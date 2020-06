Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Leichtathleten wollen Saison retten: Noch fünf große Veranstaltungen

DARMSTADT: Der Deutsche Leichtathletik-Verband will trotz der strengen Corona-Auflagen in diesem Jahr zumindest noch fünf große Meisterschaften über die Bühne bringen. Bei einigen Events der «Late Season» (Späte Saison) stehen allerdings noch Sondergenehmigungen der Behörden aus beziehungsweise Termine noch nicht fest. So wurde für die deutschen Meisterschaften, die am 8./9. August in Braunschweig - definitiv ohne Zuschauer - nachgeholt werden sollen, die erforderliche Sondererlaubnis beantragt, die Veranstaltung aber noch nicht genehmigt. Dies teilte der DLV am Freitag mit.

DTM-Saisonauftakt Anfang August im belgischen Spa-Francorchamps

NÜRNBERG: Nach dem Aus für den Norisring wird das Deutsche Tourenwagen-Masters auf dem Traditionskurs im belgischen Spa-Francorchamps in die Saison starten. Wie die Rennserie am Freitag mitteilte, hatten die Behörden die entsprechenden Genehmigungen zur Wochenmitte bereits erteilt. In den Ardennen soll am 1. und 2. August gefahren werden. Der durch die Corona-Krise kompaktere Rennkalender umfasst von August und November neun Veranstaltungen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Am Donnerstag hatte Nürnberg die nötige Genehmigung für die DTM abgelehnt.

Premier League gibt Spielplan für Wiederaufnahme der Saison bekannt

LONDON: Der FC Liverpool könnte mit etwas Glück schon am 21. Juni englischer Fußballmeister werden. Die Premier League veröffentlichte am Freitag den neuen Spielplan für die restlichen Saisonspiele. Spitzenreiter Liverpool spielt am Sonntag, dem 21. Juni, beim Lokalrivalen FC Everton. Sollte der Titelverteidiger und Tabellenzweite Manchester City sein Auftaktspiel am 17. Juni gegen den FC Arsenal verlieren, wäre Liverpool mit einem Derbysieg Meister. Wegen der Coronavirus-Pandemie war die Premier-League-Spielzeit im März unterbrochen worden.

Eine Woche vor Liga-Start: Messi zieht sich Muskelverletzung zu

BARCELONA: Stürmerstar Lionel Messi vom FC Barcelona hat sich kurz vor dem Wiederbeginn der spanischen Primera Division eine leichte Muskelverletzung im rechten Unterschenkel zugezogen. Acht Tage vor dem ersten Spiel des Tabellenführers gegen Mallorca habe der 32 Jahre alte Argentinier nicht am Gruppentraining teilgenommen, teilte sein Club am Freitag mit. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, in den kommenden Tagen werde Messi wieder gemeinsam mit der Gruppe arbeiten.

Werder Bremen verpflichtet Junioren-Nationalspieler aus Ecuador

BREMEN: Werder Bremen hat den ecuadorianischen Junioren-Nationalspieler Johan Mina verpflichtet. Der 18 Jahre alte Offensivspieler wird in der neuen Saison nach Club-Angaben vom Freitag als «Perspektivspieler» dem Kader des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten angehören. Über die Ablösemodalitäten und der Vertragsdauer machten die Bremer keine Angaben. Mina machte im vergangenen Jahr als bester Torschütze der U17-Südamerikameisterschaft auf sich aufmerksam.

Augsburger Coach Herrlich hofft gegen Köln auf Max-Comeback

AUGSBURG: Der FC Augsburg rechnet im Heimspiel gegen den 1. FC Köln mit einem Comeback von Philipp Max. Der Flügelspieler hatte zuletzt beim 0:2 in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC verletzt gefehlt. Trainer Heiko Herrlich berichtete, ohne Details der Blessur zu verraten, sein Abwehrspieler mache «Riesen-Fortschritte. Ich bin davon überzeugt, dass er uns am Sonntag zur Verfügung stehen wird.» Der 26 Jahre alte Max kam in dieser Saison in 26 der 29 Augsburger Liga-Partien zum Einsatz und stand dabei stets in der Startelf.

