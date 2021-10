Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

«Reicht jetzt»: Verletzungsgeplagte Schmotz heiß auf Ski-Comeback

SÖLDEN: Skirennfahrerin Marlene Schmotz brennt nach langer Verletzungspause auf ihr Comeback. «Ich bin voller Vorfreude», sagte die 27-Jährige vor dem alpinen Saisonauftakt am Samstag (10.00 und 13.15 Uhr/ARD und Eurosport) in Sölden. Schmotz hatte im Januar 2020 einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und in der Folge auch nahezu den kompletten vergangenen Weltcup-Winter verpasst. Es war schon ihre zweite Verletzung dieser Art. «Einmal links, einmal rechts, das reicht jetzt», sagte die Sportlerin vom SC Leitzachtal.

Schmotz gilt seit dem Karriereende der früheren Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg 2020 als eine der wenigen deutschen Hoffnungen im Riesenslalom der Damen. In Sölden ist sie neben Andrea Filser die einzige Starterin des Deutschen Skiverbands (DSV). «Ich fühle mich gut, körperlich fit», sagte die Rückkehrerin. «Volle Attacke» wolle sie auf dem Rettenbachferner fahren. Zu hohe Ziele steckt sie sich aber noch nicht. Erstmal wolle sie den zweiten Lauf erreichen.

Vettel gegen Schumacher: Auch beim Geschicklichkeitsspiel ehrgeizig

AUSTIN: Ein Wettkampf ist ein Wettkampf - und den will ein Formel-1-Fahrer nun mal gewinnen.

Auch wenn es wie am Donnerstag im Fahrerlager der Rennstrecke in Austin für Sebastian Vettel und Mick Schumacher nur um eine Partie Jenga und das geschickte Herausziehen und Stapeln von Holzklötzen geht. Mit stoischer Ruhe operierten die beiden deutschen Rennfahrer in der Königsklasse die Klötze aus dem Stapel und ließen sich auch von der zunehmend drängenden Bitte nicht stören, doch bitte etwas schneller zu machen. Schumacher hatte einen Folgetermin - und verlor dann tatsächlich als erster die Kontrolle in dem Geschicklichkeitsspiel.

Formel-1-Pilot Ricciardo stark am Basketball

AUSTIN: Daniel Ricciardo kann nicht nur außergewöhnlich gut Auto fahren - auch mit dem Basketball hat der Formel-1-Pilot Talent. Mehr jedenfalls als jene Fahrerkollegen, die sich in Austin an der Freiwurf-Aufgabe des US-Senders ESPN beteiligten. Bei sieben von zehn Versuchen traf der Australier den Korb und wurde dafür am Donnerstag (Ortszeit) lautstark beklatscht. Sechs Treffer schaffte Lance Stroll, Mick Schumacher belegte mit seinen fünf verwandelten Freiwürfen immerhin einen Platz unter den Top drei - auf dem Circuit of the Americas kann der 22 Jahre alte Haas-Pilot von so einer Ausbeute am Rennsonntag derzeit nur träumen.

NBA und Formel 1 haben für das Rennen in Austin eine Kooperation. Die beste Basketball-Liga der Welt ist gerade in ihre 75. Saison gestartet, für die Rennserie ist es nach einer Corona-Zwangspause die Rückkehr nach Texas und die USA.