow wird nach der Diagnose ihres Gehirntumors kommende Woche operiert. Es handle sich bei ihrem Tumor um ein «gutartiges diffuses Astrozytom Grad 2», schrieb die 28 Jahre alte Schwimmerin am Donnerstag nach ihrem Auswertungsgespräch in der Berliner Charité auf Instagram. «Ich werde kämpfen und komme als dieselbe Elena zurück», versprach die Berlinerin. Sie soll am kommenden Mittwoch operiert werden. «Ich bin so glücklich, aber es wird dennoch ein harter Kampf und die nächsten Monate werden sehr schwer», sagte Krawzow der «Bild». Bei der Operation soll der Tumor entfernt werden. «Ich muss zwei Tage auf der Intensiv-Station bleiben, insgesamt wohl eine Woche im Krankenhaus. Und wahrscheinlich noch im November beginnt die Chemo-Therapie», sagte die Paralympics-Siegerin von Tokio.

Erster Flensburger Sieg in der Champions-League-Vorrunde

FLENSBURG: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den ersten Sieg in der Vorrunde der Champions League gefeiert. Gegen den ukrainischen Meister HC Motor Saporoschje gab es am Donnerstag einen 34:27 (13:11)-Heimsieg. Treffsicherster Werfer der SG war Hampus Wanne mit acht Toren. Für die Ukrainer war Wiatschaslau Bochan siebenmal erfolgreich. Mit 3:9 Punkten bleiben die Flensburger Letzter der Gruppe B. Der Abstand zu Platz sechs, der zum Einzug in die Playoff-Runde reicht, beträgt aber nur noch einen Punkt.

Seeler von erneutem Sturz wieder weitgehend erholt

HAMBURG: HSV-Idol Uwe Seeler hat sich vor seinem 85. Geburtstag am 5. November von einem Sturz in seinem Haus in Norderstedt wieder weitgehend erholt. In der NDR-Dokumentation «Uwe Seeler - Einer von uns: Die Fußball-Legende wird 85» berichtete der Hamburger Ehrenbürger und Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft zuerst von dem Vorfall, der sich vor einigen Wochen ereignet hat. «Von der Terrasse bin ich etwas hoch in unser Haus», sagte Seeler. Dann habe er «Tasse und Geschirr fallen gelassen», sei weggeknickt und «mit dem ganzen Gesicht voll ins Geschirr rein». Die Verletzung habe stark geblutet.

Ronaldo und Freundin Georgina werden Eltern von Zwillingen

MANCHESTER: Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird wieder Vater - und erneut ist es ein Doppelpack. Er und Freundin Georgina Rodriguez bekommen Zwillinge, wie der 36-jährige Portugiese und Rodriguez am Donnerstag in einem gemeinsamen Beitrag bei Instagram mitteilten. «Wir sind begeistert, mitteilen zu können, dass wir Zwillinge erwarten», schrieb das Paar. «Unsere Herzen sind voller Liebe - wir können es kaum erwarten, Euch kennenzulernen.» Dazu posteten beide ein Bild von sich, auf dem sie zwei Ultraschallbilder in die Kamera halten und setzten ein Herz sowie den Hashtag «#blessed» - «#gesegnet» - dazu. Der Beitrag sammelte in etwas mehr als einer halben Stunde knapp 6,2 Millionen Likes.

Souveräner Heimsieg: Neapel verteidigt Serie-A-Tabellenführung

NEAPEL: Die SSC Neapel hat ihre Tabellenführung in der Serie A mit dem neunten Saisonsieg im zehnten Spiel verteidigt. Die Süditaliener setzten sich am Donnerstagabend zum Abschluss des zehnten Spieltags zu Hause mit 3:0 (2:0) gegen den FC Bologna durch. Dadurch zog Napoli wieder an der AC Mailand vorbei, die am Dienstag durch ein 1:0 (1:0) gegen den FC Turin zumindest vorübergehend Rang eins der italienischen Fußball-Meisterschaft übernommen hatte. Der Spanier Fabian Ruiz (18. Minute) und Italiens Europameister Lorenzo Insigne mit einem Doppelpack (41./Foulelfmeter/62.) machten den Heimerfolg für das Team von Coach Luciano Spalletti perfekt.

Nach Ausschreitungen: Schweizer Liga erwägt Ausschluss von Gästefans

BERN: Nach den zuletzt vermehrten Fan-Ausschreitungen erwägt die Schweizer Fußball Liga die dauerhafte Schließung von Bereichen für Gäste-Fans in den Stadien. Es solle geprüft werden, inwieweit die Maßnahme umgesetzt werden könne, kündigte die Liga SFL am Freitag an. Damit solle die überwiegende Mehrheit der friedlichen Fans in den Stadien vor Gewalt und Ausschreitungen geschützt werden. In der Schweizer Super League war es nach Angaben der SFL zuletzt immer wieder zu Ausschreitungen gekommen, die von Gästefans verursacht wurden. Im vergangenen Wochenende überschatteten Krawalle das Derby zwischen dem FC Zürich und Grasshopper Club Zürich. Die sich wiederholenden Vorkommnisse fügten «dem gesamten Fußball in der Schweiz immensen Schaden» zu, hieß es dazu von der Liga.