Saison-Aus für Schalkes Mascarell

GELSENKIRCHEN: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat vor dem Spiel am Sonntag beim 1. FC Union Berlin weitere schlechte Nachrichten aus der medizinischen Abteilung erhalten. Kapitän Omar Mascarell, der seit Monaten fehlt, habe in der Reha «einen Rückschlag» erlitten: «Er wird nicht mehr spielen in dieser Saison», berichtete Coach David Wagner am Freitag in der virtuellen Medienrunde. Amine Harit und Jean-Clair Todibo, der im Training umknickte und sieben bis zehn Tage fehlen wird, sind ebenfalls nicht einsetzbar.

Auch Bosz will Überarbeitung des Hygienekonzepts - Torjubel erlauben

Leverkusen (dpa) - Auch Trainer Peter Bosz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat sich für eine Überarbeitung des Hygiene-Konzepts im deutschen Fußball ausgesprochen. «Es gibt einige Sachen, bei denen ich sage: Lass uns mal nachschauen, ob das immer noch so sein muss», sagte Bosz am Freitag auf einer virtuellen Pressekonferenz. Auf die Frage nach konkreten Punkten antwortete der Niederländer: «Am besten wäre, wenn wir nach einem Tor wieder jubeln dürften. Und wenn mehrfach getestete Auswechselspieler mit Abstand und Mundschutz auf der Tribüne sitzen, frage ich mich auch, ob das noch so sein muss.»

DFB stellt laufende Verfahren gegen Vereine ein

FRANKFURT/MAIN: Der DFB hat alle laufenden Verfahren aus dem Jahr 2020 gegen Vereine aus Deutschlands höchsten drei Fußball-Ligen eingestellt. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, gilt dies beispielsweise für Verfahren wegen «Abbrennen von Pyrotechnik im Stadion, Zuschauerausschreitungen oder verbotener Banner». Der Grund dafür sei die Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen für die Clubs.

Dortmund, Gladbach, Köln und Schalke senden Botschaft gegen Rassismus

Köln (dpa) - Die vier Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln und Schalke 04 haben am Freitag mit einem gemeinsamen Video eine Botschaft gegen Rassismus gesendet. Um 15.00 Uhr stellten sie unter dem Motto «In den Farben getrennt, im Fußball vereint - No Racism» zeitgleich das Video online, in dem die Botschaften der Spieler Jadon Sancho (Dortmund), Marcus Thuram (Gladbach), Anthony Modeste (Köln) sowie Weston McKennie (Schalke) vom vorherigen Spieltag gezeigt wurden. Die vier Spieler hatten nach ihren Toren mit unterschiedlichen Aktionen gegen den Tod des Afroamerikaners George Floyd infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Minneapolis protestiert.

Nach Friseur-Fotos: DFL verhängt Geldstrafen gegen Akanji und Sancho

DORTMUND: Die Deutsche Fußball Liga hat nach den umstrittenen Fotos eines Friseurtermins die Spieler Manuel Akanji und Jadon Sancho von Borussia Dortmund mit Geldstrafen in nicht bekannter Höhe belegt. Die beiden hätten «bei häuslichen Friseurterminen offenkundig gegen allgemeine Hygiene- und Infektionsschutzstandards sowie insbesondere gegen das medizinisch-organisatorische Konzept der DFL-Taskforce» verstoßen, teilte die DFL am Freitag mit. Dies sei auf Fotos, die in Medien und in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, erkennbar gewesen.

Basketball-Bundesliga setzt bei Turnier Zeichen gegen Rassismus

MÜNCHEN: Die Basketball-Bundesliga wird sich bei ihrem Finalturnier in München klar gegen Rassismus positionieren. Unter dem Hashtag «united against racism» wollen Liga und Clubs ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen. «Wir werden die Haltung der BBL noch einmal deutlich adressieren», sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Freitag in einer virtuellen Pressekonferenz. Holz hatte zuletzt mit Aussagen für Irritationen gesorgt, wonach es den Profis nicht erlaubt sein sollte, sich in diese Richtung zu äußern.

