Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Philippinen: Ex-Boxer Pacquiao reicht Präsidentschaftskandidatur ein

MANILA: Der philippinische Ex-Box-Weltmeister Manny Pacquiao hat offiziell seine Bewerbung für das Präsidentenamt bei der Wahl im kommenden Jahr eingereicht. Der 42-Jährige ist damit der erste Politiker, der in dem südostasiatischen Inselstaat seine Kandidatur offiziell gemacht hat. Erst am Mittwoch hatte Pacquiao, der in seiner Heimat ein Volksheld ist, das Ende seiner Karriere als Profiboxer bekanntgegeben. Er ist bis heute der einzige Boxer, der in acht unterschiedlichen Gewichtsklassen Weltmeister geworden ist.

Bereits 2010 war Pacquiao in die Politik gegangen. Seit 2016 ist er Senator. Er versprach, Armut und Korruption zu bekämpfen, Lösungen für die Corona-Krise zu finden, die Versorgung mit dem Internet zu verbessern und die Stromkosten zu senken, falls er Präsident werde. «Meine Kandidatur ist nicht nur für mich und meine Familie, sondern für das philippinische Volk, um ihm eine bessere Zukunft zu schenken, insbesondere denen, die schon lange leiden», sagte er, nachdem er seine Kandidatur bei der Wahlkommission eingereicht hatte.

Pacquiao hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, als Nachfolger von Staatschef Rodrigo Duterte für das Präsidentenamt in seinem Land kandidieren zu wollen. «Ich bin ein Kämpfer, und ich werde immer ein Kämpfer sein, im Ring und außerhalb des Rings», hatte er dabei betont. Weitere Politiker, die sich um den Posten bewerben wollen, sind unter anderem der beliebte Bürgermeister der Hauptstadt Manila, Isko Moreno, und der frühere Polizeichef Panfilo Lacson.

Die Präsidentenwahl auf den Philippinen ist im Mai 2022. Duterte darf dabei laut Verfassung nicht erneut kandidieren. Stattdessen hatte der vor allem wegen seines harten Antidrogenkampfs umstrittene derzeitige Staatschef angekündigt, als Vize-Präsident anzutreten.

Leverkusen weiter ungeschlagen: 4:0-Sieg in Glasgow

GLASGOW: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat auch sein zweites Gruppenspiel in der Europa League gewonnen und damit den nächsten wichtigen Erfolg in Richtung K.o.-Runde eingefahren. Der Bundesliga-Zweite setzte sich am Donnerstagabend in der Gruppe G beim 51-maligen schottischen Meister Celtic Glasgow mit 4:0 (2:0) durch, nachdem die Bayer-Elf zum Auftakt mit 2:1 gegen Ferencvaros Budapest erfolgreich gewesen war. Vor fast 60.000 Zuschauern im Celtic Park trafen Piero Hincapie (25. Minute), Florian Wirtz (35.), Lucas Alario (58.) mit einem verwandelten Handelfmeter und Amine Adli (90.+4) für die Gäste.

Union schafft ersten Sieg in der Conference League: 3:0 gegen Haifa

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin hat sich mit seinem ersten Sieg in der Conference League sehr gute Chancen aufs Weiterkommen gewahrt. Der Fußball-Bundesligist aus der Hauptstadt gewann am Donnerstagabend mit 3:0 (1:0) gegen Maccabi Haifa. Die Führung in der Partie, die im Olympiastadion und damit der eigentlichen Spielstätte von Hertha BSC ausgetragen wurde, erzielte Andreas Voglsammer in der 33. Minute. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Kevin Behrens (48.). Vor 23.342 Zuschauern sorgte Taiwo Awoniyi (77.) für den dritten Treffer gegen den israelischen Meister, der zum Auftakt der Gruppenphase in der neuen europäischen Spielklasse nach Champions und Europa League Feyenoord Rotterdam ein 0:0 abgetrotzt hatten. Union war mit einer 1:3-Niederlage bei Slavia Prag gestartet.

Frankfurt feiert ersten Sieg in Europa League - 1:0 in Antwerpen

ANTWERPEN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seine Ergebniskrise überwunden und seinen ersten Sieg in der Europa League gefeiert. Goncalo Paciencia sorgte am Donnerstagabend in der Nachspielzeit (90.+1) mit einem verwandelten Foulelfmeter für den 1:0 (0:0)-Erfolg der Hessen bei Royal Antwerpen. Frankfurt hat damit nach dem Auftaktremis gegen Fenerbahce Istanbul vier Punkte auf dem Konto und ist in der Gruppe D weiter im Rennen um den Einzug in die K.o.-Phase. Zudem war es im neunten Pflichtspiel endlich der ersehnte erste Saisonsieg für das Team von Trainer Oliver Glasner.

Kiels Handballer verlieren 30:37 bei Montpellier HB

KIEL: Die Handballer des THW Kiel haben ihre erste Saisonniederlage kassiert. Im Vorrundenspiel der Champions League unterlag der deutsche Rekordmeister am Donnerstagabend beim französischen Vertreter Montpellier HB mit 30:37 (14:18).

