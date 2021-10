Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 08.10.21 | Überblick

Frankreich nach Aufholjagd im Finale der Nations League

TURIN: Fußball-Weltmeister Frankreich hat mit einer beeindruckenden Aufholjagd Wiedergutmachung für das Achtelfinal-Aus bei der EM betrieben und das Endspiel der Nations League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps siegte am Donnerstagabend gegen Belgien trotz 0:2-Rückstands in Turin noch mit 3:2 und trifft nun am Sonntag (20.45 Uhr/ARD und DAZN) in Mailand auf Spanien, das am Mittwoch gegen Europameister Italien 2:1 gewonnen hatte. Die Tore für die Franzosen erzielten Karim Benzema (62. Minute), Kylian Mbappé (69.) und Theo Hernandez (90.). Belgien war durch Yannick Carrasco (37.) und Romelu Lukaku (41.) in Führung gegangen.

Deutsche U21-Auswahl rettet Sieg bei Debüt von Trainer Di Salvo

PADERBORN: Antonio Di Salvo hat bei seinem Debüt als deutscher U21-Nationaltrainer einen späten Sieg gefeiert. Der DFB-Nachwuchs gewann am Donnerstag dank einer starken Schlussphase im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel in Paderborn mit 3:2 (1:1) und behauptete damit auch die Tabellenführung vor dem Gegner. Die Gastgeber gerieten durch Doron Leidner (28. Minute) und Omri Gandelman (51.) zweimal in Rückstand. Die U21-Debütanten Malik Tillman (34.) und Kevin Schade (89.) sorgten vor 3262 Zuschauern zweimal für den Ausgleich, Kapitän Jonathan Burkardt traf in der Nachspielzeit noch zum Sieg (90.+1).

Anklage gegen 18 ehemalige NBA-Profis wegen Versicherungsbetrugs

NEW YORK: Mehr als einem Dutzend ehemaliger Basketballprofis der US-Liga NBA wird Versicherungsbetrug in Millionenhöhe vorgeworfen. Unter den insgesamt 19 Beschuldigten sind den Gerichtsdokumenten zufolge 18 ehemalige Basketballprofis, darunter Jamario Moon, Terrence Williams, Glen Davis und Sebastian Telfair. Sie hintergingen demnach ihre Krankenversicherungen systematisch, «indem sie falsche und betrügerische Ansprüche auf Erstattung von Kosten für medizinische und zahnärztliche Leistungen, die nicht tatsächlich erbracht wurden, eingereicht und geltend gemacht haben». Insgesamt hätten die Sportler sich von 2017 bis 2020 so 3,9 Millionen Dollar erschleichen wollen.

Doppelpack Grifo: Freiburg gewinnt Eröffnungsspiel im neuen Stadion

FREIBURG: Der SC Freiburg hat zur Eröffnung seines neuen Europa-Park Stadions einen standesgemäßen Sieg gefeiert. Der badische Fußball-Bundesligist bezwang Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli in einem Testspiel am Donnerstagabend mit 3:0 (2:0). Vincenzo Grifo mit einem herrlichen Schlenzer in den rechten Winkel erzielte in der 17. Minute das erste Tor in der neuen Arena, die knapp 35.000 Besucher fasst. Anschließend traf der Italiener per Flachschuss (29.). Nishan Burkart erzielte per Kopf noch das 3:0 (68.). 15.000 Zuschauer waren beim ersten Auftritt des Sport-Clubs in seiner neuen Heimstätte dabei.

Aue mit Trainer-Doppelspitze: Nachwuchschef Müller befördert

AUE: Der FC Erzgebirge Aue setzt vorerst auf eine interne Lösung mit Doppelspitze in der Trainerfrage. Der sieglose Tabellenvorletzte der 2. Fußball-Bundesliga gab am Donnerstag bekannt, dass Interimscoach Marc Hensel «für die nächste Zeit» mit Carsten Müller das Trainer-Duo bilden werde. Der 35-jährige Hensel hat die Mannschaft am 21. September übernommen, er ist aber nicht im Besitz der notwendigen Lizenz. Der 50 Jahre alte Müller hat die Zulassung und wurde daher nun befördert.