Frauen vom FC Chelsea in England zum Meister gekürt

LONDON: Die Fußball-Frauenmannschaft des FC Chelsea mit der deutschen Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger ist vorzeitig zum Meister der englischen Super League ernannt worden. Der FC Liverpool steht als Absteiger fest. Die Liga traf eine «Mehrheitsentscheidung», wie es am Freitag hieß. Der FC Chelsea hat mit 39 Punkten in der Tabelle zwar einen Zähler Rückstand auf Manchester City mit der künftigen Wolfsburgerin Pauline Bremer - durch ein Spiel weniger jedoch das bessere Punkte-pro-Spiel-Verhältnis.

«We kick Corona»: Goretzka und Kimmich knacken Fünf-Millionen-Marke

MÜNCHEN: Die deutschen Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich haben mit ihrer Hilfsaktion «We kick Corona» die Fünf-Millionen-Euro-Marke übertroffen. Wie die Initiative am Freitag berichtete, trugen etwa 4000 Groß- und Kleinspender zum Erfolg der Aktion der beiden Profis des FC Bayern München bei.

Davis-Cup-Chef hofft auf Teilnahme von Zverev am Finalturnier

BERLIN : Der deutsche Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann hofft, dass Tennis-Star Alexander Zverev am diesjährigen Finalturnier teilnehmen wird. «Weil aufgrund der Gesamtumstände weniger Turniere sind und er ja auch mehr als ein halbes Jahr dann nicht gespielt hat», sagte Kohlmann bei «Advantage - der Tennis & Sportpodcast» (Freitag). «Im alten Modus war es sehr leicht, ihn zu überzeugen, damit er spielt. Im neuen Modus war es ungleich schwerer, weil er diesen einfach nicht mag», sagte Kohlmann über Zverev.

Ex-Borusse Weigl bei Angriff auf Teambus in Portugal leicht verletzt

LISSABON: Der frühere Fußballprofi von Borussia Dortmund Julian Weigl und der Serbe Andrija Zivkovic sind bei einem Steinangriff auf den Teambus von Benfica Lissabon leicht verletzt worden. Unbekannte zerstörten bei der Attacke die Frontscheibe des Fahrzeugs, mit dem die Mannschaft am Donnerstagabend nach dem Liga-Spiel gegen CD Tondela (0:0) auf dem Rückweg ins Trainingszentrum Seixal war. Dies berichtete die Sportzeitung «A Bola» am Freitag. Beide Spieler hätten Glassplitter ins Gesicht bekommen und seien vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Verletzungen seien jedoch nicht gravierend.

Termine für Bundesliga-Relegationsspiele stehen fest

FRANKFURT/MAIN: Die Termine der Relegationsspiele um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga für die Saison 2020/21 stehen fest. Der Tabellen-16. der Bundesliga und der Zweitliga-Dritte spielen am 2. und 6. Juli um die Zugehörigkeit zur Eliteliga. Dies gab die Deutsche Fußball Liga am Freitag bekannt. Die Relegationsspiele zwischen dem Drittletzten der 2. Bundesliga und dem Drittplatzierten der 3. Liga finden erst am 7. und 11. Juli statt.

«Bild»: Leverkusen lehnt erste Real-Offerte für Kai Havertz ab

BERLIN: Real Madrid soll nach Medienberichten seinem Werben um Nationalspieler Kai Havertz mit einer ersten Offerte an Bayer Leverkusen Nachdruck verliehen haben. Wie die «Bild» berichtet, hätten die Spanier für den umworbenen Mittelfeldstar rund 80 Millionen Euro geboten. Nach Informationen der Zeitung soll Leverkusen das Real-Angebot aber vorerst abgelehnt haben. Unter 100 Millionen Euro soll Havertz nicht wechseln dürfen.