Euroleague-Auftakt: Bayern-Basketballer verlieren knapp in Tel Aviv

TEL AVIV: Die Basketballer des FC Bayern München sind mit einer Niederlage in die neue Euroleague-Saison gestartet. Beim israelischen Club Maccabi Tel Aviv verlor das letztjährige Überraschungsteam der Euroleague knapp mit 68:69 (32:40) - trotz furiosem Comeback nach einem 17-Punkte-Rückstand in der ersten Hälfte.

Glasgower Kamara wieder rassistisch beleidigt - diesmal von Kindern

PRAG: Der Glasgower Fußball-Profi Glen Kamara ist erneut rassistisch beleidigt worden. Beim Europa-League-Spiel auswärts gegen Sparta Prag diesmal allerdings nicht auf dem Rasen vom Gegner - sondern von Kindern auf den Tribünen. Der Mittelfeldspieler (25) wurde am Donnerstagabend beim 1:0-Sieg der Tschechen von den 10.000 jugendlichen Slavia-Fans bei jedem Ballkontakt ausgebuht, zudem beleidigten sie ihn Medienberichten zufolge rassistisch. Eigentlich sollte aufgrund eines Rassismusskandals beim Sparta-Spiel gegen die AS Monaco das Duell gegen die Schotten vor leeren Tribünen ausgetragen werden. Der tschechische Serienmeister schlug allerdings vor, dass 10.000 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren sowie ihre Betreuer mit einer Ausnahmegenehmigung ins Stadion dürfen.

Magdeburgs Handballer nach 27:24 in Melsungen weiter Spitzenreiter

HAMBURG: Der SC Magdeburg bleibt Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Der SCM feierte am Donnerstagabend einen 27:24 (15:11)-Auswärtssieg bei der MT Melsungen, die erstmals von ihrem neuen Trainer Roberto Parrondo betreut wurde. Aufsteiger HSV Hamburg bezwang die HSG Wetzlar mit 31:23 (17:10. Ebenfalls keine Probleme hatte der TBV Lemgo Lippe, der den HBW Balingen-Weilstetten mit 38:28 (21:13) in die Schranken wies. Frisch Auf Göppingen feierte beim 27:24 (12:10) über den Bergischen HC den vierten Saisonsieg.

Verteidiger Lacroix verlängert Vertrag in Wolfsburg

WOLFSBURG: Der umworbene Abwehrspieler Maxence Lacroix hat seinen Vertrag mit dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg bis 30. Juni 2025 verlängert. Das gab der Club am Donnerstag einen Tag nach dem Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla (1:1) bekannt. Die Wolfsburger holten den 21 Jahre alten Franzosen vor einem Jahr vom französischen Zweitligisten FC Sochaux.

Kapazität des Schalker Stadions steigt auf 54.000 Zuschauer

GELSENKIRCHEN: Beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 erhöht sich die Stadionkapazität dank der neuen Corona-Schutzverordnung von derzeit 25.000 auf künftig 54.000 Zuschauer. Das letzte Heimspiel mit einer ähnlichen Zuschauerkapazität war die Erstliga-Partie der Schalker gegen Hoffenheim (1:1) am 7. März 2020 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird für die Partie gegen den FC Ingolstadt am Sonntag (13.30/Sky) jedoch vorerst weiter auf der Grundlage der vorherigen Corona-Schutzverordnung geplant, die maximal 25.000 Fans vorsah.

Inter Mailand verzeichnet Rekordverlust von 245,6 Millionen Euro

MAILAND: Nach Rekordchampion Juventus Turin hat auch der italienische Fußballmeister Inter Mailand einen großen finanziellen Verlust als Folge der Corona-Saison zu verzeichnen. Die Mailänder schlossen das Jahr 2020/21 mit einem Minus von 245,6 Millionen Euro ab, wie sie am Donnerstag bekanntgaben. Laut «Gazzetta dello Sport» war das der größte Verlust in der Geschichte der Serie A. Als Grund nannte Inter die fehlenden Ticketverkäufe wegen der Pandemie. Außerdem seien die Sponsoreneinnahmen gesunken. Juventus Turin hatte zuletzt einen Verlust von 209,9 Millionen Euro ausgewiesen.

Adler Mannheim gewinnen DEL-Prestigeduell mit Kölner Haien

MANNHEIM: Titelkandidat Adler Mannheim hat das Eishockey-Traditionsduell mit den Kölner Haien für sich entschieden und seine Erfolgsserie fortgesetzt. Vor 7659 Zuschauern sicherten sich die Mannheimer von Trainer Pavel Gross mit dem 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) den sechsten Sieg nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga.

Deutsche Hooligans randalieren vor Europa-League-Spiel in Antwerpen

ANTWERPEN: Deutsche Hooligans haben vor dem Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Royal Antwerpen in der belgischen Stadt randaliert. Eine Hooligan-Gruppe habe am Donnerstagnachmittag eine Antwerpener Fan-Bar angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Die Terrasse des Cafés wurde demnach zerstört. Die Polizei sei den ganzen Tag über in Alarmbereitschaft und mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Mehrere Personen seien festgenommen worden. Dem Sender VRT zufolge randalierten Frankfurt-Anhänger auch am Vortag schon in der nordbelgischen Hafenstadt. Die Polizei habe Dutzende von ihnen festgenommen.