Bode-Nachfolger: Marco Fuchs neuer Aufsichtsratsboss bei Werder

BREMEN: Marco Fuchs ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Werder Bremen. Der 59 Jahre alte Vorstandsvorsitzende des Technologiekonzerns OHB wurde am Donnerstag auf der konstituierenden Sitzung des neu zusammengestellten Aufsichtsrats einstimmig zum Nachfolger von Marco Bode gewählt. Der Ehrenspielführer hatte nach dem Abstieg der Grün-Weißen in die 2. Fußball-Bundesliga und heftiger Kritik an den Verantwortlichen nicht mehr für das Kontrollgremium kandidiert.

Deutsche Handballerinnen starten mit Kantersieg in EM-Qualifikation

TRIER: Deutschlands Handball-Frauen sind mit dem erwarteten Kantersieg gegen Griechenland in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 gestartet. Im ersten Länderspiel vor Zuschauern seit fast zwei Jahren kam die DHB-Auswahl am Donnerstagabend in Trier zu einem klaren 36:10 (17:8) und stürmte damit an die Tabellenspitze der Gruppe 3. Beste Werferin vor 518 Fans war Amelie Berger mit sieben Toren. Am kommenden Sonntag trifft die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener erneut in Trier auf Belarus. Dritter Vorrundengegner ist Weltmeister Niederlande.

Bayern-Basketballer verlieren Euroleague-Heimspiel gegen Barcelona

MÜNCHEN: Die Basketballer des FC Bayern München haben ihr erstes Heimspiel in dieser Euroleague-Saison verloren. Gegen den FC Barcelona, den Euroleague-Vizemeister der vergangenen Spielzeit, zogen die Bayern am Donnerstagabend mit 72:80 (33:44) den Kürzeren. Bester Münchner Werfer war Darrun Hilliard mit 18 Punkten. 79 Sekunden vor Schluss waren die Bayern auf 68:74 herangekommen - die Aufholjagd kam aber zu spät. Die nächste Chance auf den ersten Sieg haben die Münchner am kommenden Dienstag beim Auswärtsspiel gegen Unics Kazan.

SC Magdeburg schlägt Aalborg und steht im Finale des Super Globe

MAGDEBURG: Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat das Finale des IHF Super Globe erreicht. Im umkämpften Halbfinale gegen den Champions-League-Finalisten Aalborg Håndbold siegten die Elbestädter mit 32:30 (18:18). Bester SCM-Werfer war Michael Damgaard mit elf Treffern, für Aalborg trafen Buster Juul und Kristian Björnsen mit je fünf Toren am häufigsten. Am Samstag (19.30 Uhr) trifft der SCM nun auf den Gewinner der Partie FC Barcelona gegen Südamerikameister EC Pinheiros.

Ringerin Schell holt erneut WM-Bronze - Schwarz in Hoffnungsrunde

OSLO: Ringerin Anna Schell hat zum zweiten Mal nach 2019 WM-Bronze gewonnen. Die 28-Jährige feierte in ihrem kleinen Finale bei den Weltmeisterschaften in Oslo am Donnerstag einen Schultersieg gegen Davaanasan Enkh Amar aus der Mongolei. Schell, die in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm antrat, ist die einzige deutsche Starterin bei dieser WM, die auch an den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer teilgenommen hat. Der Deutsche Ringer-Bund steht bei den Titelkämpfen in Norwegen nun bereits bei drei Medaillen. Zuvor hatten Freistiler Horst Lehr (Klasse bis 57 kg) Bronze und Nina Hemmer (bis 55 kg) Silber gewonnen. Die WM endet am Sonntag.